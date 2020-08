Kirjallisuus

Miltei joka ilta ne vaelsivat leiriin ja liikuskelivat telttojen seassa. Tummaturkkiset, luisuselkäiset ruskohyeenat. Ne olivat pelottomia otuksia, tottuneet nopeasti tutkijoihinsa Delia ja Mark Owensiin.

Alkuvuodesta 1974 Owensit olivat saapuneet Keski-Kalaharille Botswanaan. He olivat ajaneet vanhalla Land Roverin rämällä pitkin Afrikan mannerta ja pystyttäneet leirinsä Irlannin kokoiselle alueelle, jossa he olivat ainoat ihmiset lukuun ottamatta muutamia tienoolla kiertäviä ryhmiä.

Autiomaa oli äärimmäisen kuiva, kuten se tavallisesti suuren osan vuodesta on, mutta alueen puut, pensaat ja heinänkorret ovat sitkeitä.

Ja eläimistö, haastaviin olosuhteisiin tottunut.

Leijonat loikoilivat auringossa leirin läheisyydessä päivittäin. Georgian yliopistossa eläintieteitä opiskellutta Delia Owensia kiehtoivat nisäkkäiden sosiaaliset suhteet. Urokset tulivat ja menivät, mutta naaraat pysyivät koko elämänsä ryhmissä, joihin olivat syntyneet.

Päivä toisensa jälkeen Owens katseli laumaa ja huomasi kaipaavansa lapsuudestaan saakka tuntemiaan naispuolisia ystäviään kaukana Yhdysvalloissa.

Afrikka oli kaunis ja villi luonto upea. Mutta silti hän koki olonsa ajoittain apeaksi, yksinäiseksi.

Hän alkoi pohtia, kuinka eristäytyminen yhteiskunnasta muuttaa ihmistä.

Delia ja Mark Owens tutkivat salametsästetyn norsun luita Luangwan kansallispuistossa Sambiassa syyskuussa 1988.

Odotukset eivät olleet korkealla, kun yhdysvaltalainen kustannusyhtiö G. P. Putnam’s Son julkaisi elokuussa 2018 eläkkeellä olevan biologin esikoisromaanin.

Kirjalla oli kummallinen nimi: Where the Crawdads Sing – vapaasti suomennettuna ”Missä ravut laulavat”. Se ei oikein sopinut mihinkään genreen. Teos oli murhamysteeri, kasvutarina, kertomus luonnosta. Se oli romantiikkaa ja draamaa.

Ensimmäisen painoksen kappalemäärä oli vaatimaton 27 500. Suomalaisittain määrä on esikoisromaaniksi suuri, mutta Yhdysvalloissa tilanne on toinen.

Ja lopulta määrä oli aivan liian vähän.

Syyskuussa 2018 yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Reese Witherspoon julkaisi videon. Hän ylisti kirjakerhossaan uutuusromaania, joka kertoi nuoresta tytöstä Pohjois-Carolinassa.

”Sanat eivät riitä kuvaamaan, kuinka paljon rakastin tätä kirjaa”, Witherspoon hehkutti. ”En halunnut tarinan päättyvän lainkaan.”

Yksityiset kirjakaupat innostuivat ja ryhtyivät markkinoimaan teosta.

Tapahtui jotain odottamatonta: romaani nousi arvostetun The New York Times -sanomalehden Fiction Best Sellers -listan kärkeen.

Kaksi vuotta myöhemmin se on listalla edelleen. Tähän mennessä kirjaa on myyty yli 4,5 miljoonaa kappaletta. Määrä on hämmästyttävä varsinkin esikoisromaanille, sillä kirja-alan tilanne on kurjistunut ja markkinat ovat epävarmat.

Nyt romaanin oikeudet on myyty yli 40 maahan. Suomennos Suon villi laulu (WSOY) ilmestyi maanantaina 17. elokuuta Maria Lyytisen kääntämänä.

Lisäksi teoksesta on tekeillä elokuva. Sen tuottaa Reese Witherspoonin tuotantoyhtiö Hello Sunshine. Ohjaaja on Olivia Newman, ja käsikirjoittamisen sovittamisesta vastaa Lucy Alibar.

Delia Owens, 71, käsittelee kirjassaan sitä, kuinka yksinäisyys ja eristys muuttavat ihmistä.

Suon villi laulu seuraa kahta aikakautta, 1950- ja 60-lukuja, joiden tapahtumat kietoutuvat toisiinsa. Alkuosa on nimetty marskimaaksi. Se kuvaa valoista, aurinkoista paikkaa. Sen sijaan loppuosa, suo, on tunnelmaltaan pimeämpi. Owensin mukaan se on yksi teoksen jännitteistä: kuinka löytää tie pimeästä takaisin valoon?

Päähenkilö on nuori tyttö, Pohjois-Carolinan suoalueen reunalla asuva Kya Clark, jota pidetään epäilyttävänä: juopon tytär, roskasakkia, perheensä hylkäämä. Sosiaalisesti eristäytynyt Kya rakastaa luontoa ja erityisesti suota, jonka eläimet, vedet ja mättäät hän oli oppinut tuntemaan.

Kyan elämä ei ole helppoa. Kun suoalueelta löydetään kylän oman pojan ruumis, epäilykset kohdistuvat Kyaan.

Vaikka teos on fiktiivinen, kirjailijassa ja romaanin päähenkilössä Kyassa on paljon samaa: rakkaus luontoa kohtaan ja kokemukset erämaasta. Ja yksinäisyys, yhteiskunnasta syrjässä eläminen, joka voi Owensin mielestä vaikuttaa ihmiseen syvästi.

”Se muuttaa ihmistä. Kyasta tulee ujo, kovin kriittinen”, Owens kertoo puhelimitse Pohjois-Idahosta.

Eristäytyminen on juuri nyt ajankohtainen teema koronapandemian vuoksi. Ihmisen katsotaan usein olevan sosiaalinen laumaeläin, minkä vuoksi eristäytyminen kotiin ja ihmiskontaktien välttely voivat kuormittaa mieltä.

Vaikka Owens ei voi olla samalla tavalla sosiaalisesti ihmisten kanssa läsnä kuin ennen, pandemian aikana hän on pitänyt yhteyttä läheisiinsä puhelimitse ja muilla keinoin.

”On äärimmäisen tärkeää jaksamisen kannalta, että on joku, jolle puhua.”

Delia Owens itse eli monta vuotta kaukana läheisistään, kun hän matkusti 1970-luvulla Afrikassa. Hänen mukaansa on elettävä villieläinten ympäröimänä, jos haluaa ymmärtää aidosti niiden käyttäytymistä.

Silloisen aviomiehensä Markin kanssa Owens tutki Keski-Kalaharilla leijonia ja ruskohyeenoja yli seitsemän vuoden ajan. Botswanasta he matkustivat Sambiaan vuonna 1986. Nisäkkäiden sosiaalisten ryhmien tutkimukset jatkuivat Pohjois-Luangwan laaksossa, sillä kertaa norsujen parissa.

Sambiassa Owensit myös perustivat paikalliseen kylään ohjelman, joka tarjosi kollektiivista työtä, lainaa ja muuta apua, jotta kyläläisten ei tarvitsisi salametsästää eläimiä elättääkseen itsensä.

Varsinkin Mark Owensia salametsästys kismitti, ja hänen lähestymistapansa oli aggressiivisempi kuin vaimonsa. Hän pestasi paikallisia torjumaan metsästystä, mikä aiheutti kiistoja pariskunnan välille. Vaimon mielestä se muutti tutkimusaseman luonnetta tekemällä siitä salametsästyksen vastaisen operaation komentokeskuksen.

Eläinten tutkimukset kuitenkin jatkuivat normaaliin tapaan, kunnes sattui tragedia. Vuonna 1995 eräs salametsästäjä sai surmansa, ilmeisesti salametsästystä torjuvan operaation seurauksena. Delia Owens ei ollut paikalla, mutta silminnäkijät tunnistivat myöhemmin hänen poikapuolensa ja Mark Owensin. Tapauksesta julkaistiin Jeffrey Goldbergin pitkä artikkeli New Yorkerissa vuonna 2010. Varmaa syyllistä ei ole kuitenkaan nimetty.

Pian tapahtuneen jälkeen Owensit palasivat Yhdysvaltoihin. Nykyään Delia Owens asuu Pohjois-Idahossa suurella karjatilalla, missä hän ratsastaa, hoitaa eläimiä ja liikkuu luonnossa.

Ja kirjoittaa.

Mark ja Delia Owens tutustumassa Owens-säätiön rahoittamaan avustusprojektiin sambialaisessa kyläkoulussa Luangwan kansallispuiston lähistöllä vuonna 1990.

Owens haaveili romaanin kirjoittamisesta lapsesta saakka ja kirjoitti runoja omaksi huvikseen. Kun hän voitti peruskoulussa koulunsa kirjoituskilpailun, hän ajatteli, että jonain päivänä hänestä tulee kirjailija.

Tie vei kuitenkin tieteen pariin. Owens oli varttunut maaseudulla eteläisessä Georgiassa ja viettänyt useita kesiä perheensä kanssa Pohjois-Carolinan vuoristossa, luonnon keskellä.

Jo varhain äiti rohkaisi tytärtään liikkumaan luonnossa ja tutustumaan erityisesti kodin liepeillä olevaan vanhaan tammimetsään.

Vaella niin pitkälle, missä ravut laulavat, sanoi äiti.

Mitä hän tarkoitti, mietti tytär usein. Myöhemmin Owens on ajatellut, että ymmärtääksemme luontoa – vaikkapa lapsuuden metsää – on vaellettava niin pitkälle sitä kuin voi.

Ja oikeastaan: ymmärtääksemme ihmisluontoa, on tutkittava itseään niin syvästi kuin on mahdollista.

Ennen Suon villiä laulua Owens on kirjoittanut kolme tietokirjaa yhdessä entisen aviomiehensä kanssa. Palkittu, omaelämäkerrallinen Cry of the Kalahari (1984) kertoo heidän työstään autiomaan karuissa oloissa Botswanassa. Vuonna 1993 ilmestyi The Eye of the Elephant ja 2007 Secret of the Savanna.

Hän vertaa tietokirjan kirjoittamista aitauksessa ratsastamiseen. On pysyttävä aitojen sisällä, pysyttävä tosiasioissa.

”Mutta kun kirjoittaa fiktiota, voi ratsastaa ulos portista, aitauksen ulkopuolelle, ja sieltä minne vaan. Se on vapaampaa. Mielikuvitukselle on enemmän tilaa”, Owens kertoo.

Tällä hetkellä hän kirjoittaa toista romaania. Henkilöt ja paikat ovat erilaiset kuin Suon villissä laulussa, mutta teema on sama. Erityisesti Owensia kiinnostaa, kuinka ihmisen evoluutiohistoria savannilla on vaikuttanut nykyiseen käyttäytymiseemme vähemmän villissä maailmassa.

Vaikka romaanin suurimmat teemat ovat eristäytyneisyys ja yksinäisyys, kaikkein eniten teos on Owensin mielestä kertomus ihmisyydestä. Siitä, miten käyttäydymme ja mitä voimme oppia ympäröivästä maailmasta, luonnosta ja sitä kautta itsestämme.

”On tärkeää kuunnella itseään, oppia koko ajan uutta.”

Kuten? Millaisia asioita hän itse on ymmärtänyt itsestään?

Hiljaisuus.

”On sellaisia hetkiä ollut, tuhansia”, Owens sanoo.

Hän muistaa autiomaan, ja sanoo kaipaavansa Afrikkaan joka päivä, siitäkin huolimatta, että Kalaharilla hän ikävöi ystäviään.

”Silloin ymmärsi, kuinka onnekas on, että on ikinä tavannut ihmisiä, joista välittää niin paljon.”

Vaikka autiomaassa eläminen oli elämää sosiaalisesti eristyksissä, ei hän lopulta kuitenkaan ollut yksin. Hän oli osa luontoa.