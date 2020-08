Eteeriset lauluäänet kieppuvat ympäriinsä samalla kun videografiikat seuraavat teoksen kokijan liikkeitä. Äänessä on Laila, tekoälyolio. AI eli tekoäly (artificial intelligence) on Kansallisoopperan uudessa teoksessa keskeisessä osassa, ja se näkyy myös koko teoksen nimessä, kertoo dramaturgi Paula Vesala.

”Lailan nimi on valikoitu siksi, että se on feminiininen päähenkilö, ja nimessä on kirjaimet ai. Yksi toimija tässä teoksessa on keinoäly, joka kokijoiden kanssa luo joka kerta erilaista sisältöä, riippuen siitä miten kokijat ovat teoksessa. Joka kerta on erilainen kokemus”, Vesala sanoo.

Laila on Kansallisoopperan ja -baletin Opera Beyond -hankkeen yhteydessä tuottama uusi teos, ja hankkeen toimintaidean mukaisesti se yhdistää taidetta ja uusinta teknologiaa. Koko teos koetaan Alminsalin lavalle sijoitetun videodomen eli kupolin sisällä. Siellä seiniin ja lattiaan heijastetaan videografiikoita ja ääni kuuluu kaikkialta kuulijoiden ympäriltä.

20 minuuttia kestävän immersiivisen audiovisuaalisen Laila-teoksen on säveltänyt Esa-Pekka Salonen, dramaturgina on Paula Vesala ja äänisuunnittelijana on Tuomas Norvio. Toteutuksesta vastaa suomalainen Ekho Collective -ryhmä.

Vain kuusi kuulijaa kerrallaan pääsee kokemaan teoksen, mutta rajatun kuulijamäärän vastapainoksi esityskertoja on runsaasti: alun perin niitä oli sovittu 136, mutta suuren kysynnän vuoksi Kansallisooppera lisäsi esityspäiviä alkuperäisestä suunnitelmasta, ja näin ollen esityksiäkin tulee olemaan yli 300.

Kuuden henkilön rajaus auttaa myös korona-ajan turvavälien säilyttämisessä, ja kaikkien on pidettävä kasvomaskeja.

Immersiivinen Laila-teos koetaan puolipallomaisessa tilassa, jossa musiikki ja videografiikat ympäröivät yleisön. Kerrallaan teoksen voi nähdä ja kuulla kuusi ihmistä.

Teoksen säveltäjä Esa-Pekka Salonen sävelsi musiikin Kansallisoopperan laulajille sekä oopperaorkesterin lyömäsoittajille. Koska teoksen musiikki soi kaikkialta kuulijoiden ympäriltä ja koska se reagoi kuulijoiden tekemisiin, kunkin laulajan osuudet äänitettiin erikseen. Näin esimerkiksi niiden sijoitusta esitystilassa pystytään hallitsemaan sen mukaan, miten kuulijat teoksen sisällä toimivat.

Salonen on tehnyt uutta teknologiaa sisältäviä projekteja aiemmin Lontoon Philharmonia-orkesterin kanssa, esimerkiksi Igor Stravinskyn Kevätuhri-balettiin liittyvän Re-Rite-teoksen. Laila on kuitenkin uudenlainen projekti myös Saloselle itselleen.

”Laila on minulle aluevaltaus siinä mielessä, että vaikka olen tehnyt immersiivisiä projekteja aikaisemmin, ne ovat olleet vanhan, olemassa olevan materiaalin uudelleentulkintaa virtuaalitodellisuudessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen mukana projektissa, jossa rakennetaan kokonaan uusi teos immersiivistä teknologiaa hyväksikäyttäen”, Salonen kertoo.

Myös teoksen toteuttavalle Ekho Collective -ryhmälle Laila on ollut uudenlainen projekti.

”Mehän olemme taidetta ja teknologiaa yhdistävä kollektiivi, ja meillä on teknologian osaajia, taiteilijoita ja muotoilijoita”, kertoo Ekhon puheenjohtaja Saara-Henriikka Mäkinen.

”Laila on aika ainutlaatuinen. Siinä yhdistyy dome eli puolipallotila, upea musiikkiteos ja hyvin kompleksinen teknologia: lidar- eli valotutkateknologia, projektiomäppäys, äänijärjestelmä, keinoäly. Emme ole tällaista tehneet, mutta nämä eri palaset ovat meille tekijöille kyllä tuttuja”, Mäkinen sanoo.

Lailaa esitetään Kansallisoopperan Alminsalissa 20.8.–19.9. Esitykset 21.–23.8. ovat osa Helsingin juhlaviikonlopun ohjelmaa.