Tasavallan Presidentti -yhtye juhlisti viime joulukuun alussa 50-vuotista historiaansa konsertilla Helsingin Tavastia-klubilla. Rumpali Vesa Aaltonen perusti Tasavallan Presidentin kitaristi Jukka Tolosen kanssa kesällä 1969.

”Mehän treenattiin silloin Tolosen kanssa ihan hullun lailla. Ei meillä ollut edes biisejä, vaan treenattiin kimppasoittamista, että saatiin bändi toimimaan”, Aaltonen muisteli HS:lle maaliskuussa 2020.

Aaltonen oli aloittanut rumpujensoiton vasta muutamaa vuotta aiemmin ja on soittajana itseoppinut. Hän eteni nopeasti aloittelijasta ammattilaiseksi, ja Tasavallan Presidentin monimutkaisessa progressiivisessa rockissa soittotaidoille oli tilausta.

Muusikoiden soittotaitoa ihailtiin laajasti ulkomaita myöten. Yhtye myös kiersi ahkerasti Britanniassa.

Yhtye on vuosien varrella tehnyt muutamia paluukonsertteja, mutta pysyvämpää toimintaa ei ole ollut sitten 1970-luvun.

Vielä viime syksynä julkaistuissa muistelmissaan Aaltonen sanoo, ettei Tasavallan Presidentti enää tulisi esiintymään, mutta nyt legendaarinen yhtye esiintyy virtuaalisesti HS:n digitilaajille perjantaina 21. elokuuta kello 21.30. Suora lähetys on katsottavissa sekä osoitteessa HS.fi/live että HS:n sovelluksessa.

”Pressahan on aina ollut livebändi”, Aaltonen sanoo ja viittaa viime syksynä julkaistuun Live in Lambertland -levyyn, jolla Svart-levy-yhtiö juhlisti bändin perustamisen 50-vuotisjuhlaa. Siinä on konserttitaltiointeja kolmelta Tasavallan Presidentin keikalta vuonna 1972.

”Suuri osa Pressan musiikista oli improvisaatiota, mutta sitä ei koskaan voinut laittaa levylle. Sen sijaan lavalla 25 minuuttia kestävä kappale meni hyvin, se oli spontaania.”

Tasavallan Presidentti -yhtye esiintyi Vaasassa kesäkuussa 1971.

Keikka kuvataan G Livelabissa. Jäähyväiskokoonpanossa keikalla soittavat muun muassa Vesa Aaltonen, Juhani Aaltonen, Esa Kotilainen, Jukka Tolonen, Jukka Gustavsson sekä Jere Haakana, Jari Heino, Juha Kuoppala ja Ilmari Rönkä. Konsertin järjestää yhteistyössä HS:n ja Helsingin juhlaviikonlopun kanssa Viapori Jazz, jossa yhtyeen piti alun perin esiintyä.

Samuli Tiikkaja haastatteli Vesa Aaltosta tämän 70-vuotissyntymäpäivän johdosta maaliskuussa. Lue koko juttu täältä.