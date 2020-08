Dokumenttisarja Tiger Kingistä tunnettu eläintarha kertoi tiistaina sulkevansa ovensa yleisöltä, koska sen lupa pitää eläimiä esillä on lakkautettu. Asiasta uutisoivat yhdysvaltalaismediat kuten CNN, NBC ja Deadline.

Yhdysvaltain maatalousministeriön USDA:n kerrottiin hyllyttäneen luvan Greater Wynnewood Exotic Animal Park -eläinpuistolta sekä sitä tällä hetkellä johtavalta Jeffrey Lowelta.

Wynnewoodissa Oklahoman osavaltiossa sijaitseva puisto nähtiin suositussa Tiger King: Murder, Mayhem and Madness -sarjassa Netflix-suoratoistopalvelussa.

Puiston Facebook-julkaisu kertoi yksityisomisteisen eläintarhan sulkeutuvan yleisöltä välittömästi. Julkaisu on sittemmin poistettu.

CNN:n mukaan eläinpuistosta löydettiin ministeriön tarkastuksessa useita laiminlyöntejä, jotka koskivat eläinten hyvinvointia. Osa rikkeistä on tapahtunut aiemminkin.

Yksi rikkeistä oli esimerkiksi se, että eläinten ruokia on säilytetty yhdessä rikkinäisessä kylmäkuljetusautossa. Puiston henkilökunta väitti, että auto oli korjattu hiljattain. Kun ministeriö pyysi korjauskuitteja, viranomaisille toimitettiin lasku traktorin korjauksesta.

Lowe väittää uudemmissa Facebook-julkaisuissaan, että USDA vain jäädytti eläinten esilläpitoluvan 21 päiväksi.

Hän myös kertoo luopuneensa luvasta vapaaehtoisesti, koska ei enää halua esitellä eläimiä yleisölle. Lowe on syyttänyt eläinoikeusjärjestö PETAa vakoilusta ja vääristä syytöksistä.

Eläinpuiston omistaja on kertonut suunnittelevansa uutta puistoa Thackervilleen Oklahoman osavaltioon. Siitä Lowe kaavailee ”yksityistä kuvauspaikkaa Tiger Kingiin liittyvälle televisiosisällölle”.

Puiston Facebook-sivun kommentoijille Lowe on kirjoittanut, että puiston eläimet pääsevät ”yksityiseen turvapaikkaan”.

Lowe osti puiston vuonna 2016. Eläintarhan on vuonna 1999 perustanut Joe Exoticina tunnettu Joseph Maldonado-Passage , joka istuu tällä hetkellä vankilatuomiota muun muassa Carole Baskinin salamurhayrityksestä. Molemmat olivat esillä Netflixin dokumenttisarjassa.

Kesäkuussa oikeus määräsi tarhan omistajuuden Baskinille. Lowelle annettiin 120 päivää aikaa poistua tiluksilta ja viedä eläimet mukanaan, minkä jälkeen Lowe on kertonut muuttohankkeista uuteen puistoon Thackervilleen.

Tarhaa on syytetty eläinten hyvinvoinnin laiminlyönnistä ja eläinrääkkäyksestä aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2012 The Humane Society of the United States -eläinoikeusjärjestön kerrottiin lähettäneen työntekijänä esiintyvän jäsenensä soluttautumaan tarhaan. C

BS-televisiokanavan mukaan soluttautujan kuvaamilla videolla tiikeriä lyödään nenään ja toista raahataan sorassa. Nauhoitteessa kerrotaan olevan myös välikohtaus, jossa nuori tiikeri hyökkäsi yllättäen pojan kimppuun.

CBS kertoi aiempien asiakirjojen myös kertovan, että eläintarhan lupa jäädytettiin vuonna 2006 kahdeksi viikoksi. Lisäksi maatalousministeriö tutki sitä vuonna 2012 vuosina 2009–2010 kuolleiden 23 tiikerinpennun vuoksi.