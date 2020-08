Draama

Seurapeli, ohjaus Jenni Toivoniemi. Päärooleissa Emmi Parviainen, Samuli Niittymäki, Laura Birn, Eero Milonoff, Christian Hillborg, Iida-Maria Heinonen, Paula Vesala, Paavo Kinnunen. 117 min. K12.

★★★★★

Ensimmäinen havainto: musiikki. Oivallisesti valittu musiikki.

Kun lähtökohta on kauniisti sanottuna klassinen ja rumemmin sanottuna monesti ennenkin nähty, on juuri oikein kiinnittää huomio musiikilla. Barokkimusiikki ei kuulu elokuvan henkilöiden elämänpiiriin, mutta se on ikään kuin elokuvan ojentama sivistyksen tukipilari, pelastusrengas, joka auttaa katsomiskokemusta.

Elokuvan musiikin on suunnitellut dramaturgi Jan Forsström.

Edessä on kahden tunnin klaustrofobinen kokemus, joka ei ole yhtään kauhea vaan pikemminkin surullisen tosi. Kolmekymppiset ystävykset kokoontuvat huvilalle viettämään syntymäpäiväjuhlaa kesäisenä viikonloppuna. Jo ennen kuin päästään saarelle, käy selväksi, että syntymäpäiväsankari Mitzi (Emmi Parviainen) nimenomaan ei halua, että häntä juhlitaan.

Perillä odottaa kuitenkin koko vanha jengi ja yhteinen menneisyys. Ystävyyttä, parisuhteita, eroja, satunnaista seksiä, kaipuuta, ylimielisyyttä, ulkopuolelle sulkemista, pettymyksiä, torjuttua vihaa. Rakkautta.

Kirjailija Juhana (Samuli Niittymäki), tyhjän päälle jäänyt Härde (Eero Milonoff), ryhmän kuningatar Veronika (Laura Birn), jolle kukaan ei saa kääntää selkää, varjoon jäänyt pikkusisko Natali (Iida-Maria Heinonen) sekä Härden ikuinen pikkuveli Janne (Paavo Kinnunen), porukan vauvat.

Ryhmän ulkokehälle asettuvat Natalian uusi ruotsalainen miesystävä, näyttelijätähti Mikael (Christian Hillborg) sekä Juhanan syrjäänvetäytynyt puoliso Ulla (Paula Vesala).

Keskipiste on Mitzi, joka on täysin vereslihalla. Hän on usein vereslihalla, mutta hän on myös selviytyjä.

Seurapeli on Jenni Toivoniemen ensimmäinen pitkä elokuva, mutta hänelle on kertynyt niin paljon kokemusta ja näkemystä Tuffi Films -yhtiön muista tuotannoista, että ei tunnu reilulta kutsua häntä esikoisohjaajaksi. Hän on ohjannut ja käsikirjoittanut monta lyhytelokuvaa, usein yhteistyössä Kirsikka Saaren kanssa, ja hän on myös yksi episodielokuva Tottumiskysymyksen tekijöistä.

Seurapelissä Toivoniemi ottaa elokuvan yksin haltuun sekä käsikirjoittajana että ohjaajana, ja hän hallitsee sen suvereenisti. Mitään ei jää häneltä huomaamatta. Kun yksi henkilö nousee etualalle, Toivoniemi tietää tarkkaan, mitä kaikki muut sillä aikaa tekevät, vaikka sitä ei edes näytettäisi. Kuvaaja Jarmo Kiuru ja leikkaaja Samu Heikkilä seuraavat partituuria omalla luovalla panoksellaan.

Kaikki henkilöt saavat tilaisuutensa, kukin vuorollaan ja milloin kenenkin kanssa. Seurapeli on todellakin peli, jossa jokainen siirto liikauttaa tasapainoa.

Maailma rapisee, hajoaa, mätänee, ehkä tuhoutuukin heidän ympärillään, eikä heillä ole siihen mitään sanomista. Tälle sukupolvelle ei ole jäänyt aseita, joihin voisi tarttua, ja nyt he ovat omassa elämässään välitilassa, takana on jo liikaa virheitä.

Seurapeli ei kuitenkaan ole kyyninen, tukkoinen elokuva, eikä se jätä jälkeensä savuavia raunioita. Se hengittää raikasta kesäilmaa.

Näyttämölle astelee maan briljanteimpia näyttelijöitä, jotka pääsevät osoittamaan parhaat taitonsa ja nimenomaan ryhmänä, suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi Laura Birniä ei ole ehkä ennen nähty näin vahvana, mutta hänkin loistaa nimenomaan vastanäyttelijöiden rinnalla.