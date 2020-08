Dokumentti

Neiti Aika, ohjaus Elina Talvensaari. 60 min. K7. ★★★★

Mitä jää jäljelle elämästä?

Esineitä, muistoja, kirjeitä, päiväkirjoja, kaitafilmejä? Vai jotain muuta?

Elina Talvensaaren dokumenttielokuva Neiti Aika käsittelee hienovaraisesti ja kauniisti näitä vaikeita kysymyksiä, joita on myös vaikea käsitellä sortumatta kliseisiin.

Talvensaari muutti perheineen uuteen asuntoon, joka oli täynnä edellisen asukkaan tavaroita. Sirkka-Liisa Miettisellä ei ollut ketään läheistä, joka olisi ottanut hänen omaisuutensa.

Talvensaari alkaa selvittää vieraan ihmisen mennyttä elämää. Kuka oikeastaan oli Sirkka-Liisa?

Kysymys laajenee. Kuka kukaan meistä lopulta on, kun jäljellä on vain – jälkiä?

Elokuvan omakohtainen vilpittömyys ylittää kliseet. Se alkaa rehellisestä etäisyydestä, jonkinlaisesta epäsuhdasta tekijän ja kohteen välillä: ”Vaivalla säästetyt muistot. Minulle ne ­eivät merkinneet mitään.”

Elina Talvensaari rakentaa kauniin kollaasin Sirkka-Liisan elämästä.

Mutta se on vasta alkua. Neiti Aika on ajallemme tyypilliseen tapaan tarina siitä, kuinka dokumentin tekijä löytää aiheensa, alkaa tutkia sitä ja muuttuu itse sitä tehdessään. Tarina on yhtä paljon tarina tekijästä kuin kohteesta.

Talvensaari käy läpi Sirkka-Liisan elämää tältä jääneiden esineiden ja muiden lähteiden kautta ja pohtii samalla omaa elämäänsä. Sirkka-Liisan kohtalo herättää Talvensaaren unohduksen syvyyteen.

”Kaikki merkitykset, joita elämässä on ollut, vain valuvat pois loputtomaan tyhjyyteen.”

Dokumentti on rakennettu taitavasti. Sekä kuvat että äänet soljuvat saumattomasti. Talvensaaren kertojanääni kantaa elokuvaa. Näemme kaiken hänen kokemuksensa kautta. Hän toki tietää tämän ja tekee selväksi, että hänkin tekee vain omanlaisensa kollaasin, asetelman elämästä joka ei ollut hänen.

Miten voisimme tietää toisen ihmisen elämän?

Sota, olympialaiset, yleis­urheilun EM-kisat, historian tapahtumat rytmittävät elämää, mutta vain kehyksinä. Silti Talvensaari onnistuu tavoittamaan menneen maailman ihmisen onnea ja surua. Maailma oli ennen ehkä pienempi, mutta ihmisten tunteet ovat aina olleet yhtä suuria. Elokuva on välillä hyvinkin koskettava, mutta ei tunnu sentimentaaliselta.

Neiti Aika kertoo lopulta siitä miten Talvensaaren oma käsitys siitä, mitä aika meille kaikille tekee ja miten me hahmotamme ajan kulun ja oman elämämme, muuttuu Sirkka-Liisan muistojen vaikutuksesta. Vaikka jokaisen ihmisen elämä on ainutkertainen tarina, Talvensaari ymmärtää lopulta sen olevan riittämätöntä.

”Merkitys on eletyissä hetkissä, ei muistoissa, ei tarinoissa.”

1,5 Metriä tilaa on lyhyt dokumenttielokuva, joka kertoo ihmisistä ja tavarasta.

Elokuvan alussa nähdään Vilja Autiokyrön niin ikään omakohtainen lyhyt dokumenttielokuva 1,5 Metriä tilaa. Se on hyväntuulinen tarina asioista, jotka täyttävät ihmisen elämän.