Nykytaide

Antti Laitinen: Broken Landscape 30.8. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Somerolla asuva Antti Laitinen (s. 1975) parturoi kotinsa ympäristöä metsurin ja palatsipuutarhurin ammattitaidolla.

Puihin ilmestyy taiteilijan jäljiltä suoria linjoja ja ympyröitä. Pedanttiudessaan ne muistuttavat ranskalaisesta muotopuutarhasta, jossa symmetrian avulla pyritään hallitsemaan kuritonta luontoa.

Laitinen ei leikkaa puita kokonaan muotoon. Sen sijaan hän puhkoo niiden oksistoon geometrisia kuvioita. Tämän jälkeen hän valokuvaa muokkaamansa maiseman.

Galerie Anhavassa esillä olevan Broken Landscape -näyttelyn nimikkoteokset muodostavat valokuvien sarjan, joka herättelee kysymystä ihmisen luontosuhteesta. Saman sarjan teoksia on nähty aiemmin myös muun muassa vuoden 2018 taidevalokuvamessuilla Paris Photossa.

Länsimaisen filosofian yksi peruslähtökohdista on kysymys maailmankaikkeuden ja geometrian suhteesta. Pythagoras hahmotti planeettojen suhdetta toisiinsa matematiikan ja musiikin analogialla. Platonin ideat vertautuvat perusmuotoihin.

Antti Laitinen: Broken Landscape IX, 2020.

Pyöreä pallo on taiteen ja ajattelun perusta. Jokainen joskus piirtämistä harrastanut on taatusti harjoitellut ympyrän piirtämistä. Niin sanottuihin perusmuotoihin kuuluva ympyrä on työkalu, joka auttaa ympäristön visuaalisessa hahmottamisessa.

Virheetön ja pedantisti säännöllinen ympyrä on itsessään kuitenkin myytti. Täydellistä ympyrää tuskin on olemassakaan.

Sellaista kuitenkin tavoitellaan gallerian seinällä nähdyissä oksista koostetuissa tauluissa.

Taulujen pinta muodostuu syreenin, pajun ja orapihlajan oksistosta. Risteilevien oksien verkosto tuo mieleen grafiikan tai abstraktin maalaustaiteen.

Vaikka Laitisen teokset ovat lähes matemaattisen säntillisiä, niihin kuuluu myös kiehtova performatiivinen elementti.

Laitisen varhaisemmassa tuotannossa vaara ja leikki yhdistyivät kaarnavenepurjehduksessa, jonka taiteilija suoritti Porkkalasta Tallinnaan vuonna 2010. Kolme vuotta myöhemmin Laitinen otti Venetsian biennaalissa puun kaatumisen näyttelynsä lähtökohdaksi.

Antti Laitinen: Fall And Rise, 2019, pysäytyskuva teoksesta.

Tutun laitismainen rojahdus nähdään Anhavan kellarissa.

Videossa Fall and Rise (2019) nuori kuusi lysähtää kasaan – ja nousee jälleen jättimäisten naruviritelmien avulla marionettinuken tavoin takaisin jalalleen.