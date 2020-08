Kari Miettinen on soittanut yli kahdellatuhannella levytetyllä kappaleella.

Viime syksynä Kari Miettinen aloitti Helsingin poliisisoittokunnan lyömäsoittajana. Soittokuntaan kuuluminen tarkoittaa paluuta nuoruuteen, sillä ennen ammattilaisuraansa rumpali opiskeli Sibelius-Akatemian sotilasmusiikkiosastolla.

”Presidentti Kekkosen aikana soitin marsseja Linnan juhlissa, mutta poliisisoittokunnassa on hiukan mutkikkaampaa. Soitamme filmimusiikkia, viihdekonsertteja, valistuskonsertteja lapsille ja klasarikonsertteja”, Miettinen kertoo nykyisestä työstään.

Rumpaliura alkoi pienenä kodin keittiötuolien hakkaamisesta television Lauantaitanssien tahtiin. Hiukan toisella kymmenellä Miettisellä oli jo oma rumpusetti.

Kun perhe muutti Varkaudesta Helsinkiin, Miettisen kanssa samaan kouluun osuivat Esa Kaartamo ja Edu Kettunen. Kaikki kolme olivat nuoria muusikoita ja juuri muuttaneet ­muualta, joten he ystävystyivät.

Pian heillä oli Broadcast-yhtye. Sen rauhallinen rock poikkesi 1980-luvun taitteen suurista nuorisoilmiöistä, rockabillysta ja punkista.

”Diinarit ja punkkarit tappelivat keskenään, ja me olimme kolmantena pyöränä. Jos Nivalassa oli yleisössä 2 800 tyttöä, niin olihan se erilaista hommaa.”

Broadcastin myötä Miettisen taidot huomattiin myös levyteollisuuden piirissä. Hän aloitti studiomuusikkona vuonna 1983 soittamalla Kirkan levytaustoja.

”Kassu Halonen soitti, että tule tänne, Kirka tekee levyä. Pienenä olin aina halunnut soittaa Kirkan bändissä. Ajattelin, että tämä on tässä eikä muuta enää tarvita.”

Kun Broadcastin aktiivisin aika hiipui, Miettistä pyydettiin Gringos Locos -yhtyeeseen. Mediahuomiota riitti, kun bändi solmi seitsemän albumin sopimuksen maailman toiseksi suurimman levy-yhtiön Polygramin kanssa.

Kansainvälinen läpimurto jäi syntymättä, mutta Gringos Locos valittiin lämmittelijäksi Status Quon kiertueelle. Miettinen pääsi soittamaan Lontoon Wembley-areenalla sekä klubeilla Los Angelesissa ja New Yorkissa.

”Kyllä se vähän jännitti, mutta ne olivat vain keikkoja keikkojen joukossa. Vedimme kuitenkin samat biisit kuin Nivalassa. On vaikea sanoa, mistä on kiinni, ettei läpimurtoa tule. Kyse voi olla vain biiseistä, se on hyvin sattumankauppaa.”

Miettinen kävi Yhdysvalloissa myös opiskelemassa, mutta kaksi vuotta Los Angelesissa riitti. Kotimaassa odotti töitä niin paljon kuin ehti tehdä.

Hurjimpina vuosina Miettinen saattoi saman päivän aikana pitää rumputunteja, soittaa stu­diossa ja teatterissa sekä vielä illalla keikan rockklubilla.

Kiireet hellittivät vuosituhannen vaihteessa, kun studioihin saapui uusi muusikkosukupolvi. Miettinen jatkoi rumpalina maltillisemmalla työtahdilla. Maailmalle hän lähti vielä uudelleen, kun Erja Lyytisen yhtye työllisti vuosina 2010–2014.

”Olimme jatkuvasti rundilla ja meillä oli hyvä ryhmä. Teimme vain konsertteja ja festareita, emme klubeja lainkaan. Blues­fanit ovat ihan oma ryhmänsä, joka matkustaa bändien perässä. Niitä tyyppejä näki milloin missäkin.”

Kari Miettinen myös opettaa rummunsoittoa.

Tänä vuonna elävän musiikin esitystilanteet ovat olleet vähissä, mutta Miettisen soitto on jatkunut kotistudiossa. Hän saa kappaleiden raidat netin kautta, äänittää omakotitalonsa kellarissa omat osuutensa ja lähettää ne tilaajalle.

”Korona-ajan tultua kaikki rupesivat tekemään musiikkia tehdäkseen jotain. Yhteiset sessiot ovat aina mukavia, mutta tällä tavalla saa valita, milloin tekee, eikä tarvitse lähteä kotoa mihinkään.”

Tulevana syksynä rumpalia työllistävät poliisisoittokunnan konsertit, jotka toistaiseksi esitetään nettistriiminä. Aikaa vie myös vaimon kanssa yhteinen Halava Music -yritys. Sen kautta Miettiset tuottavat eri artisteille musiikkia.

Julkaisuja on luvassa pitkin syksyä ja myös ensi vuonna. Vaikka päällä olisivat poikkeusolot, Miettinen muistuttaa, että musiikin kuuntelusta voi nauttia kaikissa olosuhteissa.

”Kulttuurihan on ainut joka säilyy, vaikka olisi mitkä ajat. Se ei kuole koskaan.”