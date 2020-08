Axel Jensen vanhempi (vas.), Leonard Cohen sekä Marianne Ihlen (tuolloin Jensen) viettivät aikaa yhdessä Hydran saarella Kreikassa lokakuussa 1960. Vaunuissa on Jenseneiden poika Alex Jensen Junior.

Leonard Cohenin ajasta Hydra-saarella on parin vuoden aikana tehty kaksikin elokuvaa. Lilla Axel saa ensi-iltansa todennäköisesti vuoden 2021 alussa. Ohjaaja uskoo, että se aiheuttaa kulttuuriskandaalin.

Pieni pellavapäinen poika katsoo suoraan kameraan. Ilme on epävarma, mietteliäs. Toisessa kuvassa kiharatukkainen mies on kietonut kädet hellästi pojan ympärille.

Poika on Axel Jensen ja mies Leonard Cohen.

Pian valmistuva Lilla Axel -dokumenttielokuva kertoo heidän tarinansa.

Fabien Greenbergin ja Bård Kjøge Rønningin elokuvahanke sai alkunsa sattumalta vuonna 2009. Tuolloin Rønning isännöi Can Serratin taiteilijaresidenssiä Barcelonan liepeillä Espanjassa. Eräänä päivänä paikalle tuli kaksi vanhempaa naista, jotka toivoivat yöpaikkaa. Vastineeksi he lupasivat tehdä töitä residenssissä.

Rønning antoi naisille huoneen ja ruokaa, ja nämä siivosivat huoneita. Öisin he joivat punaviiniä ja ystävystyivät.

Toinen naisista oli Marianne Ihlen, Axelin äiti ja Leonard Cohenin nuoruudenrakkaus.

Cohenin, Ihlenin ja Jensenin tarina johtaa pienelle Hydran saarelle ja 1960-luvun alkuun. Tuolloin Cohen oli kanadalaissyntyinen aloitteleva lauluntekijä ja Ihlen vasta-avioitunut norjalainen wannabe-taiteilija.

Asiaa käsitellään kattavasti Suomessa viime vuonna esitetyssä Marianne & Leonard: Sanoja rakkaudesta -dokumenttielokuvassa.

HS kertoi kyseisestä elokuvasta sekä norjalaisten dokumenttihankkeesta lokakuussa 2019.

Brittiohjaaja Nick Broomfieldin Marianne & Leonard -elokuvassa käydään läpi huuruisia hippiaikoja kreikkalaissaarella. Ihmiset ovat ruskettuneita ja kauniita, vapaa rakkaus kukoistaa ja retsina virtaa. Retsinan lisäksi saarella viehättivät amfetamiini- ja lsd-trippailut, ja lopulta bakkanaalit päättyivät tragediaan.

Aika jätti jälkeensä huumeongelmia, alkoholismia, hajonneita avioliittoja, itsemurhia, mielenterveysongelmia ja rajun elämän raunioittamia kasvoja, joita dokumentissakin näytetään.

Elokuvantekijä Jeffrey Brown kertoo lapsuuskokemuksistaan Hydran saarella suorasukaisesti.

”Joku laittoi happoa juomaani, kun olin kolmetoista, ja sen jälkeen minulla ei ollut tapahtumista hajuakaan”, hän kertoo Broomfieldin dokumentissa. ”Siihen aikaan tapahtui kaikenlaisia onnettomuuksia.”

Leonard Cohen kirjoituskoneensa äärellä päiväämättömässä valokuvassa. Kuva Marianne & Leonard -dokumentista.

Myös norjalaisantropologi Helle Goldman asui Hydralla lapsena. Hän on tehnyt kokemuksistaan kirjan. Hänen mukaansa hippivanhempien juhliessa pientenkin lasten piti pitää saarella huolta itsestään ja jopa hankkia itse ruokansa.

Israelilaisen Haaretz-lehden haastattelussa Goldman kertoo, kuinka monet lapset saarella eivät menneet kouluun lainkaan. He kulkivat pitkin saarta likaisissa vaatteissa ja tukka pesemättömänä. Pahinta olivat kuitenkin vanhempien sekoilut.

”He joutuivat todistamaan asioita, joita heidän ei olisi pitänyt joutua todistamaan. Tappeluja ja väkivaltaa, kohtauksia, jotka paljastivat pimeän puolen heidän vanhemmissaan. Avioliitoille Hydra oli todellista helvettiä.”

Goldmanin mukaan monet Hydralla varttuneista lapsista kärsivät myöhemmin psykiatrisista ongelmista sekä päihderiippuvuuksista.

Yksi Hydralla vaurioituneista lapsista oli juuri Axel Jensen. Hän on Marianne Ihlenin ja norjalaiskirjailija Axel Jensen vanhemman lapsi, joka on viettänyt elämänsä viimeiset neljäkymmentä vuotta psykiatrisessa hoidossa.

Broomfieldin elokuvan nähtyään hänen elämänsä myöhemmät ongelmat voisi laittaa vahvasti Marianne Ihlenin ja ehkä tietynlaisena kasvatti-isänä toimineen Cohenin tiliin, mutta tuore Lilla Axel -dokumentti korostaa Axelin biologisen isän – palkitun ja arvostetun kirjailijan – roolia asiassa.

Rønning epäileekin, että heidän elokuvansa tulee aiheuttamaan jonkin sortin kulttuuriskandaalin Norjassa.

”Sitä ei ole juurikaan käsitelty, ja uskon, että elokuvamme tulee nostattamaan kysymyksiä aiheesta”, hän sanoo sähköpostiviestissään HS:lle.

Tekijöiden mukaan Lilla Axel saa ensi-iltansa ensi vuoden alussa, jos korona suo.

Vanhempi Axel Jensen oli 1950-luvun lopulla parikymppinen aloitteleva kirjailija, jota tituleerattiin jopa ”Norjan Jack Kerouaciksi”. Ihlen ja hän muuttivat Hydralle vuonna 1958 toisen kirjan ilmestymisen jälkeen. He menivät naimisiin, ja Axel syntyi pari vuotta myöhemmin, kun pari oli käymässä Norjassa sukuloimassa.

Perhe-elämä ei kuitenkaan ottanut sujuakseen. Kirjailija Jensen palasi Hydralle ennen vaimoa ja lasta, ja näiden saapuessa saarelle hänellä oli jo uusi nainen seuranaan.

Tuhansia Ihlenin kirjeitä ja valokuvia läpikäynyt dokumentaristi uskoo, että Axel ei koskaan toipunut hylkäämiskokemuksesta. Rønningin mukaan Axel vihasi biologista isäänsä, vaikka oppikin myöhempinä vuosina arvostamaan tämän ansioita kirjailijana.

”Hänellä ei oikeastaan ollut minkäänlaista suhdetta isäänsä, ja se oli hänen elämänsä pettymys”, hän sanoo.

Axel Jensen ja Marianne vuonna 1959 Oslon Majorstuenissa. Jensen oli juuri saanut valmiiksi teoksensa Line (1959), josta on tehty elokuvakin.

Poika jäi siis äitinsä kasvatettavaksi. Apuna oli usein myös Cohen, jota poika piti isänään. Aurinkoisella ja luonnonkauniilla Hydralla poika pääsi nauttimaan vapaudestaan, mikä jatkui koko nuoruusiän ajan missä hän asuikaan.

Hän poltti tupakkaa seitsenvuotiaana, joi viiniä yhdeksän vanhana, käytti hashista ja lsd:tä ollessaan viidentoista.

Psykiatriseen hoitoon hän joutui ensi kerran ollessaan alle kaksikymppinen.

Nyt Axel on 55-vuotias. Hän on viettänyt koko aikuisen elämänsä erilaisissa laitoksissa ja asuu nytkin hoitokodissa. Rønningin mukaan hän on rauhallinen ja karismaattinen ihminen, joka keräilee harrastuksekseen kelloja ja syventyy filosofiaan.

Hän on myös suuntautunut itsensä henkiseen kehittämiseen, ja muistaa vielä Hare Krishna -kappaleita, joita Cohen opetti hänelle 1960-luvulla Hydralla.

Norjassa on herännyt jonkin verran keskustelua siitä, onko psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan elämän kuvaaminen epäeettistä. Rønning kuitenkin puolustaa ratkaisuaan. Hänen mukaansa Marianne Ihlen oli ennen kuolemaansa toivonut, että Rønning tutustuisi hänen poikaansa. Myös hoitolaitos suhtautui myönteisesti projektiin.

”Vaikka Axelilla on ongelmia mielenterveyden kanssa, hän elää hoitolaitoksessa vapaaehtoisesti. Hän näkee maailman selvästi ja hänellä on omia mielipiteitä asioista. Ymmärrän noitakin kommentteja, mutta meidän pyrkimyksemme oli tehdä tosi ja lämmin elokuva erityisestä ihmisestä, joka on elänyt epätavallisen elämän”, hän sanoo HS:lle.

Vanhempi Axel Jensen teki menestyksekkään uran kirjailijana ja kirjoitti uransa aikana parikymmentä teosta romaaneista runouteen ja poliittisista esseistä scifiin. Hän on itse kertonut, että Hydralla syntyneen Joachim-teoksen (1961) erään henkilön esikuvana oli Cohen. Teoksen omaelämäkerrallisuudesta on esitetty kuitenkin myös epäilyjä.

Samaan aikaan vanhempi Axel Jensen oli epävakaa, pelottava ja kiivas hahmo, joka lähestyi Marianne Ihleniä aika ajoin lakimiesten välityksellä.

On mahdotonta sanoa, missä määrin lapsuus Hydralla vaikutti nuoremman Axel Jensenin myöhempiin ongelmiin, ja mikä on biologisen isän vastuu asiassa. Hylkäämisentunteen ohella isän kirous seurasi häntä monellakin tapaa, sillä suvussa oli geneettistä taipumusta mielen järkkymiseen. Myös vanhemmalla Jensenillä oli vakavia masennuskausia.

Vuonna 1994 Axel Jensen vanhempi julkaisi esseekokoelman ”Jumalat eivät lue romaaneja”, jossa kritisoi Salman Rushdien päälle langetettua fatwaa. Oikealla Jensenin toinen vaimo Pratibha.

Vanhempi Axel Jensen sairastui harvinainen liikehermoja rappeuttavaan tautiin vuonna 1992 ja kuoli kymmenisen vuotta myöhemmin.

Kasvatti-isästä tuli biologista isääkin kuuluisampi taiteilija. Leonard Cohen päätti suhteensa Ihleniin usean vuoden yhdessäolon jälkeen 1960-luvun lopulla, mutta piti poikaan yhteyttä pitkään tämän jälkeenkin.

Lauluntekijä itse kuvailee Hydran-aikoja tekstissään Days of Kindness (Stranger Music, 1993).

What I loved in my old life

I haven’t forgotten

It lives in my spine

Marianne and the child

The days of kindness

It rises in my spine

and it manifests as tears

I pray that a loving memory

exists for them too.

Cohen keikalla Torontossa heinäkuussa 1993.

Lopulta myös Cohen petti Axelin. Tapaamiset loppuivat pojan siirtyessä laitoshoitoon vuonna 1979, ja sen jälkeen turvana pysyi äiti, joka oli ottanut vastaan konttoristin työn Norjassa.

Jensen ei kuitenkaan vaikuta erityisen katkeralta Cohenia kohtaan. Rønningin mukaan nyt viisikymppinen mies on kertonut, että hänellä on hyviä muistoja lauluntekijästä, jonka kappaleita hän yhä silloin tällöin kuuntelee.

Vielä enemmän hän tosin pitää Dylanista.

Korjaus 10:02: Muutettu Cohenin kansalaisuus kanadalaissyntyiseksi.