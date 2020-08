Hilma af Klint: Duvan 10. Teos on viimeksi nähty Uppsalassa 16. helmikuuta 1969.

Ruotsalaisen Hilma af Klintin (1862–1944) vahva rooli yhtenä abstraktin taiteen ensimmäisistä länsimaisista pioneereista on noussut viime vuosina yhä suuremmin esiin. Suomen elokuvateattereissa parhaillaan esitettävä dokumentti Hilma af Klint – Ilmeisen tuolla puolen taustoittaa hyvin af Klintin taiteellista merkitystä.

Af Klintin uraan liittyy monta poikkeuksellista piirrettä.

Yksi on se, että hän koki saavansa teoksia henkien välityksellä ja toimi meediona. Toinen on se, että näin syntyneitä ns. esoteerisia maalauksia ei ole ollut myytävänä, toisin kuin taiteilijan uran alkuvaiheen esittäviä teoksia, kuten maisemia ja muotokuvia.

On hyvin harvinaista, että yli tuhannen teoksen kokoelma on pysynyt yhtenäisenä.

Yksi teos kuitenkin puuttuu joukosta: maalaus Duvan 10, joka on ollut kateissa yli 50 vuotta. Muutama viikko sitten Dagens Nyheter -lehdessä julkaistiin näyttävä sivun kokoinen maksettu ilmoitus, jonka otsikkona oli: Efterlyses! (Etsintäkuulutus!).

Ilmoituksessa kerrottiin, että ns. Kyyhkyssarjaan kuuluva Duvan 10 on nähty viimeksi 16. helmikuuta 1969 Uppsalassa. Noihin aikoihin eräs opiskelija työsti Uppsalan yliopistossa väitöstutkimusta af Klintistä.

Se ei kuitenkaan koskaan valmistunut. Opiskelija muutti Yhdysvaltoihin eikä kertomansa mukaan tiedä, missä maalaus on nykyään.

Kun teos hävisi vuonna 1969, kiinnostusta Hilma af Klintiä kohtaan ei juuri ollut, sillä esoteeriset maalaukset tulivat julkisuuteen sensaation lailla vasta vuonna 1986 Los Angelesissa näyttelyssä Spiritual in Art. Nyt tilanne on täysin toinen, ja Hilma af Klintin tunnettuus on suuri useiden isojen museonäyttelyiden jälkeen.

”Kun teos katoaa mystisesti, muistuttaa tilanne hiukan Dan Brown -tarinaa”, Daniel Birnbaum kommentoi perjantaina Dagens Nyheter -lehdessä, joka uutisoi Duvan 10 -teoksen etsinnästä. Af Klintin tuotantoon perehtynyt Birnbaum on Moderna museetin entinen johtaja, joka nykyään kuratoi Acute Art -projektia Lontoossa.

Maalauksen etsintäkuulutuksen julkaisi kirjankustantamo Stolpe, joka on tekemässä af Klintin teoksista kattavaa taiteilijajulkaisua eli catalogue raisonnéta. Daniel Birnbaum kuuluu seitsenosaiseksi kasvavan julkaisun toimittajiin.

Duvan 10 -maalaus on kooltaan suuri, 150 x 115 senttimetriä ja se kuuluu af Klintin Temppelisarjan maalauksiin, joita on yhteensä 193. Taiteilija haaveili saavansa temppelisarjan maalaukset esille spiraalinmuotoisessa rakennuksessa, jossa ne nousisivat kohti korkeuksia.

Vuonna 2018 teokset pääsivät esille Guggenheimin museossa New Yorkissa. Se on spiraalinmuotoinen.