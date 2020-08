Viime vuosikymmen myötä nörtistä vakiintui elokuvien uusi sankarityyppi.

Heron leffaputkessa nähdään tänään kaksi omalla tavallaan merkittävää trilleriä. Snowden (2016) on nimensä mukaisesti elokuva tietovuotaja Edward Snowdenista. Viides valta (2013) kertoo puolestaan WikiLeaks -sivuston perustajasta Julian Assangesta.

Amerikkalainen Snowden työskenteli tietokoneanalyytikkona Yhdysvaltain kansallisessa turvallisuuspalvelussa (NSA). Siellä hän sai käsiinsä joukkovalvontaan liittyviä salaisia dokumentteja, jotka hän myöhemmin julkaisi.

Australialainen Julian Assange kiinnostui hakkeroinnista jo teini-iässä. Parikymppisenä hänestä tuli yksi maansa ensimmäisistä internetpalveluiden tarjoajista. Sittemmin Assange perusti avoimuuteen pyrkivän WikiLeaks-sivuston, jonka tarkoituksena on vuotaa salaisiksi määriteltyjä poliittisia tai kaupallisia asiakirjoja.

Niin Snowden kuin Assangekaan eivät ole perinteisiä jännityselokuvien sankareita. He eivät ole väkivahvoja äijiä vaan pikemminkin näppäimistön ääressä viihtyviä konttorirottia, joilta puuttuu kokonaan jamesbondmainen karisma.

Snowden ja Assange ovat nörttejä, joiden kaltaisia hahmoja on totuttu näkemään vain elokuvien sivuosissa. Sellaisia hieman huvittavia ja omituisia tyyppejä, jotka tietävät kaiken tietokoneista, mutta eivät mitään sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Viime vuosikymmenen myötä nörtit ovat hivuttautuneet elokuvien päähenkilöiksi, niin sankareiksi kuin antisankareiksi. Jonkinlaisena alkusysäyksenä toimi David Fincherin The Social Network (2010), joka oli draama Facebookin perustajasta Mark Zuckerbergista.

Applen eksentrinen perustaja oli aiheena niin herkullinen, että hänestä valmistui kaksi elokuvaa. Ensin tuli Ashton Kutcherin tähittämä Jobs (2013), sitten Michael Fassbenderin ruumiillistama Steve Jobs (2015).

Nörttihahmojen kiehtovuus on helppo ymmärtää. Tänään heidän maailmansa on meille taviksille paljon tutumpi kuin aiemmin. Läppäreistä, tableteista ja älypuhelimista on tullut lähes kaikille arkipäivää.

Onhan se kiinnostava katsoa elämäkertaelokuvia ihmisistä, jotka ovat vaikuttaneet tietoyhteiskuntaan, jossa elämme. Paljon on tarinoita kertomatta.

Minkälaisen elokuvan saisi aikaiseksi esimerkiksi Matti Makkosesta, suomalaisesta insinööristä, joka keksi tekstiviestin?

