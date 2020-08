Monet katsovat uuden ihmisen tavatessaan ensiksi silmiä, mutta Sinikka Gripenberg keskittyy paljon siihen, miten vapaasti tämä liikkuu. Eikä ihme, sillä hän on pitkän uransa aikana perehtynyt erityisesti sellaisiin modernin tanssin tekniikoihin, jotka lisäävät tanssijan intuitiivista tietoisuutta kehosta ja liikkumisesta.

”Tuntuu upealta, että olen saanut opettaa niin kauan ja voin tuoda kaiken kokemukseni oppilaiden käyttöön.”

Gripenberg on opettanut 2000-luvulla etenkin omaa tekniikkaansa, joka yhdistelee vaikutteita muun maussa Graham-, Limón- ja Feldenkrais-perinteistä. Hän kutsuu sitä pehmeäksi nykytanssiksi. Gripenberg on huomannut, että Tanssiopiston tunnit ällistyttävät erityisesti oppilaita, jotka ovat tottuneet tekemään balettia tai muuta kurinalaista liikettä. Nykyinen moderni tanssikin on hänestä monesti turhan rajoittunutta.

”Moni koreografi lähestyy tanssia aika filosofisesti, eikä liike ole välttämättä voimakkaasti tanssijoiden sisältä tulevaa. Kun tanssijan koko keho virtaa ja hengittää, sitä ei voi olla huomaamatta”, Gripenberg sanoo.

Jos Gripenbergin tähänastinen tanssiopettajan, tanssijan ja koreografin ura pitäisi summata yhteen sanaan, se olisi varmasti vapaus. Hän on vaalinut opetuksessaan ja teoksissaan liikkeen vapautta ja muovannut vuosien mittaan siihen sopivia tanssitunteja. Yhteensä tanssin parissa on vierähtänyt nyt 75 vuotta.

”Nuorena jotkut balettiopettajani kannustivat, että minusta voisi tulla ballerina. Baletti tuntui minusta kuitenkin 1950-luvulla luonnottomalta, kepillä ohjatulta rääkiltä. Yksi opettaja vielä töksäytti, että ’mikäs kiinalainen tanssija luulet olevasi’. Sellainenhan laukaisee jännitystä ja pelkoa.”

Harvaa ihmistä määrittelee tanssi niin paljon kuin Gripenbergiä. Hänelle on kerrottu, että tämä tanssi jo äidin vatsassa.

”Kätilö oli sanonut, että tulossa on poika, kun on niin kovia potkuja. Jo ennen kuin osasin kävellä, hakeuduin aina radion ääreen kuuntelemaan musiikkia. Vanhoissa valokuvissa taas pompin isän ja äidin välissä.”

Helsingin Malmilla asuneen työläisperheen ainoa lapsi tottui olemaan paljon yksin, mutta löisi jo 5-vuotiaana oman ”tanssiäitinsä” ja sitä kautta tanssimisen huuman. Nopeasti rakkaaksi muodostunut opettaja oli Kaarina Kuoppamäki-Mansikkala.

”Hänen Liikuntakoulussaan oli valtavan ihanaa olla. Isäni oli traumatisoitunut sodassa ja muutenkin sota-ajan läheisyys tuntui joka paikassa, mutta tanssitunneilla vallitsi pianomusiikkia myöten improvisaation värikäs maailma.”

Kuoppamäki-Mansikkala tunnisti jo varhain oppilaansa innon, otti hänet 18-vuotiaana apuopettajaksi ja viisi vuotta myöhemmin nuoresta naisesta tuli koulun vetäjä. Lukioon hän ei ollut tanssi-innostuksissaan mennyt. Moderni tanssi oli Suomessa tuolloin vielä hyvin tuntematon taidemuoto. Sinikka hakeutui alan pioneerin Riitta Vainion opetukseen ja tanssiryhmään sekä suuntasi opintomatkoille ympäri Eurooppaa. Gripenbergistä tuli maan yksi ensimmäisistä koulutetuista moderneista tanssijoista.

”Tuntui uskomattomalta, kun Suomeenkin virtasi opettamaan amerikkalaisia ammattilaisia. Jo silloin koin, että elämässä tapahtuu hyviä asioita, kun niitä vain osaa ottaa vastaan”, Gripenberg sanoo.

Gripenberg oli 1960- ja 70-luvuilla melkein kaikkialla, missä moderni tanssi otti ensiaske­liaan. Hän tanssi lukuisissa ryhmissä ja opetti samoihin aikoihin muun muassa Suomen Kansallisoopperan balettikoulussa ja Pariisin Centre de la Dansessa.

”Kun rahat eivät riittäneet, takasimme suomalaisten kollegoiden kanssa toisillemme pankkilainan. Tein niin paljon töitä, että minulle tuli 1970-luvulla avioero ja 1980-luvulla sairastuin myös syöpään. Radikaaliin leikkaukseen minut määränneeltä lääkäriltä kysyin heti, että kai minä pääsen keväällä New Yorkiin oppimatkalleni.”

Omalle pojalleen Gripenberg oli työkiireidensä takia monta vuotta lähinnä viikonloppuäiti, mutta välit säilyivät hyvinä. Lopulta oli ymmärrettävä, että aivan kaikkea ei voinut tehdä yhtä aikaa.

”Viime vuosina olen halunnut keskittyä juuri pehmeän nykytanssin tunteihini, joihin hakeutuu paljon harrastajia ja jatkokoulutukseen hakeutuvia. Heidän kehittymisensä tukeminen on ollut ihanaa työtä.”

Tanssiäiti. Sellainen Gripenbergistäkin lopulta tuli. Hänen oppilainaan on ollut vuosien mittaan paljon nykyisiä eturivin tanssijoita ja tanssinopettajia. Moni heistä muistaa Gripenbergin ennen kaikkea lempeästä ja luovasta tavasta ohjata kohti omaa tapaa liikkua.

”Työssäni on kyse ihmisten kuuntelemisesta, tajuamisesta ja huomioimisesta. Tanssituntieni päätteeksi pidän halukkaille puolen tunnin improvisaatiohetken. Ensikertalaisetkin useimmiten jäävät”, Gripenberg sanoo.