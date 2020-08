Romaanissa on klassisen rakkaustarinan ainekset. 15-vuotias Vanessa rakastuu ensimmäistä kertaa. Hänen elämäänsä ilmestyy poika, joka näkee hänet kokonaisena. Ulkopuoliseksi itsensä kokenut tyttö saa vahvistusta itsetunnolleen. Poika pystyy ensimmäistä kertaa elämässään uskoutumaan tytölle.

Alkuasetelma on kiehtovan romanttinen tytön näkökulmasta. Asia ei kuitenkaan ole sitä, miltä tyttö saa sen omassa mielessään näyttämään. Poika onkin 42-vuotias mies ja Vanessan opettaja. Tapahtumat, joita Vanessa luulee rakkaustarinan palasiksi, ovatkin seksuaalista hyväksikäyttöä. Vanessan äidinkielen opettaja, herra Strane, nappaa kohteekseen yksinäisen tytön ja siirto siirrolta pyrkii harkitusti saavuttamaan tämän luottamuksen.

Yhdysvaltalaisen Kate Elizabeth Russellin esikoisromaani Vanessa (engl. My Dark Vanessa, kustantajana HarperCollins) päästää lukijan seksuaalisen hyväksikäytön uhrin pään sisälle. Se kuvaa, miten vaikeaa voi olla tunnistaa ja tunnustaa hyväksikäyttöä. Lisäksi se kuvaa ihmismielen tapaa käsitellä traumaattisia kokemuksia.

Romaani on kirjoitettu päähenkilön, Vanessan, näkökulmasta. Siinä hypitään kahden aikatason välillä.

2000-luvun alkuun sijoittuvissa tapahtumissa kuvataan, miten teini-ikäinen koulutyttö tutustuu opettajaansa ja miten tilanne etenee seksisuhteeksi.

Tapahtumat lähtevät liikkeelle suhteellisen harmittomilta kuulostavista asioista, mutta se alkaa saada kyseenalaisia seksuaalisia vivahteita nopeasti. Strane suosittelee Vanessaa lukemaan muun muassa Vladimir Nabokovin Lolitan, joka kuvaa pedofiilin pakkomiellettä nuoriin tyttöihin.

Suhteeseen tulee mukaan myös fyysinen läheisyys. Viattoman oloisesta jalan hipaisusta siirrytään suutelun kautta seksiin.

Toinen kirjassa kuvattu ajankohta on #metoon alkuaika, vuosi 2017. Lehden paljastusjutun myötä Vanessalle selviää, että Strane on ahdistellut myös muita oppilaitaan, ja Vanessan luoma illuusio rakkaustarinasta alkaa sortua.

Romaani kuvaa ihmismielen tapaa käsitellä traumaattisia kokemuksia. On vastenmielistä lukea, miten Vanessa yrittää vakuuttaa terapeutilleen ja itselleen, ettei häntä ole raiskattu. Teoksessa kuvataan useaan otteeseen, miten Vanessa päätyy harrastamaan seksiä opettajansa kanssa vasten tahtoaan. Hän ei kuitenkaan kykene hämmennyksissään erittelemään omia kuvotuksen tunteitaan eikä pysty kommunikoimaan niistä.

Kate Elizabeth Russellin teos julkaistaan parin päivän päästä suomeksi.

Romaani julkaistiin Yhdys­valloissa maaliskuussa. Jo ennen julkaisua sen ympärille syntyi valtava hehkutus ja kohu. Russell kertoi saaneensa kirjansa sopimuksesta seitsen­numeroisen summan ennakkoon.

Toinen kirjailija, Wendy C. Ortiz vihjaisi tammikuussa Twitterissä, että Russellin teos vaikuttaa hyvin samankaltaiselta kuin hänen itsensä kirjoittama muistelma Excavation (2014). Ortiz on amerikkalais-meksikolaisesta perheestä, ja kysymys ei ollut ainoastaan mahdollisesta tarinan varastamisesta, vaan se kytkeytyi myös rodullistamiseen ja siihen, keiden tarinoita suuret kustantajat haluavat nostaa esiin.

Russell joutui Twitter-kohun keskelle. Lukuisat amerikkalaismediat sekä muun muassa brittiläinen The Guardian uutisoi kiistasta.

Ortiz kirjoitti verkkoon esseen, jossa hän sanoo, ettei häntä kiinnosta lukea fiktiivisiä ja sensaatiohakuisia teoksia sellaisista tapahtumista, joita hän on itse kokenut.

Syytökset ajoivat Russellin tunnustamaan, että romaani pohjautuu hänen omiin kokemuksiinsa. Asiaa ei tuotu julki ennen kohua, sillä kirjailija pelkäsi, että menneisyyden tapahtumien avaaminen saa traumat nousemaan pintaan uudelleen.

Vaikka Russell kertoo hyödyntävänsä teoksessaan joitain omia kokemuksiaan ja havaintojaan, se on fiktiota.

”Kirjan kutsuminen miksi tahansa muuksi kuin fiktioksi vääristelisi teosta sekä minua itseäni”, hän sanoo The Guardianin haastattelussa.

Kate Elizabeth Russell joutui poistamaan kohun vuoksi Twitter-tilinsä.

Romaanin omakohtaisuuden paljastuminen ja kohu saavat pohtimaan, miten teoksen omakohtaisuus vaikuttaa lukukokemukseen. Entä kenellä on oikeus kirjoittaa traumoista?

Kaunokirjallisuuden yhtenä tehtävänä on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nostaa esiin epäkohtia. Sen avulla on mahdollista tarkastella hankaliakin asioita sellaisista näkökulmista, joita voi muuten olla vaikeaa ymmärtää tai joihin on lähes mahdotonta samaistua.

Vanessalle opettajan kiinnostus näyttäytyy rakkaustarinana. Tilanne kuitenkin etenee salakavalasti seksuaaliseksi hyväksikäytöksi.

Toivon ja uskon, että uhrien näkökulman ymmärtämisen avulla ainakin osa tilanteista voitaisiin saada ehkäistyä ennalta. Lisäksi voisimme ehkä ymmärtää, miksi ihmiset eivät pysty puhumaan seksuaalisesta ahdistelusta tai hyväksikäytöstä kuin vasta vuosien päästä.

Onko uhrien ymmärtämisen tai tapahtumien ennaltaehkäisyn kannalta merkitystä sillä, onko kantaaottava teos fiktiota vai onko kyse muistelmista?

Kirjallisuudentutkija Suzanne Keen analysoi teoksessaan Empathy and the novel (2007), millä tavoin kaunokirjallisuus herättää empatian tunteita lukijoissa. Keenin mukaan vain harvat lukijat sanovat, ettei fiktio koskaan herätä empatian tunteita. Näille lukijoille omaelämänkerrallinen kirjallisuus saattaa tehdä niin.

Suurimmalle osalle tilanne on kuitenkin toinen. Lukijat voivat tuntea empatiaa kirjan hahmoja kohtaa, vaikka nämä olisivat esimerkiksi fantasiahahmoja tai eläimiä. Riittää, että hahmoilla on nimi ja tunteet. Lisäksi tilanteen, joihin hahmo päätyy, tulee olla tunnistettava.

Vaikuttaisikin siltä, että toisten asemaan asettumisen ja siten esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ymmärtämisen kannalta ei ole välttämätöntä, että kirjailija erittelee julkisuudessa, mikä osa teoksesta on omakohtaista ja mikä ei.

Russell on perehtynyt kirjansa aiheeseen perin pohjin. Hän on työstänyt romaaniaan lähes 20 vuotta. Russell on liittänyt verkkosivuilleen listan teoksia ja tekstejä, joita hän on tuona aikana lukenut ja jotka ovat vaikuttaneet Vanessaan. Lista koostuu muun muassa lukuisista romaaneista, muistelmista, akateemisista teksteistä, esseistä sekä elokuvista, joissa käsitellään hyväksikäyttöä.

Taustatietoa luulisi siis olevan riittävästi autenttisen teoksen kirjoittamiseen ilman omakohtaisiakin kokemuksia.

Toisaalta on hyvin ymmärrettävää, että kun on kyse mistä tahansa traumasta, voi kirjailijan aihevalinta tuntua sensaatiohakuiselta ja henkilökohtaiselta loukkaukselta, kuten Ortizin twiitit ja essee antavat ymmärtää.

Oliko välttämätöntä, että Russeell joutui julkisuudessa erittelemään teoksensa omakohtaisuutta? Kirjailijan omat kokemukset tekivät teoksesta ehkä oikeutetumman. Mutta vaikuttaako omakohtaisuus siihen, miten teos vaikuttaa lukijaan ja miten se ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Romaanin teksti ei muutu, ainoastaan lukijan taustatiedot vaihtuvat.

Kate Elizabeth Russell: Vanessa. Suomentanut Sari Karhulahti. WSOY. 458 s. – Teos ilmestyy suomeksi 25.8., äänikirjana se ilmestyy syyskuussa. Romaanista järjestetään keskustelutilaisuus 2.9. kello 16.30–18.00. Marja Kihlströmin, Krista Kososen, Emmi-Liia Sjöholmin ja Aino Vähäpesolan keskustelua voi seurata virtuaalisesti WSOY:n sosiaalisen median kanavien kautta.