”Martta on taitava, se saa ihmiset avautumaan.”

Kaija Pakarinen istuu teatterikatsomossa ja puhuu Martan valinta -näytelmästä.

Se sai keskiviikkona ensi-iltansa Teatteri Avoimissa Ovissa ja on ensimmäinen Pakarisen kirjoittama ja ohjaama näytelmä.

Sen päähenkilö Martta on teo­logi, joka kulkee metrossa selvittämässä, millaista yhteisöllisyyttä ihmiset kaipaavat. Helposti lähestyttävä olemus auttaa tutkimuksen teossa.

”Metro on siitä mielenkiintoinen paikka, että siellä ihmiset ovat aika paljon yksin. Ajattelin, että sellaisessa tilanteessa ihmiset voivat uskoutua vieraalle – koska se on vieras.”

Pakarinen itse on usein saanut kuunnella, kun satunnaiset vastaantulijat avautuvat ja kertovat elämästään. ”Me näyttelijäthän usein koetaan sitä.”

Mutta Pakariselle tuskin uskoudutaan siksi, koska hän on vieras, vaan koska hän on tuttu.

Pitkä ura televisiossa ja elokuvissa tekee sen.

Mutta on myös muuta. Pakarisessa on jotakin, levollisuutta, rauhaa, tyyneyttä ehkä, jonka takia häntä kohti on helppo katsoa. Myös luonnossa, elävässä elämässä.

Kameran edessä tuon jonkin täytyy olla itsestään selvää, niin monessa elokuvassa ja tv-sarjassa Pakarinen on neljänkymmenen vuoden aikana esiintynyt.

”No toivottavasti. Kun ne ovat näin kauan sietäneet minua, niin ehkä se on niin.”

Jo lapsena Kaija Pakarinen tiesi mikä hänestä tulisi isona.

”Olin varmaan viisi, kun sanoin, että minusta tulee näyttelijä. Se on aika merkillinen juttu.”

Pakarinen syntyi ja kasvoi maa­tilalla Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa. ”Eihän siellä edes nähty teatteria. Mutta jollain lailla haluan uskoa, että jokaisella ihmisellä on maailmaan tullessaan jonkinlainen sielunsuunnitelma. Sen jälkeen on paljon kiinni olosuhteista, että saako syntymässä saadut lahjansa jalostettua käyttöön.”

Rääkkyläläisen maatilan tyttö kuvattuna vuonna 1994 Pohjois-Karjalassa Polvijärvellä.

Kahden Teknillisessä korkea­koulussa arkkitehtuuriopintojen parissa vietetyn vuoden jälkeen Pakarinen ”palasi radalleen”: pyrki ja pääsi Teatterikouluun.

Valmistumisen jälkeen hänet palkattiin Ylen Televisioteatteriin. Se oli tuolloin ihan oikea teatteri, jolla oli oma ensemble ja runsaasti aikaa harjoitella.

Uuden näyttelijän valinnan teki TV1:n johtajana toiminut Sakari Kiuru, sittemmin Ylen pääjohtaja. Hänet oli määrätty tehtävään, ­koska Televisioteatterin johtaja oli yhden loppusuoralle päässeen hakijan puoliso.

”Kiuru sanoi heti haastattelun alkuun, että minähän en ole tämän alan ihminen, mutta minä joudun tämän valinnan tekemään.”

Haastattelupäivänä Pakarisen toinen silmä oli muurautunut umpeen silmätulehduksen takia. Hirvittävä lähtökohta tele­vi­sioon pyrkivälle! Pakarinen nauraa.

”Yritin vakuuttaa, että en normaalisti ole tämän näköinen. Sitten jännitettiin, kunnes Kiuru soitti suurin piirtein Jaltalta, että minä olen tämän valinnan tehnyt ja ­tervetuloa.”

Nuoren – ”ja ainakin viattoman näköisen” – Pakarisen ensimmäinen rooli oli Elinan surman Elina. ”Siitä se sitten repesi. Parikytä vuotta siellä vierähti.”

Vuonna 1986 Televisioteatterissa tehtiin Lumikit, Liisamaija Laaksosen käsikirjoittama elokuva naisista sairaalan potilashuoneessa. Pakarinen näytteli yhden rooleista.

15 vuotta myöhemmin se johti hänet, ”tavallaan vahingossa”, ohjaamaan ensimmäisen näytelmänsä Kajaanin kaupunginteatteriin.

”Kristian Smeds, jonka kanssa olin tehnyt jonkun verran töitä, meni Kajaaniin. Siellä harjoiteltiin edellisen johtajan jäljiltä juhlanäytelmää, jossa näyttelivät teatterin kaikki miehet. Työttömiksi jääneet naiset olivat itse toivoneet, että saisivat tehdä Lumikit. Ja kun minä olin näytellyt siinä, niin Kristian kysyi, tulisinko ohjaamaan.”

Pakarinen meni, ”uskaltautui”, kuten hän itse sanoo. ”Mie tiesin, että se juttu perustuu paljon näyttelijäntyölle. Ajattelin, että sen haasteen otan vastaan.”

Kaija Pakarinen Katsastus-elokuvan kuvauspaikalla yhdessä ohjaaja Matti Ijäksen ja vastanäyttelijöiden Vesa Vierikon sekä Sulevi Peltolan kanssa.

Vuonna 1988 puolestaan sai tv-ensi-iltansa Katsastus, Matti Ijäksen ohjaama elokuva, joka perustuu Joni Skiftesvikin novelleihin. Siinä Kaija Pakarinen näytteli Mallua, Vesa Vierikon roolihahmon Viltterin vaimoa. Muissa päärooleissa olivat Sulevi Peltola ja Markku Maalismaa.

Tälläkin hetkellä Areenassa nähtävillä oleva elokuva on yksi niistä, joihin viitataan kulttiklassikkona. Pakarisen mukaan siinä mukana olo ”oli varmasti meille kaikille tosi palkitsevaa”.

”Parhaimmillaan se on ollut sitä, että jossain ruotsinlaivalla joku nuori kundi lähestyy minua Mallun repliikillä, jota en itsekään enää muista.”

Palkitsevuus tulee Pakarisen mukaan siitä, kun saa huomata, että on ollut mukana jutussa, jolla on ollut merkitystä ”tässä maassa näille ihmisille, joille se on tehty”.

”Vaikka työn pyrkii tekemään mahdollisimman hyvin, niin koko homman ideahan on se, että palveluammatissa tässä ollaan. Siksi tähteysmyytti on minulle vieras, koska ei meidän kuulu loistaa – vaan roolin, jota esitämme.”

Tehdessään roolia kameran edessä Pakarinen kertoo pyrkivänsä keskittymään niin, että eliminoi kaiken muun ympäriltään.

”Tai keskittyminen on väärä sana. Parhaimmillaan se on sitä, että pystyy elämään sitä hetkeä silloin kun kamera käy. Itse pyrin siihen, että en ala niin sanotusti näytellä, en mene itseni ulkopuolelle kuvittamaan sitä roolihenkilöä. Samastun henkilöön sitä kautta, että hyväksyn ne olosuhteet, jotka sillä ihmisellä on. Sitä kautta yritän tehdä työn mahdollisimman todeksi.”

Roolihahmoa kameran edessä tehdessään Kaija Pakarinen pyrkii olemaan mahdollisimman läsnä hetkessä.

Kun Pakarinen puhuu työstään – todesta, hetken läsnäolosta, eleettömyydestä – ei ole vaikea ymmärtää, miksi hänellä on roolit kolmessa Aki Kaurismäen elokuvassa: Kauas pilvet karkaavat, Mies vailla menneisyyttä ja Toivon tuolla puolen.

Kaurismäen Pakarinen tapasi ensimmäistä kertaa 1980-luvun lopulla näytellessään Veikko Aaltosen Tilinteko-elokuvassa. Kaurismäki oli elokuvan tuottaja ja toinen käsi­kirjoittaja. ”Ja lavastaja, valomies ja kahvinkeittäjä. Se keitti aina cafe parisiennea, joka oli tietenkin silloin juttu. Aki oli ollut Pariisissa, niissä kuvauksissa juotiin parisiennea, muualla juhlamokkaa”, Pakarinen sanoo nauraen.

Ensimmäisen kerran Kaurismäki ohjasi Pakarista Televisioteatterille tehdyssä Likaiset kädet -elokuvassa 1989. ”Akin tapa ohjata on umpi­rehellinen. Silloin se sanoi, että Kaija, sä et saa jännittää noin paljon.”

Nyt kun Pakarisen ensimmäinen itse käsikirjoitettu teatteriohjaus on tullut ensi-iltaan, ei jännitystä voi täysin välttää.

Mutta tietynlaisesta uskaltamisesta Martan valinta sai kuitenkin alkunsa.

Vuosi oli 2007, kun ajatus näytelmän kirjoittamisesta ensimmäisen kerran pälkähti Pakarisen päähän.

”Silloin teattereista oli yhtäkkiä tullut tuotantolaitoksia, yrityksiä, joiden täytyy tuottaa voittoa. Sehän näkyi ohjelmistossa, ja tuntui siltä, etten löydä mitään sellaista mitä haluaisin nähdä.”

Pakarinen lisää, ettei missään tapauksessa vastusta viihdettä, ”sitäkin tarvitaan”.

”Mutta pitää olla myös sitä toista, ruisleipää ja piimää, jota voi pureskella pidempään. Silloin ajattelin, että osaisinkohan itse kirjoittaa sellaisen näytelmän, jonka haluaisin nähdä.”

Kun Pakarinen erinäisten sattumusten vuoksi päätyi kesäksi taiteilijaresidenssiin Urajärven kartanoon Asikkalaan, alkoi käsikirjoitus syntyä.

Näyttelijänä Pakarinen oli tottunut lukemaan käsikirjoituksia, joten sellaisen kirjoittaminenkin tuntui luontevalta. ”Tavallaanhan se on samaa työtä, kirjoittaessa ikään kuin myös näyttelet niitä rooleja siellä. Tulokulma vain on eri.”

Yllätys näyttelijäntyön yhteisöllisyyteen tottuneelle oli se, miten yksinäistä kirjoittaminen on. ”Hämmästytti se, miten herkäksi tulin ympäristölle. Yhtäkkiä kaikki asiat vaikuttivat kauhean voimakkaasti sen prosessin aikana.”

Toisaalta vapaus oli ylellistä. ”Näyttelijäntyössä ollaan suhteessa muihin, ja varsinkin kamerahommassa täytyy ottaa huomioon kamera ja ohjaus. Niille on alisteinen. Kirjoittamisessa voi mennä ihan mihin vain, kokeilla – jos vain uskaltaa. Siinäkinhän on paljon uskaltamisesta kiinni, ihan samalla tavalla kuin näyttelemisessä.”

Pakarinen sai näytelmän valmiiksi ja muokkasi sitä vielä lisää tehdessään siitä maisterintutkinnon lopputyönsä Teatterikorkeaan 2008. Hän tarjosi näytelmää muutamiin paikkoihin, mutta se palautettiin. Jotain puuttui. ”Jokin katharsis. Se oli keskeneräinen, tiesin sen itsekin.”

Käsikirjoitus jäi hyllylle.

Kun Pakarinen sitten 2012 dramatisoi, taas erinäisten käänteiden kautta, Fjodor Dostojevskin Idiootista monologin itselleen, tiesi hän yhtäkkiä mitä Martan käsikirjoituksesta puuttui.

”Ja nyt ensi-illassa sitten on se lopputulos. Rakenne on edelleen haasteellinen, mutta olen tiedostanut sen ja yrittänyt parhaani. Yleisö sitten ratkaisee.”

Ihmisten puolue -sarjassa Kaija Pakarisen hahmo oli Regina Mälkki.

Martan valinnan piti saada ensi-iltansa jo keväällä, mutta korona­virus tuli tielle. Kaikki muuttui ennennäkemättömän epävarmaksi.

Ensi-iltaan on nyt päästy, mutta kun katsomosta on turvallisuuden takaamiseksi mahdollista myydä vain puolet paikoista, ei talous edelleenkään näytä ruusuiselta.

”Mutta se, että juuri tämä työryhmä on ollut täysillä mukana, on auttanut ainakin minun jaksamiseeni tässä tilanteessa. Luulen että meidän kaikkien. Ja itse olen yrittänyt ajatella, kuten edesmennyt presidentti, että ellemme varmasti tiedä miten asiat menevät, niin olettakaamme että hyvin.”

Martan valinta Teatteri Avoimissa Ovissa 28.8. asti.

Heidi Köngäksen Sandra-monologissa Kaija Pakarinen näyttelee vielä tänä syksynäkin.