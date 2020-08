Marraskuussa saa ensi-iltansa Marikki Hakolan uusin ohjaustyö, Mirages.

Se on sekä musiikki- ja tanssi­elokuva että interaktiivinen virtuaaliteos. Musiikki on Kaija Saariahon.

”Mirage on hybridi, jonka voi katsoa elokuvana, mutta ennen kaikkea siinä kehitetään reaali­aikaisen esityksen uusia keinoja. Virtuaalilavasteissa esiintyjät voivat vaikuttaa liikekielellään sen visuaaliseen maailmaan”, Hakola kertoo.

Teos on sekä taidetta että tutkimusta, Aalto-yliopiston taiteellisen väitöstyön viimeinen osa. Ensi-illan jälkeen Hakola viimeistelee kirjallisen osan, jossa pohtii mediataiteen interaktiivisuutta, vuorovaikutteisuutta.

”Interaktio on filosofinen eikä tekninen kysymys. Se on vuoropuhelua, johon teknologia kuten virtuaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia. Mutta vempeleet eivät ole tärkeitä vaan ajattelu”, Hakola korostaa.

Tänään 60 vuotta täyttävä Hakola on mediataiteen suuria nimiä, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hän on ottanut taiteen uusia välineitä käyttöönsä koko kohta 40-vuotisen uransa. Kun välineet kiiltävät uusina, on helppo juuttua puhumaan niistä.

Kun Hakola aloitti 1980-luvun alussa, koko mediataidetta ei Suomessa oikeastaan ollut. Hän opiskeli Suomen taideakatemiassa, jossa opetus oli perinteistä – maalausta, kuvanveistoa, grafiikkaa. Kaiken liikenevän ajan Hakola kierteli taidenäyttelyitä interraililla.

”Ensimmäisiä näkemiäni vi­deoinstallaatioita oli Shigeko Kubotan Duchampiana Series. Se perustui Marcel Duchampin maalaukseen Alaston laskeutuu portaita. Ymmärsin, että liikkumattoman kuvan sisällön voi purkaa liikkuvaksi.”

Kubotan työn Hakola näki Berliinissä talvella 1981–82. Se oli nykytaiteen keskuksia ja siellä Hakola vietti usein aikaa.

Aluksi häntä kiinnosti performanssitaide, johon Suomessa kanavoitui taiteen uudistumishaluja. Hakola alkoi aluksi käyttää videota performanssien taltioimiseen.

”Olin harrastanut nuorena musiikkia. Videoita leikatessa tajusin, että sillä voisi yhdistää musiikin ja kuvan. Olen työskennellyt paljon muusikoiden ja tanssijoiden kanssa.”

Vuonna 1984 Hakola oli ensimmäinen, joka teki taideakatemian lopputyönä videon. Siitä lähtien taiteiden välisten rajojen murtaminen on ollut olennaista hänen työssään.

Hakola on tehnyt performanssia, videotaidetta, multimediaa, internet-teoksia, installaatioita, audiovisuaalisia lavasteita, tanssielokuvia, dokumentteja, tv-ohjelmia ja ties mitä. Hän sanoo olevansa mediataiteilija, joka tekee elokuvia, mutta jättää mielellään määritelmät muille.

Vaikka välineet ovat uusia, Hakola on käyttänyt niiden aineksina usein vanhaa taidetta – 1700-luvun kirkkomaalausta, Kalevalaa tai Sibeliuksen musiikkia.

”Jatkamme taidetta siitä, mihin edelliset jäivät. Vanhasta taiteesta löytyy asioita, jotka ovat olennaisia tässä ajassa. On mielenkiintoista tulkita uudestaan taidehistoriaa, katsoa miten vanhan taiteen sisältö muuttuu, kun sen tuo nykyaikaan”, Hakola sanoo.

Vähitellen mediataiteessakin on siirrytty puhumaan välineen sijaan sisällöstä, mikä ilahduttaa Hakolaa. Hän toteaa, että liikkuvalla kuvalla on kokeiltu aina. Alussa koko liikkuva kuva oli kokeilua ja draamasta tuli elokuvan hallitseva muoto vasta vähitellen.

”Väline ei ole enää viesti. Lyijykynänkin käyttö on tekniikka siinä kuin tietokoneen. Draaman rinnalla tehdyt kokeilut ovat vaikuttaneet elokuvaan, esimerkiksi musiikkivideo. Taiteiden yhteentörmäyksissä voi syntyä mielenkiintoisia asioita”, Hakola sanoo.

”Vuorovaikutteisuudessa ja virtuaalisuudessa on uutta, että taiteilija ei voi enää ajatella vain omaa näkökulmaansa, vaan katsoja täytyy ottaa huomioon uudella tavalla. Vuorovaikutus on tärkeintä maailmankuvan ja ajatusten tasolla.”