Unto Hämäläisen teksti julkaistiin Helsingin Sanomissa vuonna 2019.

Kansallisarkisto käynnistää syyskuussa viisivuotisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään suomalaisten vaiheita Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen.

Tarkoituksena on tuottaa lisätietoa suomalaisten vaiheista ja asemasta Venäjällä ja entisessä Neuvostoliitossa. Samalla selvitetään suomalaisten kohtaloita Stalinin ajan vainoissa.

Tietoja kootaan vuodesta 1917 alkaen Nikita Hruštšovin pääsihteerikauden loppuun, vuoteen 1964 saakka.

Hankkeen suunnitelma perustuu esiselvitykseen, jonka Kansallisarkisto luovutti valtioneuvoston kanslialle tämän vuoden tammikuussa.

Taustalla on HS:n toimittajan Unto Hämäläisen kirjoitus HS:ssa vuonna 2019. Hämäläinen käsitteli artikkelissa suomalaisten kohtaloa Stalinin vainoissa ja toi esiin, että kyseessä on Suomen mittakaavassa merkittävä historian tragedia, josta tiedetään kovin vähän. Minkäänlaista kokoavaa tutkimusta ei aiheesta ole aiemmin tehty.

Stalinin 1930-luvun puhdistuksissa on arvioitu likvidoidun jopa 20 000 suomalaista kansanvihollisina.

Hämäläinen vetosi tuolloin suoraan Suomen valtiojohtoon, tasavallan presidentti Sauli Niinistöön ja silloisen pääministeri Antti Rinteen hallitukseen: ”Teettäkää selvitys siitä, mitä suomalaisille tapahtui maailmansotien välillä Neuvostoliitossa.”

Venäjän keisarikunnassa asui noin 400 000 kieleltään tai etniseltä taustaltaan suomalaisiksi luokiteltua henkilöä ennen Venäjän lokakuun vallankumousta vuonna 1917.

Tuleva tutkimus kohdennetaan eri alueiden suomalaisten asutushistoriaan ja heidän vaiheisiinsa.

Hankkeessa toteutetaan interaktiivinen tietokanta Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen olleista suomalaisista ja heidän elämäkertatiedoistaan sekä heihin liittyvistä asiakirjoista ja valokuvista.

Hanke toteutetaan Venäjän ja entisen Neuvostoliiton arkistoissa olevien aineistojen pohjalta. Tutkimushankkeen rahoittaa Valtioneuvoston kanslia. Kokonaisbudjetti on kaksi miljoonaa euroa.

Kansallisarkisto hakee tutkijoita avoimella haulla. Tutkijahaku avautuu elokuussa 2020.