Olen miettinyt maailman järjettömyyttä, ja oikeastaan koko todellisuutta. Minä ihminen pyrin selittämään asioita järjelläni, rationalisoimaan ihmiset, eläimet ja tapahtumat. Toisinaan luulen, että onnistun, mutta lopulta – olisi pitänyt ymmärtää enemmän.

Tämänkaltaisesta todellisuusharhasta kertoo myös Poltettu oranssi. Kolmiosaisen näytelmän kirjoitti runoilija ja kirjailija Eeva-Liisa Manner (1921–1995) vuonna 1968. Julkaisuvuonna tekstiin suhtauduttiin skeptisesti: pidettiin hankalana. Oli unia, terminologiaa, loruja, runoutta, symboleja. Ja tyylilaji, mitä se edes edusti? Tragediaa vai komediaa? Lopulta näytelmä osoittautui menestykseksi, siitä tuli klassikko.

Pikkukaupunki, 1910-luku. Aika ennen suurta sotaa ja romahdusta.

Keskiössä on 17-vuotias Marina Klein, jossa vanhemmat ovat havainneet ”hulluuden merkkejä”. Äiti pyytää apua psykiatrilta, joka arvelee skitsofreniaa. Vastaanotolla Marina kertoo elämänsä näköalattomuudesta. Oireet ovat alkaneet tämän tultua raiskatuksi. Kun tohtori torjuu Marinan rakkaudentunnustuksen, tyttö yrittää polttaa kotinsa. Hänet suljetaan mielisairaalaan. Myöhemmin tohtori pohtii olleensa väärässä: kenties Marina oli terve.

Marina on näytelmän pienoiskuva, teksti, jota toiset hahmot tulkitsevat. Manner itse on esittänyt, että Marina ei ole hullu, vaan hänet tehdään hulluksi. Näytelmäkirjailijaa kiinnosti, kuinka hulluus vääristää mittasuhteet; ”hullu on eräänlainen liioiteltu ihminen”. Poltettu oranssi ei ole sairaskertomus, vaan irrationaalinen näytelmä. Ennen kaikkea se on paraabeli: kaikki on vertausta.

Lopulta kyse on järjenvastaisuudesta, joka uhkaa, olimmepa terveitä tai sairaita. Mannerin mukaan maailma ”ei varmaankaan ole aivan sellainen kuin miksi sitä luulemme, maailma on irreaalinen ja kaikki luomamme järjestys on vain suojaa tuota elämän arvoituksellisuutta, maailman käsittämättömyyttä vastaan”. Joskus järjestys kuitenkin murtuu ja ”aukosta saamme katsoa suoraan siihen maailmaan, jota kammoamme”.

Niin, ehkä maailmaa ja sen kerroksia on turha yrittää selittää suoraviivaisesti.