Vuonna 2017 kuollutta Mika Vainiota arvostettiin äänitaiteilijana ympäri maailmaa tavalla, joka meni monelta Suomessa ohi. Nyt Vainion näyttelyn pääsee vihdoin katsomaan ja kuulemaan Kiasmassa. Kolme kollegaa ja asiantuntijaa kertoo, miksi Vainio teki niin suuren vaikutuksen.

Kiasman neljännen kerroksen näyttelysaleissa kuuluu kumahduksia, naksuntaa, piippauksia, surinaa ja etäällä rytmikkäästi ohi lonksuttavan paikallisjunan ääni. Niille kannattaa varata aikaa ja puhtaat korvat, sillä kyseessä on yksi syksyn merkittävimmistä näyttelyistä.

Osana 1990-luvun pohjoismaisen taiteen ja äänitaiteen muoti-ilmiötä kansainvälisesti tunnetuksi tekijäksi noussut Vainio oli poikkeuksellinen äänitaiteilija. Vuonna 2017 kuolleen taiteilijan työskentelyssä yhdistyivät äärimmäinen sitoutuminen musiikkiin, hienostunut konseptuaalinen ajattelu sekä minimalistiselle äänitaiteelle yllättävä lämpö.

Mika Vainio.

Kiasmassa esillä olevassa haastattelussa Vainio kertoo, että digitaalisesti tuotettu ääni on hänen mielestään antiseptistä ja sielutonta. Siksi Vainio teki suurimman osan musiikistaan ja ääniteoksistaan analogisilla syntetisaattoreilla, tai perhoskeräilijän tavoin kaupungin ääniä nauhoittaen ja miksaten. Mieluiten Vainio käytti äänen lähteenä jotain näyttelypaikasta löytyvää asiaa – kuten vaikka barcelonalaisen museon katolla seisovaa Antoni Tàpiesin veistosta, johon hän asensi mikrofonit.

Kiasman näyttelysalit ovat harvoin olleet näin pelkistettyjä. Mika Vainio: Onko, 1996.

Usein Vainion teokset nostavat keskittyneen kuuntelun kohteeksi ääniä, joita emme arjessa huomaa. Näyttelyn nimi viittaa verkkovirtahurinan taajuuteen, minkä Vainio nimesi suosikikseen.

Vaikka osaan teoksista liittyy myös esineitä, kuten kelloja tai vanhoja putkiradioita, Mika Vainion näyttely on ainakin osittain pikemminkin ”kuuntelu”, jonka hypnoottisiin äänimaisemiin on helppo unohtua. Vaivihkaa hurinoista ja kolinoista muodostuu lähes tyhjissä saleissa yllättävänkin tunteellisia kokemuksia.

3 x Wall Clocks, 2001.

Vaikka Vainion musiikkituotantoa voi kuunnella myös levyltä, Kiasmaan kootut teokset taiteilija teki nimenomaan tilassa koettaviksi. Niistä tunnetuin on ehkä 3 x Wall Clocks, jossa kuullaan kolmea lähes-mutta-ei-aivan samaa aikaa käyvää kelloa.

Vainio varusti kellot kontaktimikrofoneilla ja kaiuttimella, mikä saa minuuttiviisarien värähdykset kuulumaan näyttelytilassa jykevinä kumahduksina.

Näyttelyn ydinteos on Kiasman lahjoituksena saama 2 x 540 kHz. Siinä kuusi putkiradiota soittaa miniorkesterin tavoin ääniteosta, joka perustuu Vainion radiosta taltioimiin ääniin. Kopaukset ja suhinat tuntuvat kehossa, ja syntyy mielikuva, että ne jatkavat elämäänsä museorakennuksessa itsessään.

2 x 540 kHz -teoksessa kuusi putkiradiota soittaa Vainion radioäänistä muokkaamaa ääniteosta.

Suomalaisissa museoissa Mika Vainion ääni-installaatioita on nähty harvakseltaan. Vaikka Kiasman kokoelmissa on useita kokeellisia ääniteoksia esimerkiksi Brian Enolta ja Erkki Kurenniemeltä, Kiasmassakin Vainio esiintyi eläessään lähinnä osana muiden näyttelyitä ja tapahtumia.

Ulkomailla Vainio tunnettiin kuitenkin äänitaiteilijana ja muusikkona, jota arvostivat suuresti niin keskieurooppalaiset nykytaidepiirit, tanssijat kuin Detroitin tekno-dj:tkin.

Siksi kysyimme asiantuntijoilta ja kollegoilta Vainion merkityksestä:

Hans Ulrich Obrist

Kuraattori, Lontoon Serpentine-gallerian taiteellinen johtaja

Hans Ulrich Obrist.

“Tapasin Mika Vainion ensimmäisen kerran vuonna 1995 tai 1996, kun tein taustatöitä ensimmäistä Manifestaa ja Musée d’Art Moderne de la Villen pohjoismaisen taiteen näyttelyä varten. Muusikkoystäväni sanoi, että minun täytyy tavata Mika, että Mika on yksi 1900-luvun lopun tärkeimmistä taiteilijoista. Kutsuin Mikan molempiin näyttelyihin.

Jo alusta asti minua kiehtoi, miten Mika koko ajan kokeili rajoja eikä suostunut kompromisseihin. Pidin myös siitä, miten hän käytti vanhaa tekniikkaa uudenlaisen musiikin tekemiseen. Mika puhui minulle usein jäätiköistä ja ukkosmyrskyistä, mikä kuului hänen musiikissaan. Hän loi aivan erityisiä ääniympäristöjä vähän [Iánnis] Xenákiksen tapaan. Mika ei ollut vain oman aikansa taiteilija. Pikemminkin kuin muihin äänitaiteilijoihin, vertaisin häntä Beethoveniin tai Haydniin. Mikaa ei voi lokeroida.

Mika Vainio, Tommi Grönlund ja Ilpo Väisänen Turussa vuonna 1994.

Palaan aiheeseen, josta olen puhunut ennenkin: mielestäni Suomella pitäisi olla museo tai instituutti, joka on omistettu äänitaiteelle, koska yksi 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun parhaista äänitaiteilijoista oli suomalainen. On tärkeää, että tulevat sukupolvet pääsevät kokemaan Mikan teokset kunnolla tilassa, immersiivisenä kokemuksena. Kiasman näyttely on vasta ensimmäinen askel Mika Vainion nerouden tunnistamisessa.”

Tommi Grönlund

Taiteilija; osa Grönlund-Nisunen-taiteilijaduoa. Pyöritti Vainion musiikkia julkaisevaa Sähkö-levy-yhtiötä

Tommi Grönlund.

”1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa tehtiin paljon äänitaidetta esitteleviä näyttelyitä. Se oli jotenkin sen ajan juttu, ja Mika oli jossain mielessä ihanteellinen esimerkki äänitaiteilijasta. Esimerkiksi Carl Michael von Hausswolffille ääni oli vain yksi osa konseptuaalisen taiteen kokonaisuutta, mutta Mikalle ääni oli ehdottomasti se pääjuttu, se tapa jolla hän halusi ilmaista itseään. Ääni oli Mikalle miljoona kertaa tärkeämpi kuin jollekulle muulle. Mika olisi voinut kuolla hetkenä minä hyvänsä äänen vuoksi. Mikan omistautumista musiikille ja äänelle oli sellaista luokkaa, että sitä on vaikea ihmisen ymmärtää.

Erkki Kurenniemi, Pan Sonic (Mika Vainio ja Ilpo Väisänen ) ja taiteilija Carl Michael von Hausswolff soittavat Kureniemen valmistamia soittimia Avanto-festivaalilla vuonna 2002.

Mika näki asioita, niin kuin taiteilijan pitääkin nähdä. Pitää tehdä näkyväksi sellaisia tunteita ja virtauksia, jotka ovat yhteiskunnassa muuten näkymättömiä. Se on taiteilijan tehtävä, olla sellainen šamaani.

Olen yrittänyt Mikan kuoleman jälkeen tuoda julki ajatusta, että ääni olisi osa nykytaidetta eri tavalla kuin miten se nykyään käsitetään. Että ääni on yhtä riittävä tai riittävämpi kuin vaikka plastinen muodonanto. Taiteessa aina puhutaan siitä, että idea on tärkein ja muoto seuraa sitä. Se, miten Mika käsitteli ääntä – kaikki se tunne, rytmi, muut elementit – on muoto sinällään.

Tekisi mieli väittää, että Mika teki äänelle ja musiikille uusia merkityksiä ja alleviivasi sitä ajatusta, että musiikki vaikuttaa meihin tavalla, jossa on jotain selittämätöntä.”

Ute Meta Bauer

Kuraattori, professori, Singaporen nykytaidekeskuksen johtaja

Ute Meta Bauer

”Tapasin Mikan ensimmäistä kertaa vuonna 2000 Sonar-festivaalilla, jolla opiskelijani [äänitaiteilija, muusikko] Florian Hecker esiintyi. Minulle selvisi, että Mika oli kiinnostunut konkreettisesta musiikista ja kaupungin äänimaisemista. Olin tekemässä Barcelonaan näyttelyä, ja ajattelin, että olisi kiinnostavaa saada mukaan hänen näkemyksensä.

Kun tutustuin Mikaan paremmin, olin ällistynyt hänen uskomattomasta musiikinhistorian tuntemuksestaan. Hänen työskentelynsä oli äärimmäisen hienostunutta ja intensiivistä, mutta hän ei juurikaan puhunut siitä. Kun vierailin hänen luonaan, keskustelun sijaan hän laittoi ruokaa ja soitti minulle levyjä. Hän tutustutti minut muun muassa Erkki Kurenniemen teoksiin.

Hän tunsi syvällisesti myös Berliinin, ja kun kuratoin Berliinin biennaalia, halusin käsitellä myös kaupungin äänimaailmaa. Mika teki biennaaliin valtavan kauniin teoksen, jossa istuimme kellarihuoneessa, vähän kuin sota-ajan bunkkerissa, ja kuuntelimme sieltä käsin ulkomaailman ääniä.

Mika ei ehkä saanut ansaitsemaansa tunnustusta siksi, että hän oli ihmisenä niin etäinen ja introvertti. Hän muutti usein, Barcelonasta Berliiniin ja Osloon. Hänellä ei myöskään ollut kovan luokan galleristia. Jos totta puhutaan, jos taiteilijalla ei ole kansainvälistä galleristia, ei häntä oikein ole olemassa.

On tärkeää, että Mikan teoksista on nyt tehty isompi näyttely. Toivon, että Suomessa sen myötä ymmärretään hänen ajattelunsa ja taiteellisen työskentelynsä laajuus, syvällisyys ja rikkaus.”

Cindy van Acker

Koreografi, tanssija

Cindy van Acker.

”En muista tarkkaan, minä vuonna kuulin ensimmäistä kertaa Mikan Olento-levyn (1996), mutta se teki minuun suuren vaikutuksen. Siihen aikaan en oikein enää uskonut liikkeen ilmaisuvoimaan, mutta Mikan musiikki kosketti minua niin syvältä, että kehoni palasi liikkeeseen.

Ensimmäinen yhteistyöprojektimme sai ensi-iltansa vuonna 2007. Loimme tahoillamme raakamateriaalia ja lähetimme toisillemme siitä osasia. Lopulta törmäytimme minun liikemateriaalini ja hänen musiikkinsa. Ensimmäisen läpimenon jälkeen olimme aina yhtä mieltä teoksen ongelmakohdista. Päätimme sitten, ratkaistaanko ongelma musiikin, liikkeen vai molempien avulla. Emme koskaan ottaneet yhteen.

Mikan tapa säveltää perustui logiikkaan, joka ei ole sama kuin oma logiikkani, mutta tunnistan sen jollain syvällä tasolla. Kaikki hänen valintansa tuntuivat minulle luonnollisilta, itsestään selviltä. Puhuimme ikään kuin samasta asiasta, mutta hän musiikin ja minä tanssin kielellä. Minua puhutteli myös hänen tapansa olla, jonkinlainen villiys tai radikalismi, joka elää myös minussa mutta jota en aina itse tavoita.

Mikan oli määrä luoda musiikki teokseeni, jonka ensi-ilta olisi ollut vuonna 2018. Tajusin myöhemmin, että hän kuoli täsmälleen vuotta ennen suunniteltua ensi-iltaa. En voinut kuvitella ottavani mukaan ketään muuta säveltäjää, mutta Rikke (Lundgreen, Mika Vainion leski) antoi minulle käyttöön Mikan arkistomateriaalia. Päätin omistaa teoksen Mikalle.

Koen, että osa minusta katosi Mikan mukana. Ymmärsin tänä keväänä, että hän paljasti minussa jotain, jota en enää tavoita ilman häntä.”

Mika Vainio: 50 Hz Kiasmassa 10.1.2021 saakka. Cindy van Ackerin Speechless Voices esitetään Kiasma-teatterissa marraskuussa.