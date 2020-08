Viiden päivän valmisteluaika, kuusi taiteilijaa ja ympäristönä Pakilan siirtolapuutarha. Siinä kaikki, mitä Levoteatterin perjantaina 21. elokuuta ensi-iltaan tulevasta Coll name generator Lierikolu -esityksestä etukäteen tiedetään.

Lopputulos on viikkoa ennen ensi-iltaa vielä salaisuus itse tekijöillekin.

Vuonna 2018 perustetun nuorten taiteilijoiden Levoteatterin esitys on tutkimusmatka tila- ja aikasidonnaiseen työskentelytapaan. Se jatkaa Levoteatterin kesällä 2018 nähdyn esikoisesityksen Coll name generator: Puutahra tekotapaa.

Teoksessa neljä taiteentekijää sulkeutui neljäksi päiväksi jazzmuusikko Riitta Paakin puutarhaan pystytettyyn telttaan asumaan ja suunnittelemaan paikalla tapahtuvaa esitystä.

Metodilla valmistui installaatiomainen teos, joka käsitteli ihmisen ja luonnon välistä suhdetta kuljettaen katsojia puutarhaan rakennetuissa tiloissa. Esiintyjät sulkeutuivat viideksi päiväksi Pakilan siirtolapuutarhaan telttoihin suunnittelemaan esitystä puhtaalta pöydältä.

Kollektiivinen ja demokraattinen tekotapa liittyy jo jonkin aikaa vallinneeseen trendiin, jossa etenkin nuoret tekijät haluavat venyttää ahtaita ammattirooleja ja osallistua demokraattisesti esitysten synnyttämisprosessiin. Levoteatterin perustajiin kuuluva Minea Lång sanoo, että kaikki tekijät ovat prosessissa tasapuolisesti sisällöntuottajia.

”Tilasidonnaisuus tarkoittaa sitä, että katsomme, mitä impulsseja tila meille paikan päällä syöttää. Tekotapa näkyy vahvasti lopputuloksessa. Emme halua kahlita itseämme ja yleisöä ennakko-odotuksiin, yleensähän teatterikokemus alkaa ohjautua jo markkinointitekstin lukemisesta. Lisäksi kun esitys ei ole perinteisessä esitystilassa, on kokemus heti erilainen”, hän sanoo.

Långin mukaan esityksissä käytetään myös tekijöiden omia vahvuuksia.

Esimerkiksi ompelutaitoinen Lång surautti kaksi vuotta sitten nähdyn esityksen puvustuksen ompelukoneella esityspaikalla omenapuun alla.

”Kukaan ei kuitenkaan ole vain näyttelijä tai valosuunnittelija, vaan olemme kaikki tasavertaisia taiteentekijöitä”, näyttelijäksi ensi keväänä Tampereen yliopiston Nätystä valmistuva Lång, 25, kertoo.

Levoteatterilaisten mukaan tekotapa on jatkuvaa haastamista, jossa keskeneräisyyttä ja virheitä pitää sietää. ”Moka on lahja”, he lainaavat improvisaatioteatterista tuttua lausetta.

Tekotapa jättää katsojalle mielenkiintoisen tilaisuuden nähdä myös esityksen saumat. Siitä myös esitysten erikoiset nimet.

”Aloitimme prosessin kollektiivisella pikakirjoittamisella yhteiseen Google drive -tiedostoon, emmekä korjanneet pikakirjoituksessa syntyneitä virheitä”, Lång kertoo.

Niko Hallikainen, Otto Henriksson, Anna Kirvesniemi, Ilmari Järvenpää, Katimari Niskala ja Jekaterina Vesanto saapuivat maanantaina 17. elokuuta Pakilan siirtolapuutarhaan valmistelemaan uutta esitystään Coll name generator: Lierikolu. Taiteilijat asuvat siirtolapuutarhassa teltoissa esityksen ensi-iltaan asti.

Levoteatteri syntyi tarpeesta tehdä teatteria yhteisöllisesti, vailla valmiita rakenteita.

Teatterin puheenjohtaja Heidi Bergström kertoo huomanneensa tarpeen demokraattiselle tekemiselle kentällä.

”Ajatus pyöri mielessäni vuosia. Kun puhuin siitä, huomasin että todella monella muullakin meidän sukupolveemme kuuluvalla taiteilijalla, eli 90-luvulla syntyneellä, on tarve yhteisölliselle tekemiselle. Sellaiselle, jossa tekeminen perustuu aina keskusteluun”, tuottajana työskentelevä Bergström, 28, sanoo.

Vuonna 2018 Bergström kutsui koolle arvostamiaan taiteilijoita, jotka halusivat työskennellä mahdollisimman hierarkiavapaasti ja yhteisöllisesti.

Nykyään teatterissa on seitsemäntoista jäsentä. Kun teatteriryhmillä on yleensä yksi taiteellinen johtaja, on Levoteatterin taiteellinen johto muhkean yhdeksänhenkinen.

”Jokainen ohjelmistovalinta alkaa yhteisellä keskustelulla, jota käydään niin kauan, että yhteisymmärrykseen on päästy”, Bergström kertoo.

Hänen mukaansa he saavat – eivät joudu – tehdä kompromisseja. Palkkaa esiintyjilleen ei nuorella teatterilla vielä ole varaa maksaa.

Tuottelias teatteri on lyhyen historiansa aikana valmistanut jo kolme esitystä, vuonna 2018 nähtiin Coll name generator: Puutahra, J. V. Snellmanista kertova Maasta sekä Miks mä en saa olla sinkku vai enkö vaan osaa rakastaa v*ttusaatana. Levoteatteri järjestää myös monitaiteellisia Lafka-klubeja kahvila Roasbergissa ja Runokuvaa-näyttelyitä.

Coll name generator: Lierikolu Pakilan siirtolapuutarhassa lauantaina ja sunnuntaina klo 16 ja 19. Esitykseen otetaan kerrallaan 10–15 ihmistä.