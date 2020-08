Luonto mutkalla

Antti Laitisen teokset viehättävät silmää: pusikosta paljastuu geometrinen aukko; orapihlajat asettuvat säyseästi kehiksi. Jotenkin teokset tuntuvat myös julkeilta – ihminen taivuttaa luonnon tahtoonsa. Eikö sen pitänyt olla vapaata?

Broken Landscape Galerie Anhavassa (Fredrinkatu 43) 30.8. saakka ti–pe klo 11–17, la–su klo 12–16.

Suohpanterror: Lapin Hippu

Unohda Afrikan tähti

Nyt pelataan ”Lapin hippua”, joka siirtää 1950-luvun kolonialistisen lautapelin Suomen Lappiin. Saamelaistaiteen ja -aktivismin näyttelyssä rinnastukset eivät ehkä ole hieno­varaisimmasta päästä – mutta ehkä hienovaraisuus ei muuta maailmaa riittävän nopeasti.

Rájágeassin Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16) ti–su klo 11–15.

Viestejä pimeässä

Roma Auskalnyte: Abstract Landscape 2020.

Roma Auskalnyte on tehnyt vaikutuksen teoksilla, jossa viestit painuivat kivuliaan näköisesti ihoon. Uudessa näyttelyssä teksti on edelleen mukana, mutta nyt kurkistellaan varjoihin.

Abstract landscape Galleria Huudossa (Eerikinkatu 35) 13.9. saakka klo ti–su klo 12–15.

Vielä ehtii

Juha Könkkölän teos Amos Rexissä.

Amos Rexin nuorten näyttely tarjosi harvinaisen katsauksen siihen, millaista taidetta tekevät 15–23-vuotiaat, joista monia taidekoulu ei ole vielä valmentanut. Näyttely on avoinna viimeistä viikonloppua.

Generation 2020 Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24) 23.8. saakka, la–su klo 11–17.

360 astetta romantiikkaa

Florinin huvimaja on peräisin 1800-luvulta.

Ollapa aina kesä ja omistaapa, no, esimerkiksi uusgoottilainen huvimaja ranskalaisine tapetteineen. Seurasaaressa sijaitsevan Florinin huvimajan harvinaiset panoraamatapetit on konservoitu, eli Eurooppaa 1800-luvulla pyyhkineeseen skottilaisromanttiseen Sir Walter Scott -hurmokseen pääsee jälleen – huvimajaa kiertävät maisematapetit nimittäin kertovat tämän Lady of the Lake -runoelman tarinan.

Seurasaaren ulkomuseo, 31.8. saakka ma–su klo 11–17. Liput 10 e.