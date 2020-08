8 1/2 ★★★★★

Italia 1963

”Elokuva, johon tulee himo. Mitä useammin sen on nähnyt, sitä useammin sen haluaa nähdä.”

Näin kirjoitti edesmennyt Helsingin Sanomien elokuva­kriitikko Helena Ylänen italialaisen Federico Fellinin elokuvasta 8 1/2. Hän valitsi sen kirjaansa Sata parasta elokuvaa, eikä hän ole ainoa, joka on kelpuuttanut elokuvan listoilleen.

Joten aina kun on mahdollisuus nähdä 8 1/2, se kannattaa katsoa.

Vuonna 1963 valmistunut elokuva on ohjaajansa raadollinen omakuva, tajunnanvirtaa taiteellisesta ja henkilökohtaisesta kriisistä. Luottonäyttelijä Marcello Mastroianni on Fellinin alter ego, Guido, jonka elokuvan pitäisi olla jo teossa, mutta kaikki tökkii. Guido on paennut kylpylään, jonne sekä elokuva että oikea elämä tunkeutuvat.

Kaikki repivät Guidoa. Näyttelijät ja kuvausryhmä vaativat huomiota, mutta mikä pahinta, naiset tuhoavat hänen mielenrauhansa lopullisesti: vaimo (Anouk Aimée) ja höpsö rakastaja (Sandra Milo).

Moni klassikkoelokuva on menettänyt hohtonsa, kun niitä katsoo naishahmojen näkökulmasta. Myös Fellinin naiset ovat miehelle viihdyttäjiä, ja muuttuvat heti rasittaviksi, kun alkavat rajoittaa miehen vapauksia, vaatia jotakin itselleen.

8 1/2 kestää testin hyvin, sillä Fellini jättää suurimman tilan miehen itseruoskinnalle ja vaimon kärsimykselle. Nino Rotan musiikki ja kuvaaja Gianni Di Venanzon mustavalkosurrealismi eivät vanhene koskaan.