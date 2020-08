Paavo Pesusieni kuivalla maalla ★★★

(USA 2015) Paavo Pesusientä (äänenä Tom Kenny) syytetään rapupiirasreseptin varkaudesta. Animaatiotrilogian toisen osan huumori on niin absurdia, että se viihdyttää aikuiskatsojaakin. (K7)

Nelonen klo 17.05

Ice Age 2 – Jäätikkö sulaa ★★★

(USA 2006) Laiskiainen Sid ­(äänenä Antti L.J. Pääkkönen) ja kumppanit pakenevat suurta tulvaa. Animaatioelokuva on ilmastokriisin takia entistä ajankohtaisempi. (K7)

Fox klo 20.00

Medusan sinetti ★★★

(USA 2007) Bourne (Matt Damon) saa The Guardian -brittisanomalehden toimittajalta (Paddy Considine) apua menneisyytensä selvittämiseen. Menevän kolmososan ohjasi Paul Greengrass. (K16)

TV5 klo 21.00

Beck – Huone 302 ★★★

(Ruotsi 2015) Komisario Beck (Peter Haber) tutkii rikoselokuvassa hotellihuoneesta löytyneen kuolleen naisen tapausta. (K16)

Nelonen klo 21.00

Kaikenkattava kauneus ★★

(USA 2016) Mainostoimisto turvautuu erikoiseen keinoon havahduttaakseen johtajansa (Will Smith) surusta. David Frankelin ylipitkä draama tarjoilee imelää paatosta ja pseudofilosofista horinaa. Helen Mirren haaskaa lahjojaan näyttelijän roolissa.

Sub klo 21.00

Se toinen nainen ★★★

(USA 2014) Rakastajatar (Cameron Diaz) ja vaimo (Leslie Mann) ystävystyvät. Nick Cassavetesin romanttisessa komediassa ei kerrankin syyllistetä toista naista miehen petollisuudesta. (K7)

Ava klo 21.00

Herkullinen elämä ★★★

(USA/Intia 2014) Ranskalaisessa pikkukaupungissa sijaitseva Michelin-ravintola (omistajana Helen Mirren) saa kilpailijan intialaisesta perheyrityksestä. Lasse Hallströmin draama herkuttelee ruokapornolla. (K7)

Liv klo 21.00

New York, I Love You ★★★

(USA 2008) Yhdentoista ohjaajan ohjaaman episodielokuvan tyylilajit ovat draama ja romanttinen komedia. Elokuva on Cities of Love -leffasarjan toinen osa. Parhaan episodin on ohjannut Yvan Attal. Siinä kirjailija (Ethan Hawke) pokailee kohtalokasta naista (Maggie Q). Myös Mira Nairin episodi hasidijuutalaisen naisen (Natalie Portman) elämästä on kiinnostava. (K12)

Sub klo 22.45