Ihmismieli toimii ihmeellisillä tavoilla. Kun joku etsii elämälleen suuntaa, ja toinen näyttää kykenevän suunnan näyttämään, tuntemus voi olla tajuntaa järisyttävä. Jos suunnannäyttäjästä alkaa paljastua outoja piirteitä, tajuntaa järisyttäneelle ollaan valmiit antamaan paljon anteeksi.

Amerikkalainen NXIVM-kultti, lausuttuna "Nexium", nousi myös Helsingin Sanomien otsikoihin huhtikuussa 2019. Smallville-sarjasta (2001–2011) tuttu näyttelijä Allison Mack oli tunnustanut oikeudessa houkutelleensa naisia Nxivmiin, eritoten sen salaiseen DOS-naisryhmään. Siinä naisia polttomerkittiin ja kiristettiin seksisuhteeseen kultin johtajan Keith Ranieren kanssa.

Nxivmista kertovan HBO:n yhdeksänosaisen dokumenttisarjan The Vow on ohjannut aviopari Jehane Noujaim ja Karim Amer. Heidän tunnetuimmista töistään The Square (2013) kertoi arabikeväästä ja The Great Hack (2019) äänestäjien manipuloinnista Facebookin avulla.

Liikkeelle ohjaajat lähtevät Ranieren viimevuotisesta tuomitsemisesta. Sitten tavataan Mark Vicente, elokuvantekijä, joka ihastui Ranieren "tieteelliseen" elämänparannusmetodiin vuonna 2005. Hyvänolon tulvahdukset kuulemma seurasivat tuolloin toistaan.

Järjestön johtoasemiin lopulta kohonneen Vicenten ohella keskushenkilöihin lukeutuu entinen näyttelijä Sarah Edmondson. Tämä oli aluksi epäileväisempi, mutta viiden päivän ensikurssilla menestyssanoma alkoi upota.

Sekä Vicente että Edmondson avioituvat Nxivmissa ollessaan. Erityisen kiintoisaan vaiheeseen siirrytään, kun Vicenten näyttelijävaimo Bonnie Piesse tajuaa Nxivmin synkän puolen. Vicente vaatii konkreettisia todisteita, eikä Piesse voi mitenkään tietää, onko aviomies uskollisempi hänelle vai kultille.

Esimerkiksi tuon ajan puhelut ovat alkuperäisiä nauhoitteita. Kuvamateriaalista suuri osa on Nxivmin väen kuvaamaa.

Kun Keith Raniere puhuu suoraan kameralle, katsojakin pystyy aistimaan taitavasti teeskennellyn vilpittömyyden vetovoiman. Myöhemmin samalla vilpittömyydellä huijataan Tiibetin hengellinen johtaja Dalai Lama vierailulle Nxivmin toiminnan valkopesijäksi.

Sivujuonteessaan sarja etenee ajassa taaksepäin. Tavataan Nxivmin vuosia aiemmin haavoittamia ihmisiä ja lopulta päästään aikoihin, jolloin Raniere aloitteli julkista elämäänsä yritysjohtajana. Rehellisenä? Ei toki.

Sarjan yhdeksästä jaksosta oli ennakkokatseltavissa seitsemän. Niiden sisältö olisi voitu kertoa viidessä tunnissa.

Toisaalta pitkä kesto auttaa ymmärtämään, miten tottuminen Nxivmin käytäntöihin tapahtui pikkuhiljaa, kunnes lopulta polttomerkintä kävi jäsenille. Silti ihmettelyn varaa jää kosolti.

The Vow, HBO Nordic