Kirjallisuus

”En minä tiedä, mikä olen. Olen jo sen ikäinen, että minulle on samantekevää, miten minut määritellään”, Terhi Kokkonen, 46, sanoo ja nauraa kysymykselle ammatistaan.

Koko Suomi tuntee Kokkosen laulajana Ultra Bra- ja Scandinavian Music Group -yhtyeistä. Lisäksi hän on sanoittaja ja kirjallista lopputyötä vaille valmis käsikirjoittaja ja taiteen maisteri Aalto-yliopistosta.

Tällä viikolla Kokkoselta on juuri ilmestynyt esikoisromaani Rajamaa, joten tittelien jatkoksi voi lisätä vielä yhden: kirjailija.

Rajamaa on tiheätunnelmainen romaani, jonka keskiössä on parisuhde. Karo ja Risto ovat olleet lomailemassa Lapissa ja joutuneet paluumatkalla auto-onnettomuuteen. He päättävät jäädä toipumaan lähellä sijaitsevaan lomakylään ja huomaavat pian, että heillä on eri käsitys niin onnettomuuden syystä kuin monesta muustakin asiasta elämässään.

Kokkonen kertoo, että hän halusi romaanissaan tutkia valtaa ja sitä, miten sitä käytetään.

”Sama ihminen voi olla toisessa kohtaa uhri ja toisessa vallankäyttäjä, eikä valta yleensä synny vain yhdestä tekijästä”, hän sanoo.

Karo, Risto ja tarinan sivuhenkilöt – lomaresortissa hiippailevat työntekijät – ovat ristiriitaisia hahmoja, joihin lukija ei oikopäätä ihastu. Se oli kirjailijan tarkoituskin. Kokkonen kertoo, ettei hän itsekään välttämättä pitänyt henkilöhahmoistaan.

”Minua ärsyttää, että vaikkapa valtavirtaelokuvissa uhrina esitettävät naiset ovat aina hyviä ihmisiä. Minua alkoi kiehtoa ajatus uhrista, joka olisi pelottava tai ahdistava”, hän sanoo. Hän kertoo kirjoittaessaan oikein nauttineensa, kun sai miettiä, mitä vielä hirveämpää voisi laittaa päähenkilönsä ajattelemaan.

Tarkoituksena ei ollut tehdä kenestäkään henkilöstä yksioikoisesti pahaa. Kokkosta kuitenkin mietityttää ihmisen kyky tunteettomuuteen.

”Olen itse niin tunnekimppu, että minua kiinnostaa, millaisissa tilanteissa ihminen kylmettää itsensä ja mistä se johtuu.”

”Usein ajatellaan, että nuoruus on elämän parasta aikaa, muttei se aina mene niin. Minulle nuo vuodet eivät olleet helppoja”, Terhi Kokkonen kertoo Ultra Bra -ajoistaan.

Kokkonen aloitti romaaninsa työstämisen kaksi vuotta sitten. Vähän sen jälkeen Scandinavian Music Group jäi tauolle ja kirjoittamiselle tuli tilaa eri tavalla kuin aiemmin.

”Olen pienestä asti halunnut kirjailijaksi, mutta polku tähän on ollut pitkä, sillä musiikki on tehnyt hirveästi mutkia matkaan. En kuitenkaan kadu sitä. Rakastan jokaista – tai en nyt ihan jokaista – sekuntia musaurallani”, hän sanoo.

Kirjoittajana Kokkonen ei ollut aloittelija. Hänen näppäimistöllään on syntynyt arviolta sata SMG:n sanoitusta ja lisäksi hän on opiskellut kirjoittamista. Sanoittamiseen verrattuna proosan kirjoittaminen vaati kuitenkin ihan uudenlaista kurinalaisuutta.

”Laulunsanoituksia saatan tehdä vaikka öisin, mutta romaania heräsin kirjoittamaan joka aamu kello kahdeksan”, hän kertoo.

Vaikeinta romaanin kirjoittamisessa oli keskeneräisyyden sietäminen. Sanoitukset ovat teksteinä niin tiiviitä, että niitä pystyy hiomaan paljon, ja silti laulun saa kohtuullisessa ajassa valmiiksi. Romaania kirjoittaessa koneelle jäi joka päivä keskeneräinen teksti. Eikä proosaa muutenkaan voi hioa samanlaisella pieteetillä kuin lyriikkaa.

Ensimmäiset kommentit tekstistään Kokkonen sai puolisoltaan Markus Viiperiltä, jolle hän iltaisin luki romaaniaan. Tarinan parisuhdekuvaus ei Kokkosen aviomiestä kauhistuttanut, vaan hän kannusti eteenpäin.

”Hänellä on tarkka korva kielelle ja sen autenttisuudelle, ja tykkään saada palautetta, Kokkonen kertoo.

Aina aiemmin ryhmässä töitä tehneelle Kokkoselle romaanin kirjoittaminen tuntuikin välillä yksinäiseltä.

”Toisaalta oli ihanaa, että sain pitää kaikki langat omissa käsissäni”.

Musiikkialalla kaikki oli aluksi toisin.

Kokkonen oli 20-vuotias, kun Kerkko Koskinen pyysi hänet mukaan luotsaamaansa Ultra Brahan. 12 hengen menestysyhtyettä johdettiin hierarkkisesti, ja jokaisella oli bändissä selkeä oma paikkansa.

Vaikka julkisuus Ultra Brassa ei kohdistunut kehenkään yksittäiseen bändin jäseneen ja mediassa haastatteluja antoivat lähinnä Koskinen ja sanoittaja Anni Sinnemäki, nuoreen naislaulajaan kohdistui muunlaisia paineita.

”Usein ajatellaan, että nuoruus on elämän parasta aikaa, muttei se aina mene niin. Minulle nuo vuodet eivät olleet helppoja. Koen, että vanhetessa elämäni muuttuu koko ajan paremmaksi, selkeämmäksi ja helpommaksi”, Kokkonen sanoo.

Kaksikymmentä vuotta sitten elettiin maailmassa, joka nyt tuntuu takapajuiselta. Naisten ulkonäköä arvioitiin ja kommentoitiin aivan avoimesti eikä kukaan pitänyt sitä ongelmallisena. Ajan henkeä kuvaa, että yhtyeen kolme laulajaa, Vuokko Hovatta, Anna Tulusto ja Kokkonen poseerasivat rintaliiveissä Nyt-liitteen kannessa.

”Kyllähän meitä silloin esineellistettiin”, Kokkonen sanoo.

Hän kertoo, että miehisessä maailmassa pärjätäkseen myös naiset omaksuivat helposti saman roisin puhetavan.

”Olen kasvanut jätkäringissä, ja vasta vanhempana tajunnut, millaista se huumori on ollut. Tuntuu käsittämättömältä, että olen nauranut joskus hyvin sovinistisillekin vitseille. Ne ovat olleet ihan helvetin loukkaavia ja pönkittäneet samalla sitä asetelmaa, että kuka on tekijä ja kuka katseen kohde.”

Esiintyjästä tekijäksi Kokkonen kasvoikin vasta vähitellen seuraavassa yhtyeessään Scandinavian Music Groupissa, jossa hän alkoi kirjoittaa sanoituksia. Tärkeä tuki oli bändikaveri ja entinen elämänkumppani Joel Melasniemi.

”Joel oli melkein esikuva minulle. Olen ihastellut hänen tekijyyttään ja pokkaa ja hyvää itsevarmuutta, ja saanut siitä paljon. Kirjaa kirjoittaessani en kuitenkaan luetuttanut tekstiä muutamaa lyhyttä otetta lukuun ottamatta hänellä. Minulle oli tärkeää tehdä tämä itsekseni.”

Terhi Kokkonen haluaa romaanissaan tutkia valtaa ja sitä, miten sitä käytetään.

Musiikki ja kirjoittaminen ovat aina olleet läsnä Kokkosen elämässä, mutta välillä toinen on ollut isommassa roolissa kuin toinen. Välillä hän on myös ajatellut pystyvänsä elämään ilman toista.

Kokkonen kirjoitti runoja jo ennen kuin meni kouluun. Niissä oli riimit, ja vaikutteita nuori runoilija oli saanut lukemistaan lastenkirjoista. Musiikinopettajaisän perheessä lapsia kannustettiin kuitenkin musiikin pariin. Kokkonen lauloi niin kirkkaasti, että häntä pidettiin erityisen musikaalisena ja hänen käteensä annettiin viulu.

”Tykkäsin kuitenkin enemmän piirtämisestä, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Viulun soittaminen oli aika tuskaa”, hän muistelee.

Perheen uskonnollisuus näkyi esimerkiksi siinä, että television katselua rajoitettiin. Amerikkalaisia ohjelmia ei saanut katsoa, mutta saksalaiset dekkarit sallittiin.

”Lapsena oli tietenkin vaikea käsittää, miksi amerikkalainen kulttuuri oli niin pahasta, mutta myöhemmin olen ajatellut, että se oli hyvääkin kasvatusta. Onhan totta, että on olemassa myös muuta, eikä amerikkalaisen populaarikulttuurin vaikutukselta voi täällä välttyä.”

Päälle parikymppisenä Kokkosella oli kirjoittamisessa kahdeksan vuoden tauko, mutta se päättyi, kun elämäntilanne vaati ajatusten selvittämistä paperilla.

”Ehkä on onni, että olen kirjoittanut oman kasvutarinani silloin pöytälaatikkoon, ja esikoisromaanista tuli sitten jotain aivan muuta.”

Nyt Kokkonen on viettänyt elämänsä pisintä taukoa laulamisesta. Kahden viime vuoden aikana Scandinavian Music Group ei ole juuri keikkaillut, ja Kokkonen on yllättynyt siitä, miten paljon sittenkin kaipaa esiintymistä, vaikka usein sanoo, ettei edes pidä laulamisesta.

Lava on hänelle yhä edelleen ihmeellinen paikka, jossa saa olla kaikkea, mitä muuten ei uskalla.

”Lavalla ylleni laskeutuu automaattisesti artistirooli. Tuntuu, että omistan koko paikan ja saan näyttää tunteita, jotka sosiaalisissa tilanteissa pidetään muuten piilossa, kuten vaikka vihaa ja surua. Kun astun lavalta pois olen niin kuplassa, että kysyn muilta, miten keikkamme meni”, hän kuvailee.

Muusikon ja kirjailijan työt eroavat toisistaan paljon, mutta Kokkonen toivoo, että pystyisi tulevaisuudessa yhdistämään ne – eihän Suomessa moni edes pysty elättämään itseään pelkästään romaaneja kirjoittamalla.

”Kirjoittajana itsensä ilmaiseminen on paljon monisyisempää ja tarkempaa ja pidemmälle vietyä. Laulamisessa taas on läsnä joku alkukantaisuus.”

”Olen pienestä asti halunnut kirjailijaksi, mutta polku tähän on ollut pitkä, sillä musiikki on tehnyt hirveästi mutkia matkaan”, esikoiskirjailija Terhi Kokkonen kertoo.

Hänellä ei ole mitään sitä vastaan, jos julkisuus kirjailijaa kohtaan on hillitympää kuin myllytys, johon esiintyvä artisti voi pahimmillaan joutua.

Kun Kokkonen ainoana osallistujana koskaan poistui Vain elämää -ohjelmasta kesken kuvausten kaksi vuotta sitten, kohu oli valtava.

”Se oli hämmentävä kokemus. Näin bisneksen nurjan puolen. En osannut etukäteen varautua ohjelman mukanaan tuomaan henkilökohtaiseen mediahuomioon, bändeissähän se on aina jakautunut useammalle.”

”Toisena aikana Kokkonen olisi julkistanut romaaninsa – missäpä muualla kuin – karaokebaarissa. Se olisi sopinut esikoiskirjailijan toiseen ammattiin ja myös kirjan juoneen.

Kokkosen sisko ja bändikaveri Pauliina ”Paapu” Kokkonen olisi laulanut koko illan Céline Dionia ja kirjailija itse olisi vain kuunnellut.

Onneksi Kokkonen on elämänsä aikana kokenut niin monet levynjulkkarit, että yksien kirjanjulkkareiden peruuntuminen ei häntä harmita.

Yhtä hyvin hän voi juhlia romaaniaan ottamalla saunan jälkeen kaljan.

Vain elämää -sarjaa esittää Nelonen, joka kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.