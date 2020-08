Terhi Kokkosen esikoisromaanissa on harvinaisen kypsää henkilökuvausta.

Romaanit Terhi Kokkonen: Rajamaa. Otava. 192 s. Äänikirjaversion lukee Kokkonen itse. Veren sotkemassa lumessa makaa ruumis. ”Karo on tappanut Riston”.

Terhi Kokkosen Rajamaan tyly avaus on vanha kirjallinen temppu, joka pidättelee tehokkaasti juonen selässä ratsastavaa.

Tarinan päätöksen tunteva lukija kääntyy suoraan sen sisuksiin: miten tähän on tultu, mitä teos sanoo ihmisestä ja hänen maailmastaan.

Ihmisestä Rajamaa kertoo paljonkin, sillä Kokkosella on esikoiskirjailijaksi harvinaisen hieno henkilökuvauksen repertuaari. Psykologinen romaani vahvistaa varmalla kädellä sen arkisen elämäntiedon, että ihminen näkee kovin heikosti toiseen ihmiseen.

Romaanin mysteerin kaltainen, epäselvän tiedon ilmapiiri on tämän elämänymmärryksen ydintä. Kertoja raportoi tiiviisti Karon, Riston ja muiden hahmojen näkökulmia, eikä kukaan selitä miksi heidän havaintonsa ovat ristiriitaisia.

Karoliina Vartia, 48-vuotias viestinnän ammattilainen ja hänen miehensä, menestyvä ohjelmistoyrittäjä Risto ovat ylemmän keskiluokan töölöläisiä. He käyttävät viiden tähden hotelleja ja lähtevät keväällä pariksi viikoksi Lappiin, jos sattuu huvittamaan.

Nyt huvitti, mutta lomamatkan päätteeksi he suistuvat autollaan tieltä ja päätyvät lievästi loukkaantuneina toipumaan Arctic Mirage -hotelliin. Turvatyyny on murtanut Karon nenän, kuin enteellisesti.

Hotellissa he kohtaavat muita ihmisiä, lähinnä henkilökuntaa sekä lääkärin. Nämä hahmot eivät ole ohitettavia sivuhenkilöitä, vaan tärkeä osa romaanin ihmiskäsitystä. Hekin ovat outoja, groteskeja ja toisaalta tavallisia yhtä aikaa, eräänlaisia vahvistimia Karon ja Riston hahmoille.

Jos pitäisi mainita yksi kirjailija, jonka ihmistä ja maailmaa Rajamaa muistuttaa, niin Juha Seppälä, ilman muuta.

Avioparilla on tietysti taustansa, ja ne kerrotaan tyylikkäästi leikatuin upotuksin. Karolla on parikymppinen poika opiskeluaikaisesta suhteesta täysin kusipäisen proffan kanssa. Äitiys vaikuttaa Karon identiteetin tukijalalta, hän on ylpeä lapsestaan, tuosta valoisasta, maailmaan suuntautuneesta nuoresta. Ja mikä parasta, tämä ei tunnu perineen äitinsä paniikkioireita ja elämän pelkoa.

Karo ei ole halunnut päästää Ristoa yksin kasvattamansa pojan elämään, vaan pitää heidät erillään. Tässäkin romaani jää kutsuvasti auki: pelkääkö Karo miehen vaikutusta, vai onko hän vain tyypillinen äiti, jolla on yksinoikeudet lapseensa. Luultavasti molempia, ja ihan sekaisin, kuten elävässäkin elämässä.

Karo on käynyt läpi vuosia kestäneen, surkeaksi osoittautuneen psykoterapian, ja nyt hän syö ahdistuslääkkeitä. Risto puolestaan lukee itsehoito-oppaita, lainailee niitä vaimolleen: ”Muista, että tunteet ovat vain tunteita.”

Risto on aiemmin ollut sosiaalisesti taitava, hyväntuulinen, itsevarma, ”keskustelukumppanin huomioiva laumanjohtaja”. Nyt onnettomuuden jälkeisellä hotelliviikolla hän vaikuttaa alkoholisoituneelta ja itkuiselta.

Skarppina naisena Karo näkee Riston ”päälle liimatun tasapainoisuuden ja tyhjästä rakennetun empatian” läpi, mutta on sietänyt miestä vuodesta toiseen. Ihmissuhteet ovat myös kannattavuuskysymyksiä, plussat ja miinukset merkataan rinnakkain.

Sitä paitsi Karoa on alkanut epäilyttää yhä enemmän omat muistihäiriönsä. Kuvitteleeko hän asioita, mitä kaikkea on tapahtunut todella?

Rajamaan viime sivuilla Karo irtoaa lapsuuden mielikuviin, aurinkoisen turvalliseen kesäpäivään saaressa. Äidin rohkaiseva puhe, laulu, rukous ja pikkuveljen pulppuava ilo ovat viileän romaanin ainoat valoläikät.

Olisiko varhaisten vuosien paratiisillinen lämpö kuitenkin se mikä ihmistä eteenpäin kantaa.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.