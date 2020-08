Tietokirja Petri Laukka & Ari Turunen: Solvaajat. Herjaamisen hävytön historia. Into. 253 s. Uskon­puhdistuksen suurmies Martti Luther julkaisi vuonna 1545 pamfletin Paholaisen perustamaa paaviutta vastaan. Tässä vaiheessa niistä kuuluisista 95 teesistä oli vierähtänyt jo lähes kolmekymmentä vuotta ja katoliseen kirkkoon ja paaviin kohdistettu kritiikki oli niin sanotusti tuttua lutheria.

Lutherilla oli siis selkänojaa muotoilla sanottavansa pari pykälää väkevämpään muotoon.

Niinpä hän kutsui tekstissään paavi Paavali III:tta muun muassa sodomiitiksi, transvestiitiksi ja ”rouva paavi Paulaksi”. Pamflettia koristi tyyliin sopiva kuvitus, jonka Luther oli itse suunnitellut. Kuvissa muun muassa talonpojat tervehtivät paavia pieraisemalla tätä päin.

Tuttua lutheria tämäkin, todetaan Petri Laukan ja Ari Turusen teoksessa Solvaajat. Herjaamisen hävytön historia. Kirja esittelee kymmeniä rääväsuisia historian merkkihenkilöitä. Luther lienee yksi törkeimmistä, vaikka kilpailu on kova.

Martti Luther ja Paavali III.

Turunen ruoti jo edellisessä teoksessaan Mulkerot – patsaalle korotettujen suurmiesten elämäkertoja (2019) Lutherin pimeää puolta, joka oli synkimmillään todella pimeä. Kun kyse oli poliittisista vastustajista, Luther ei säästellyt sanojaan. Alatyyliset haukkumanimet ovat oma lukunsa, mutta kirjoituksissaan Luther vuodatti pidäkkeettä myös juutalaisvihaansa. Siinäpä puoli, joka hengenmiehestä harvoin muistetaan.

Lutherin juutalaisnäkemyksistä päästään sujuvasti yhteen kirjan pointeista: solvauksesta ja mustamaalaamisesta on lyhyt matka vihapuheeseen.

Solvaaminen onkin osoittautunut vuosisatojen saatossa käteväksi tavaksi osoittaa ja tehdä eroja eri ryhmien välille. Vaarallisimmillaan se on tehokas propagandaväline.

Historian kenties ensimmäisen merkittävän vihapuheen piti paavi Urbanus II. Vuonna 1095 Clermontin kirkolliskokouksessa hän piti tulikivenkatkuisen puheen, joka kohdistui turkkilaisia seldzukkeja vastaan. Osin sen seurauksena sadat tuhannet eurooppalaiset lähtivät verisille ristiretkille.

Toisen kiroaminen on vanhempaa kuin romanttinen runous, kirjoittajat toteavat, eikä tarve haukkua taida olla mihinkään katoamassa.

Hiljan laajaa huomiota sai perussuomalaisten Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitus, jossa oppositiopuolueen kansanedustaja haukkui hallituksen ministereitä.

Vaikka Peltokankaan luthe­riaaninen ulostulo ei kirjan sivuille ehtinytkään, useimmat teoksen esimerkeistä liittyvät politiikan maailmaan. Mukana on myös poimintoja viihteen ja urheilun puolelta.

Poliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien painotuksen ymmärtää, onhan näkökulmana solvauksen ja vihapuheen läheiset suhteet.

Julkisessa tilassa esitetyllä pilkalla on seurauksensa, ja mitä arvovaltaisempi pilkkakirveellä viuhtova taho on, sitä suurempi merkitys viestillä on.

Solvaajat on hyvin selvästi aikansa tuote. Virallisissa ja epävirallisemmissa yhteyksissä ilmenevään solvaamiseen kiinnitetään huomiota ehkä enemmän kuin koskaan.

Päänaukojille on tietenkin myös aiempaa enemmän foorumeja. Jonkinlaiseksi käännekohdaksi kirjoittajat kohottavat vuodet 2006–2008. Tuolloin alkunsa saivat sosiaalisen median jättiläiset, kuten Facebook ja Twitter, ja hieman myöhemmin iski päälle globaali talouskriisi. Ihmisten turhautumiselle oli ilmaantunut väyliä, joissa kiukkua eri tahoja kohtaan saattoi purkaa ja samalla osallistua julkiseen keskusteluun.

Kuten on huomattu, ongelmaksi on sittemmin osoittautunut se, ettei moni välttämättä edelleenkään täysin hahmota eroa yksityisen ja julkisen välillä – tai jos hahmottaa, ei välitä siitä. Epävirallisemmaksi koettu some on madaltanut rimaa myös yhteiskunnallisten vaikuttajien kohdalla: pamfletin tai toripuheen sijaan halveksuntansa voi oksentaa ajatusmuotoon kotisohvalla näpyttäen.

Eikö herjaajaa voisi sitten jättää vain huomiotta? Kuten kirja osoittaa, puhetavoilla on tapana kärjistyä. Huomenna raju on jo ylihuomenna normaalia. Siksi keskustelua keskustelusta kaivataan.

Mielenkiintoisia esimerkkitapauksia esittelevä teos jää lopulta melko kapeaksi katsaukseksi herjaamisen hävyttömään historiaan. Viihdyttävä se toki on.

Kirjoittajat pyrkivät hahmottelemaan solvaamiselle tiettyjä peruslähtökohtia. He erottavat solvaajalle neljä keskeisestä ominaisuutta: itsekorostus, valehtelu, uhriutuminen ja kyvyttömyys rauhoittua. Ominaisuuksien listaaminen tuntuu kuitenkin kovin kankealta. Tietyissä tapauksissa, kuten presidentti Donald Trumpin kohdalla, kriteerit täyttyvät.

Lokerointia mielenkiintoisempi ja nykyhetkenkin kannalta hedelmällisempi näkökulma jää sen sijaan paitsioon. Esimerkiksi sen perkaaminen, onko toleranssi ollut menneinä aikoina solvaamisen suhteen korkeampi, kuten usein annetaan ymmärtää, olisi tuonut lisää syvyyttä aiheeseen.

Entäpä sitten solvaamisen mainiot puolet? Mielihyvä siitä, kun sanan säilä sivaltaa oikein taitavasti, tarkasti tai törkeästi.

Vaikkapa stand up -perinteessä pilkkaamisella on vahvat perinteet ja roastaamisesta on tullut viime vuosina valtavirtaviihteen ilmiö. Toisaalta teräväkelinen kolumnisti saattaa antaa yleisölleen viikoittaiset naurut tunnettujen henkilöiden tölvimisellä. Tätä pitkää traditiota kirjassa sivutaan vain pikaisesti.

Ehkä syy on siinä, että kirja rinnastaa solvaamisen niin vahvasti vihapuheeseen ja tulenarkaan propagandaan, ettei huumorille jää sijaa.

Jos solvaamisen huvittavuuden myöntää, tuleeko silloin hyväksyneeksi kaikenlaisen haukkumisen ja halveerauksen? Ja onko se jo askel kohti vihapuheen hyväksymistä?