Yhdysvaltalaisyhtye Red Hot Chili Peppersissä soittanut kitaristi Jack Sherman on kuollut 64-vuotiaana. Bändi tiedotti asiasta Instagram-tilillään, ja asiasta ovat uutisoineet muun muassa Variety ja Deadline. Shermanin kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

”Hän oli ainutlaatuinen tyyppi, ja kiitämme häntä niin hyvistä kuin huonoista hetkistä ja kaikesta niiden välillä”, yhtyeen Instagram-julkaisussa kirjoitetaan.

Sherman korvasi Red Hot Chili Peppersistä useita kertoja poistuneen ja palanneen kitaristi Hillel Slovakin 1980-luvulla, ja soitti kitaraa yhtyeen nimeä kantavalla esikoisalbumilla. Hän oli myös mukana tekemässä bändin seuraavaa, vuonna 1985 julkaistua levyä Freaky Styley. Slovak kuitenkin palasi Shermanin tilalle ennen kuin albumi julkaistiin.

Shermanin soittoa kuullaan pienissä määrin myös julkaisuilla Mother’s Milk ja The Abbey Road EP. Työstään huolimatta Shermania ei otettu mukaan Rock & Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan yhdessä Red Hot Chili Peppersin muiden jäsenten kanssa vuonna 2012.

Kitaristi on ollut mukana myös laulaja-lauluntekijä Tonio K:n levyllä Notes from the Lost Civilization ja Bob Dylanin albumilla Knocked Out Loaded sekä George Clintonin ja Feargal Sharkeyn julkaisuilla.