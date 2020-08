The Mystic Revelation of Teppo Repo Mustavuoren luonnonsuojelualueella.

Konserttisalit ovat yleensä suorakaiteen muotoisia laatikoita, joiden toisessa päässä on esiintymislava. Mutta niinä kertoina, kun eivät ole, esiintymispaikka voi olla hyvin olennainen osa konserttia – kuten luola, jossa The Mystic Revelation of Teppo Repo soitti.

Jo lyhyellä kävelyllä luolan luo kävi selväksi, että Mustavuoren luonnonsuojelualue on maineensa veroinen puisto. Luola louhittiin osana ensimmäistä maailmansotaa varten tehtyjä varusteluja ja sinne täytyy löytää tiensä juoksuhautaa pitkin.

Siellä Mystic Revelation soitti jo kolmatta kertaa varsinaisen underground-konsertin. Tällä kertaa kuultiin tosin vain duoa: Basisti Eero Tikkanen joutui jäämään kotiin. Korona-aikaan ei esiinnytä nuhaisena.

Yhtye sai alkunsa vuonna 2013, kun Eero Tikkanen ja Otto Eskelinen alkoivat soittaa inkerinsuomalaisen paimenmuusikko Teodor ”Teppo” Revon (1886–1962) musiikkia. Lyömäsoittaja Arwi Lind täydensi bändin.

Sittemmin yhtye on edennyt esittämään myös muiden musiikkia – omaansakin. Perinteitä ja kokeilua yhdistelevän etnofuturismin hengessä omalaatuinen bändi sekoittaa kansanmusiikkiin jazzahtavaa improvisaatiota ja jopa kamarimusiikin sävyjä. Se soittaa myös Joose Keskitalon taustabändinä.

Osin katosta avoin luola on ensimmäisen maailmansodan peruja.

Luolassa kuultiin pelkistettyä musisointia muutenkin kuin supistetun kokoonpanon osalta. Vaikeakulkuiseen maastoon ei kannettu täyttä soitinarsenaalia. Lindillä oli käytössään vain yksi rumpu. Eskelinen soitti huiluja. Molemmat käyttivät erilaisia helistimiä, kilistimiä ja kolistimia.

Korpeen ei etenkään raahattu Mystic Revelationin omalaatuisinta soittopeliä, rakentaja Paavo Eskelisen hirsistä tekemiä lyömäsoittimia. Metsässä on kuitenkin puita, joten sieltä löytyneet rangat kolisivat luolan seinää vasten pystytettyinä melkein yhtä hyvin.

Mihinkään autenttiseen alkukantaisuuteen ei pyritty, mutta luola ja pelkistetty sointi johdatteli jännittävästi miettimään, miltä muinainen musiikki mahtoi kuulostaa.

Lopussa vieraiksi tulivat vielä aiemmin illalla esiintyneet Jenni Venäläinen ja Johannes Sarjasto.

Venäläisen pikkukantele soi niin vienosti, että uhkasi jäädä muiden peittoon. Sarjasto toi instrumentaaleihin mukaan ääntelyä – huutoja, karjahduksia ja hyminää – jotka kallistuivat parodian puoleen.

Eipä kaikkea kuitenkaan tarvinne ottaa ihan tosissaan. Lopussa hän soitti myös haitaria, joten sointiin saatiin kivasti runsautta.

Viimeinen kappale, Eskelisen soololevyltä poimittu Henget olikin illan hienoin. Se omistettiin luolaa louhineille työläisille. Suomalaisten ohella siellä raatoi myös kiinalaisia siirtotyöläisiä.

Ylimääräisenä Mystic Revelation palasi juurilleen ja esitti Teppo Revon Äidin itkun.