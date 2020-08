Esseet

Markku Envall: Kylmä kynäsota. WSOY. 250 s.

Markku Envallin esseekirjoja voisi ensi silmäyksellä pitää vanhakantaisina, varsinkin jos niitä vertaa viime vuosien nuorempien esseistien räväkkään, omakohtaiseen tyyliin.

Tämä on itse asiassa harha. Vuonna 1944 syntynyt Envall on paikoin omakohtaisempi kuin moni muu. Hän tukeutuu nimenomaan omaan kokemukseensa, silloinkin kun lukee muiden kirjoja. Ja räväkkyys tarkoittaa vain kysymystä perspektiivistä.

Omakohtaisuus voi olla rajaavaa myös kokeneen Envallin kohdalla. Kun hän kirjoittaa suhteestaan alkoholiin, siitä miten hän jätti sen kokonaan, hän kertoo vain omasta elämästään ja tilanteista, joissa on itse ollut läsnä.

Kun vuonna 1986 syntynyt Antti Hurskainen kirjoittaa kirjassaan Suru ei toimi samasta aiheesta, hän vetää mukaan edelliset sukupolvet ja Suomen viime vuosikymmenien alkoholipolitiikan. Kuten hyvän esseistin kuuluukin.

Envall taasen rajaa esseensä välillä hyvinkin tiukasti. Vaikka hän on ammatiltaan kirjallisuudentutkija, hän säästää kirjallisuusviittaukset myöhemmäksi silloin, kun kirjoittaa yksinäisyyden ja ystävyyden kaltaisista ilmiöistä. Kuten hyvän esseistin kuuluukin.

Silloin Envall on terävimmillään. Hän määrittää kohta kohdalta, mitä ystävyys on ja mitä se ei ole.

Sanan käyttö on avartunut siinä määrin, että se on lähes tyhjentynyt merkityksistään, Envall kirjoittaa ja jatkaa ruotimalla tavanomaista kielenkäyttöä: ”hyvä ystävä” ja ”paras ystävä” ovat vain fraaseiksi latistunutta kieltä. Paras ystävä ”on ystäväjoukon kyseenalaista hierarkoimista. Jolla on monia ystäviä, sillä on monenlaisia ystäviä ja ystävyyksiä”.

Näistä elämän ilmiöistä Envall kirjoittaa monesti tarkemmin kuin kirjailijoista. Hän käyttää tällöin erittelevän lukijan harjaannusta paremmin itse elämään kuin kirjoihin. Esseet Ian McEwanin Makeannälästä ja huomiot Kafkan tuotannosta jäävät melko vaillinaisiksi, kuin päiväkirjamerkinnöiksi. Sen sijaan Tolstoin Sota ja rauha ja Alice Munron novellit herättävät muuten viileässä analyytikossa jo jotain intohimon kaltaista, halua käännellä esiin mahdollisimman monta tarinan puolta.

Muutamassa esseestä jää sen sijaan tunne siitä, että voisi jatkaa. Eino Leinon Helkavirsistä voisi aueta enemmänkin näkymiä 1900-luvun alun aatemaailmaan, varsinkin ylpeän isännän Ylermin itsepäisestä nietzscheläisyydestä. Tämä aate valtasi nimittäin tuolloin alaa Euroopassa uskomattomaan tapaan, ja taitaa se vaikuttaa vieläkin. Ja olihan Leinollakin Nietzschen kirja mukanaan, kun hän Helkavirsiään kirjoitti.

Envall kirjoittaa paljon uskomisesta ja rukoilusta. Hän tekee jälleen monta hedelmällistä havaintoa: ”Valitsemme dogmin uuden ja korvaamme sillä valvetilan havainnon. Tästä rakentuu yllättävä skenaario, jossa ateisti ja uskova ovatkin samalla puolella ja heitä vastapäätä on mystikko.”

Envallin sympatiat ovat elävästi avaran mystikon puolella. Esseistinä hän ei ole mikään mystikko, pikemmin asiallinen erittelijä, joskus lyhytlauseisen karukin. Joitain esseitä olisi voinut laajentaa aatehistorian ja Raamatun selitysopin suuntaan.

Yhtä kaikki, koko kirjan luettuaan tuntee saaneena elämän ilmiöitä kirkkaasti jäsentävän paketin. Mukana on aitoa viisautta, jopa lohdun sanoja muun muassa yksinäisyydestä. Envall osaa lopulta siteerata myös kirjailijoita: Mika Waltarin mukaan yksinäisyys ”herkistää ottamaan vastaan kaiken, mikä liikkuu ajassa”.