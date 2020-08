Pohjoismaista on erityisesti viime vuosina noussut esille nuoria sarjakuvataiteilijoita, jotka käsittelevät sukupolvensa kipukohtia ja tuntemuksia. Suomenruotsalainen Edith Hammar ­(s. 1992) tekee sen tyylikkäästi, persoonallisella tavalla esikoissarjakuva-albumissaan Homo Line (Förlaget, 2020).

Teoksen päähenkilö, Hammar itse, vaeltaa ympäriinsä suomalaisuuden, ruotsalaisuuden ja suomenruotsalaisuuden rajamailla ja pohtii kulttuuri-identiteettiään. Hän matkustaa risteilyaluksella Itämeren yli, Helsingistä Tukholmaan ja takaisin, ja miettii, kumpi kaupunki on parempi. Entä mitä on koti-ikävä?

Hammaria on tituleerattu 2020-luvun Tom of Finlandiksi. Autofiktiivinen Homo Line on vahva kertomus, eräänlainen kasvutarina. Viiva on tarkka ja yksityiskohtaiset, mustavalkoiset kuvat kertovia. Teos on paikoittain unenomainen, ja ennen kaikkea se on kertomus vaihtoehtoisista todellisuuksista: tutusta ja tuntemattomasta.

Elämästä, kuolemasta ja juurista

Kirjailija, hänen isänsä ja arvoituksellinen kala, joka yhdisti heidät. Patrik Svenssonin esikoisromaani Ankeriaan testamentti (2019, suom. Tammi, 2020) voitti viime vuonna ruotsalaisen tietokirjallisuuden August-palkinnon – eikä ihme. Teos on kauniisti kirjoitettu (siitä kunnia myös suomentaja Maija Kauhaselle), syvällinen kertomus juurista, kohtalosta, elämästä, kuolemasta.

Teos on ollut Ruotsissa myynti- ja arvostelumenestys, ja sen oikeudet on myyty yli 30 maahan. Tyylistä tulee mieleen norjalaisen Morten A. Strøksnesin Merikirja (2015, suom. Gummerus, 2018), joka niin ikään oli taidokasta, kerronnallista asiaproosaa.

Naisten valta

Tätä odotan: Joulukuussa 2019 Suomessa aloitti hallitus, jonka kaikki viisi kärkiministeriä olivat naisia. Naisvaltainen hallitus ei syntynyt tyhjästä. Siihen vaikuttivat suomalaisen yhteis­kunnan kehityskulut, minkä vuoksi naisen ei tarvitse valita uran ja kodin välillä.

Syksyllä ilmestyvä Vappu Kaarenojan ja Aurora Rämön Tytöt – suomalaisen tasa-arvon perusteet (Siltala) kertoo, ”miksi Suomessa ei enää voi olla liian nuori ja liian nainen tärkeisiin tehtäviin noustakseen”.

Viikolla 33 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa

2) Kari Hotakainen: Tarina

3) Kjell Westö: Tritonus

4) Petra Rautiainen: Tuhkaan piirretty maa

5) Camilla Grebe: Varjokuvat

6) Anna Soudakova: Mitä männyt näkevät

Tietokirjat

1) Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt

2) Ina Mikkola: Runkkarin käsikirja

3) Marie de Rabutin-Sévigné: Markiisitar de Sévignén kirjeet

4) Susan Heikkinen: Pullopostia Seilin saarelta

5) Maria Pettersson: Historian jännät naiset