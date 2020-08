Nykybaletti

COW Kansallisoopperassa. Kansallisbaletin tanssijat, koreografia, lavastus ja valosuunnittelu Alexander Ekman, musiikki Mikael Karlsson, puvustus Henrik Vibskov.

Hyvin yllättävää! Se tulee ensimmäisenä mieleen, kun katsoo Kansallisbaletin uutuutta COW eli Lehmä. Teos on moniin suuntiin risteilevä näyttämöllinen ilotulitus, jota maustavat absurdit käänteet ja rinnastukset.

Kuten teoksen nimi jo kertoo, jutun keskiössä on lehmä. Sitä ei heti tulisi mieltäneeksi balettiteoksen keskushahmoksi, sillä baletti on valinnut aiheikseen lyyrisempiä eläinhahmoja kuten kauriita, joutsenia ja muita lintuja.

Eläinhahmot ovat liittyneet tanssiperinteisiin aina kivikaudelta saakka. Luolamaalauksissa toistuvat eläimiksi naamioituneet ihmishahmot ja kaikkialla maailmassa tunnetaan eläimiä imitoivia tansseja.

COW ei kuitenkaan perustu vain lehmän imitointiin, vaan sen ymmärtämiseen. Tässä prosessissa koreografi Alexander Ekmanin metodit ovat monet.

Majesteettisen tyynet lehmät ilmestyvät veistoksina näyttämölle ja filminpätkässä tanssijat tekevät lähempää tuttavuutta lehmien kanssa. Lehmämäisyyttä vilahtaa liikekielessä kuitenkin säästeliäästi.

Kiinnostava ristivalaistus tulee siitä, että samaan aikaan kun ihminen yrittää ymmärtää lehmää niin lehmä yrittää ymmärtää ihmistä. Eikä se ole meille ihmisille järin mairittelevaa. Esityksen mittaan näyttämöaukon yläreunassa riippuva lehmähahmo alkoi ainakin minun mielessäni muuttua esityksen tarkkailijaksi.

Tyynesti se katselee ihmisten poukkoilevaa laumakäyttäytymistä siihen kantaa ottamatta. Liekö esityksen yksi taustajuonne nykyään laajaa kannatusta saanut posthumanistinen maailmankäsitys, jossa kyseenalaistetaan ihmiskeskeisyys. Muut luontokappaleet nostetaan samanarvoisina ihmisten rinnalle.

Harvinaista on, että karnevalistinen kokonaisuus alkoi vaivihkaa ruokkia ainakin minun päässäni eettisfilosofisia kysymyksiä. Kaikkine tyylilajin vaihteluineen COW on taiten tehty. Lisäksi se on visuaalisesti vaikuttava. Sen elegantista puvustuksesta vastaa tanskalainen muotiguru Henrik Vibskov.

Ääninauhalta kuullaan Ekmanin pitkäaikaisen luottosäveltäjän Mikael Carlsonin säveltämää ja sovittamaa monipuolista musiikkia, joka on tehty mittatilaustyönä juuri tähän teokseen. Koreografin oma skenografia ja valosuunnittelu ovat yksinkertaisuudessaan monumentaaliset.

Varsinaisia lavasteita ei ole, mutta suuren näyttämön massiivinen tekninen laitteisto muokkaa tilaa taukoamatta. Lattiatasot nousevat, kallistuvat, laskevat ja orkesterimonttu kohoaa. Oman soolonsa saa myös jättiläismäinen valkoinen harso, jonka tanssia nostolaitteet ohjailevat.

Näyttämökuva antaa tilaa ja tukea yli kolmenkymmenen tanssijan kollektiiville. Ensi-illan piti olla jo maaliskuussa, mutta siirtyi nyt elokuulle. Teos oli jo keväällä pitkälle harjoitettu. Se selittänee sen, että se tuntui nyt täysin valmiilta.

Vaikka COW on korostuneen kollektiivinen teos, siitä löytyy myös solistisempia hetkiä. Ensinäkemällä jäi mieleen Antti Keinänen eräänlaisena kertojahahmona, joka musta puku yllään lehmään eläytyen kiertää näyttämöä ja puhuttelee yleisöä. Railakkaan kokonaisuuden lyyrisimpiä hetkiä on Miao Miao Liun ja Sergei Popovin seesteinen kaksintanssi.

Ekmanilta on meillä aiemmin nähty neljä vuotta sitten yksi lyhyt teos. COW on ohjelmistovalintana hieno. Nyt jäi nälkä nähdä tätä merkittävää ja laajaa kansainvälistä uraa tehnyttä koreografia enemmän.