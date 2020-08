Suoratoistopalvelu Netflix on pahoitellut tuoreen Cuties-elokuvan mainoskuvaa ja esittelytekstiä. Asiasta uutisoivat kansainväliset mediat kuten BBC, The Guardian ja The New York Times.

Netflix kertoi olevansa pahoillaan epäasiallisesta kuvasta, joka ei yhtiön mukaan kuvastanut ranskalaiselokuvaa. Palvelu päivitti elokuvan kuvat ja esittelytekstin.

Kuvaa arvosteltiin sosiaalisessa mediassa lasten seksualisoinnista. Siinä elokuvassa esiintyvät neljä tyttöä poseerasivat provokatiivisesti paljastavissa tanssiasuissa.

”On niin paljastavaa, että Netflixin ensimmäinen, nuoria tummaihoisia tyttöjä päähenkilöiksi nostava alkuperäistuotanto nojaa selkeästi 11-vuotiaiden lasten seksualisointiin”, Twitterissä kirjoitti esimerkiksi bloggaaja Claire Heuchan.

Cuties ei ole Netflixin alkuperäistuotanto, toisin kuin moni sosiaalisen median käyttäjä on käsittänyt. Ranskalaiselokuva on vain tulossa suoratoistopalvelussa katsottavaksi syyskuun 9. päivä.

Elokuvan päähenkilö Amy ja häntä näyttelevä Fathia Youssouf ovat 11-vuotiaita. Amyn äiti on islaminuskoinen senegalilainen, ja tytär on ristiriitaisessa tilanteessa saamansa kasvatuksen ja kavereidensa perustaman twerkkaavan tanssiryhmän välillä.

Cuties sai ensi-iltansa Sundancen elokuvajuhlilla Yhdysvalloissa tammikuussa, ja tällä hetkellä elokuva on teatterilevityksessä sen kotimaassa Ranskassa.

Sundancen elokuvajuhlilla ohjaaja Maïmouna Doucouré voitti parhaan kansainvälisen ohjauksen palkinnon, Berliinin elokuvafestivaalilla elokuva taas sai kunniamaininnan. Positiivisia arvioita sille ovat antaneet esimerkiksi ranskalaislehti Le Monde ja verkkojulkaisu IndieWire.

Useimmissa arvioissa elokuvaa kuitenkin kehun ohella arvostellaan hienovaraisuuden puutteesta, kuten Varietyn kritiikissä, sekä heikosta rakenteesta, kuten Hollywood Reporterin arviossa.

Varsinainen kohu kuitenkin nousi vasta, kun Netflix julkaisi Cuties-elokuvan trailerin eri kanavissaan tällä viikolla. Se keräsi yhdessä mainoskuvan kanssa paljon kritiikkiä. Elokuvan poistamista palvelusta vaaditaan useassa adressissa, joista yksi on kerännyt yli 260 000 allekirjoitusta.

Ohjaaja Doucouré ammensi elokuvansa aiheen, seksualisoidut tytöt, tosielämästä. Hän kertoi elokuvamedia Cineuropan haastattelussa järkyttyneensä itse nähtyään 11-vuotiaiden tyttöjen tanssivan sensuellisti vähissä vaatteissa. Lapsien esitystä oli naapuruston juhlissa seurannut myös monia Doucourén sanojen mukaan ”perinteisiä äitejä, osa huivit yllään”.

Cutiesin ohjaaja on pohtinut myös omaa naisellisuuttaan senegalilaisten vanhempien kasvattamana ja länsimaalaisen kulttuurin ympäröimänä.

Elokuvaansa varten Doucouré tutki nykyajan nuorten tyttöjen elämää näiden vanhempien luvalla.

”Näin, että joitain hyvin nuoria tyttöjä seurasi sosiaalisessa mediassa yli 400 000 ihmistä, ja yritin ymmärtää miksi”, Doucouré sanoi Cineuropalle.

Ohjaaja ei löytänyt mitään erityistä syytä, muuta kuin että tytöt olivat jakaneet seksikkäitä tai ainakin paljastavia kuvia. Hän peräänkuuluttaa elokuvallaan keskustelua ilmiöstä sekä laajemmin tyttöjen seksualisoinnista.

Nyt moni on tuominnut elokuvan sitä näkemättä. Kohun noustua Cutiesia puolusti esimerkiksi sen Sundancen elokuvajuhlilla katsonut yhdysvaltalaisnäyttelijä Tessa Thompson.

”Elokuva kommentoi esiteini-ikäisten tyttöjen seksualisointia. Olen pettynyt nykyiseen diskurssiin”, Thompson kirjoittaa Twitter-päivityksessään.

New York Times nosti esiin myös sen, että moni elokuvan näkemättä tuomitsevista somekommentoijista kuuluu salaliittoteorioita levittävän QAnon-liikkeen kannattajiin.

Elokuvan ohjaaja Doucouré ei lehden mukaan ole kommentoinut Netflixin markkinointimateriaalista syntynyttä kohua.