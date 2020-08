Lontoo

Suomalainen kapellimestari Dalia Stasevska on saanut brittiläisen Brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen vihat niskoilleen.

Taustalta löytyy brittien oma sisäinen kiista isänmaallisesta Rule Britannia! -laulusta. Perinteinen kappale on hyvinkin rakastettu tietyissä piireissä, mutta toisissa piireissä se taas herättää vaivautuneisuutta.

Kappaleessa lauletaan muun muassa, että britit eivät ole koskaan orjia, ja että Britannia on muille kansoille pelon ja kateuden aihe.

Stasevskan on määrä johtaa BBC:n sinfoniaorkesterin The Proms -festivaalin perinteinen päätöskonsertti syyskuun puolivälissä. Päätöskonsertissa on tapana soittaa isänmaallinen Rule Britannia, minkä aikana lauluun yhtyvällä yleisöllä on puolestaan tapana heiluttaa pieniä Britannian lippuja.

Sunnuntaina The Sunday Times -lehti uutisoi, että BBC suunnittelee nyt perinteen katkaisemista.

”Heiluta hyvästit: Rule Britannia saksitaan Promsin finaalista”, kuului printtilehden otsikko.

Verkkoversion mukaan taas Rule Britannia saa väistyä ”Black Lives Matter Promsissa”.

Lehden mukaan suomalaiskapellimestari olisi yksi heistä, jotka haluavat modernisoida ohjelmistoa ja vähentää patrioottista henkeä. Jutussa ei ole kuitenkaan haastateltu Stasevskaa. Sen sijaan lehti siteeraa nimetöntä BBC-lähdettään, jonka mukaan Stasevska olisi ”suuri BLM-fani”.

The Sunday Timesin jutun myötä Stasevskasta tuli mahdollisen ohjelmistouudistuksen syntipukki.

Farage vaati sunnuntaisessa twiitissään Stasevskan hyllyttämistä tehtävistään.

”No niin, BBC aikoo nyt ehkä tipauttaa Rule Britannian ja Land of Hope and Glory [-laulun], koska suomalainen kapellimestari on liian woke [poliittisesti valveutunut]. Miksei sen sijaan heivattaisi häntä?”, Farage twiittasi.

Twiitillä oli sunnuntai-iltana jo yli 6 600 uudelleen twiittausta ja yli 28 700 tykkäystä.

The Sunday Times ajoi vuonna 2016 brexitiä ja on kannanotoissaan muutenkin konservatiivisempi kuin arkisin ilmestyvä The Times -sisarlehtensä.

Juttu Rule Britannia -laulua uhkaavasta kohtalosta oli sijoitettu printtilehden kolmannelle sivulle, jonne on tapana painaa poleemisia ja suurta yleisöä mahdollisesti kiinnostavia kirjoituksia.

Samaisessa jutussa BBC:n musiikkijohtajiin kuuluva Jan Younghusband kuitenkin sanoi, että päätöskonsertin ohjelma on vielä harkinnassa. Tämä taas johtuu suurelta osalta siitä, että koronavirusrajoitusten takia konsertin fyysinen eli käytännöllinen puoli pitää panna uusiksi.

Normaalioloissa Rule Britannian esittäminen vaatii 80 orkesterin jäsentä sekä satahenkisen kuoron. Turvavälien takia tätä on nyt mahdotonta toteuttaa.

”Meillä on ongelmia sen suhteen, kuinka paljon instrumentteja voidaan ottaa mukaan. Ei ole varmaa, onko fyysisesti mahdollista soittaa [Rule Britannia]. Jotkut perinteisistä sävelmistä kuten Jerusalem ovat helpompia soittaa. Emme myöskään tiedä, olemmeko parin viikon kuluttua nykyistä pahemmassa [korona-]tilanteessa”, Younghusband sanoi The Sunday Timesissä.