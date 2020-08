Mikko H. Haapojan Helsingin reitit -projektin kymmenvuotisnäyttely on esillä vanhassa raitiovaunussa Teurastamolla.

Miltä Helsinki kuulostaa, kun sitä pysähtyy kuuntelemaan?

Ainakin merellisyys nousee esiin, onhan kyseessä rannikkokaupunki.

Yllä oleva näyte Rantaviiva-teoksesta sisältää muutamia hetkiä merellisen Helsingin elämästä eri vuodenaikoina. Vuosina 2016–2019 taltioidut äänet ovat osa kymmenvuotista Helsingin reitit -projektia, johon kaupunkia on audion muodossa kerännyt taiteilija Mikko H. Haapoja.

Projekti on jatkunut läpi 2010-luvun. Kymmenvuotisjuhlanäyttely on esillä Teurastamolla sijaitsevassa taide- ja tiederatikka Onnissa 4. syyskuuta saakka. Samalla paikalla eli Helsingin tislaamon edustalla nähdään myös Helsingin reitteihin liittyviä esityksiä.

Projekti sai alkunsa, kun Haapoja pohti äänitaiteen maisterintyönsä aihetta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän halusi kuvata synnyinkaupunkiaan ja hyödyntää osaamistaan äänisuunnittelun, äänittämisen ja miksaamisen aloilta.

”Helsingin reiteissä olen pystynyt yhdistämään kaikkea, mitä teen ja rakastan”, Haapoja summaa.

Ensimmäiseksi julkaistavaksi vuonna 2010 valikoitui Haapojan kotiseudun ja nuoruuden reitti, Pasilasta Vallilanlaakson läpi Arabianrantaan.

”Sen lopussa sukelletaan hydrofoneilla eli vesimikrofoneilla Vanhankaupunginkosken padon nieluun”, taiteilija kertoo.

Projektin eri teokset, kuten Ensimmäinen reitti, öistä Helsinkiä sisältävä Hämärä ja voimalaitoksessa äänitetty Sähkö sekä niiden päälle rakennetut performanssit ovat aiemmin olleet esillä esimerkiksi Helsingin Musiikkitalossa, Taideyliopiston pop-up-kontissa Narinkkatorilla ja kaupungintalon Virka Kino -tapahtumassa.

Alla oleva näyte on auditiivinen kurkistus 2020-luvulla sähköntuotannosta poistuvan Hanasaari B -voimalaitoksen sisälle.

Tähtitorninmäeltä Kallion kirkolle ulottuva Luotisuora on myös nostettu osaksi Helsingin kaupunginmuseon pysyvää näyttelyä ja ollut esillä New Yorkissa 345 Broome Street -galleriassa.

Haapoja toteaa, että sosiaalinen media ja koko elämämme on painottunut melko paljon erilaisiin kuvavirtoihin. Taiteilija pitää toki myös kuvista ja kiittelee kaupunkia visuaalisesti tallentavia, mutta peräänkuuluttaa myös äänen muistamista.

”On tuntunut vuosi vuodelta vain tärkeämmältä kerätä tätä äänipankkia kuvavirran ohella.”

Haapojan mukaan äänimaisemia tallennetaan globaalisti koko ajan enemmän, ja myös keskustelua moniaistillisesta kaupunkimaisemasta käydään kasvavissa määrin.

”Helsinki on tunnettu kansainvälisesti vehreästä ilmeestään, mutta se ei aina kuulu näistä äänimaisemista.”

Yhtenä teemana teoksissa onkin ollut se, että kaupunkisuunnittelussa olisi tärkeä kiinnittää huomiota myös äänimaisemaan.

”Väitän, että on tärkeä valttikortti, että kaupunkiluonto myös kuuluisi yhä paremmin.”

Kymmenen vuoden varrella äänitetyissä maisemissa havaittavissa olevat muutokset liittyvät odotetusti esimerkiksi siihen, että Helsinki tiivistyy.

”Sen näkee ja kuulee, ihan yksittäisten alueidenkin osalta.”

Rakentaminen ja myöhemmin osittain myös sen päättyminen on tallentunut esimerkiksi teoksissa, jossa Haapoja on äänittänyt Jätkäsaaren ja Arabianrannan kaltaisia alueita.

Toisaalta kuultavissa on ollut myös vastakkaisia muutoksia, etenkin kun tallennus on jatkunut kuluvalla vuosikymmenellä. Koronaviruspandemia toi hyvin erilaisia äänimaisemia: Haapoja äänitti esimerkiksi hiljentynyttä keskustaa ja sittemmin samaa aluetta kaupunkikulttuuriin uudelleen heränneenä.

Tärkeäksi nousivat myös kaupungin viheralueet.

”Hyvin nopeasti ihmiset siirtyivät lähiluontoon. Kun kehäliikenteen jyly väheni, ja lentoliikenne kutistui käytännössä olemattomiin, pystyi esimerkiksi yksityiskohtia Helsingin keskuspuiston metsistä tallentamaan eri tavalla.”

Uusia, puistoista ammentavia äänimaisemia Haapoja hyödyntää juhlanäyttelyn Kaupunkipuistojen Orkesteri -performanssissa lauantaina 29. elokuuta.

”Siinä on mukana upeita kansanmuusikoita ja violone-taiteilija Lassi Kari, ja soitan myös koronakevään ja -kesän kaupunkiluontomaisemia.”

Kymmenvuotiseen projektiin ovat alusta lähtien kuuluneet performanssit, joissa äänimaisemia laajennetaan musiikilla ja esimerkiksi runoudella.

”Niissä ideana on se, että haluan kutsua muidenkin alojen taiteilijoita tulkitsemaan näitä kaupungin ääniä ja vaikuttumaan niistä.”

Vanhin Helsingin reitteihin liittyvä performanssi on Sound Landscapes, jota nähtiin ja kuultiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Siinä on mukana Elina Aho-Brennanin livemaalausta sekä illmari-nimimerkillä esiintyvän Ilja Lehtisen spoken word -runoutta.

Haapoja itse soittaa performansseissa äänimaisemien lisäksi alttojouhikkoa, joka on klassisen sellotaustan omaavan muusikon nykyinen pääsoitin. Se on usein mukana, kun Helsingin reitit -projekti on nostettu yleisön kuultavaksi.

”Siinä on myös omanlaistaan kerroksellisuutta, kun perinneinstrumenttia soitetaan nykyaikaisten äänien päälle.”

Taiteilija on saanut projektistaan hyvää palautetta ja kertoo äänimaisemia kuulleiden uppoutuneen niihin vahvasti. Aina mukana ei ole visuaalista ärsykettä, mikä edesauttaa omien mielikuvien syntymistä entisestään.

”Äänimaisemat ovat jokaiselle henkilökohtaisia. Eri henkilöille ne herättävät erilaisia muistoja.”

Joku voi esimerkiksi jäädä fiilistelemään ratikan kolinoita ja toiselle voi tulla mieleen menneisyyden kaupunki.

”Vaikka olen äänittänyt sen vasta 2010-luvulla, jollekin Tehtaankadun äänimaisema tuo kuitenkin mieleen paikan 1960-luvulla ja oman Helsinkiin muuttamisen.”

Projektin tavoitteena onkin paitsi tallentaa kaupungin muuttuvaa äänimaisemaa pitkällä aikavälillä, myös pyrkiä antamaan yleisölle impulsseja lähihistoriasta.

”Niiden kautta kukin pystyy peilaamaan omaa kaupunkikokemustaan ja muistojaan.”

Helsingin reitit -äänitaideprojektin kymmenvuotisnäyttely ja -tapahtumakokonaisuus Taide- ja tiederatikka Onnissa, Teurastamolla 21.8.–4.9. Ti 25.8. klo 18–19 Kuuletko Helsinki? -kaupunkikuunnelmien julkistus, la 29.8. klo 16-18 Kaupunkipuistojen Orkesteri -konsertti ja pe 4.9. klo 18–19 näyttelyn päätöskonsertti Unheard Landscapes.