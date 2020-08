Nina Banerjee-Louhijaa ei pelota. Ensi perjantaina on edessä paluu Helsingistä takaisin Ranskan Antibesin kotiin, jossa hän sairasti koronaviruksen helmikuussa. Tärkeimpiä mukaan otettavia tavaroita on uusi läppäri, jolla Banerjee-Louhija aikoo kirjoittaa ”ainakin sen verran, että pää pysyy kasassa”.

Täyttä varmistusta koronasta ei lopulta kylläkään tullut, sillä toukokuussa Helsingissä otetussa vasta-ainetesteissä ei tietenkään näkynyt enää mitään.

”Minulla oli kaksi viikkoa äärettömän korkea kuume sekä voimakasta hengenahdistusta ja yskää. Olin hirvittävän väsynyt. Samoin oli Antti-mieheni, jolla oli voimakkaita vatsaoireita”, Banerjee-Louhija sanoo.

Oireiden ilmaantuessa korona oli levinnyt Italiaan, mutta Ranskassa oli vielä rauhallista. Banerjee-Louhija epäili aluksi, voisiko kyse olla hänen jokakeväisistä bronkiittioireista. Kun hän koki itsensä kutakuinkin terveeksi, oli aika viettää Antin 85-vuotisjuhlia. Paikalle tuli Banerjee-Louhijan kaksi tytärtä perheineen.

”Ilmoitin heille, että olemme olleet kipeinä ja toivottavasti emme tartuta ketään.”

Pari viikkoa myöhemmin pariskunta tuli Suomeen. Väsymys ja huimauskohtaukset ovat jatkuneet pitkin kevättä ja kesää. Itsediagnoosia on auttanut kummankin lääkäritausta ja kollegoiden näkemykset. Banerjee-Louhija toimi työterveyslääkärinä 1988 saakka.

”Kun huimauskohtaus tulee, istun alas tai menen pitkäkseni. Ranskaan lähdemme, koska meidän terveydenhoitomme on siellä, kotitalon katonreuna on kuulemma vaurioitunut ja kyse on nykyään kotimaastamme”, Banerjee-Louhija kertoo.

Kirjailija on ajatellut pande­mian aikaan myös paljon Intiassa asuvia isänpuolen sukulai­siaan. Tilanne maassa on vaikea ja on ollut sitä aiemminkin, mutta heidän elämänasenteensa on vakaa.

”He suhtautuvat asioihin hyvin pehmeästi ja lempeästi. Huomaan itsessänikin, että olen lopulta ainakin aika mukautu­vainen ja sopeutuvainen ihminen.”

Lempeys itseä ja muita ihmisiä kohtaan. Sen tunnistaa Banerjee-Louhijan olemuksesta ja myös hänen teoksistaan. Toisaalta hän osaa olla myös hyvin tulisieluinen. Vuosien varrella kirjailija on arvostellut julkisesti esimerkiksi kriitikoita ja suomalaisten rasistista bussikäyttäytymistä.

Nyt pandemian aikana Banerjee-Louhija on kirjoittanut Kruunu vai kahle -nimisen omakustanteen. Kirjailijan itsensä mielestä se on kronikka, joka kertoo ennen kaikkea Suomessa harrastetusta ”ikärasismista ja syyllistämisestä”.

”En ole koskaan sietänyt epäoikeudenmukaisuutta! Kun kaikista yli 70-vuotiaista tehtiin riskiryhmä, meitä on katsottu pahasti, jos olemme vain kävelleet kaduilla. Yksi ikätoverini ei ole uskaltanut mennä tartunnan pelossa asunnostaan ulos kahteen kuukauteen.”

Heti Banerjee-Louhijan kirjan alussa paistaa voimakas vanhusten yksilöllisyyden puolustus: ”Tässä elämänvaiheessa, ja tässä iässä, tuollaisia rajoituksia! Kun aistit yhä toimivat.” Kirjailija päätti itse uhmata ohjeita ja tapasi nuorimman lapsenlapsensa jo aprillipäivänä, kun kaipaus oli kasvanut liian suureksi.

Kirjailijan viimeisestä ro­maanista on nyt kahdeksan vuotta. Sylvi-äidin elämään perustunut Yhden päivän kuningatar oli valtavan intensiivinen prosessi, jonka jälkeen kynnys tarttua uusiin aiheisiin on ollut suuri. Silti mielessä muhii ”kolme aihetta”.

”Minulle kirjoittaminen on huomion tarkentamista asioihin, jotka ovat olleet vaikeita ja pyyhkäisty sivuun. Mielestäni kirjailijan täytyy myös pitää ihmisistä ja hyväksyä, että he ovat sellaisia kuin ovat”, hän tiivistää.

Banerjee-Louhijan teosten päähenkilö on useimmiten kosmopoliitti ja itsenäinen uranainen tai naistaiteilija, joka ei ole kotoisin Suomesta. Autofiktiota hän ei kuitenkaan koe kirjoittaneensa. Banerjee-Louhija on halunnut häivyttää todelliset ihmiset näkyvistä aina kun mahdollista.

”Silti paras palaute on, kun joku tulee kiittämään, että olen pannut itseni alttiiksi ja kirjoittanut rohkeasti. Olen aina kokenut olevani ihmisenä juureton, joka on auttanut minua olemaan auki henkilökohtaisille aiheille.”

Banerjee-Louhija alkaa puhua siitä, kuinka hän tuli 6-vuotiaana äitinsä kanssa pakoon Intian sisällissotaa Helsinkiin. Lentokoneinsinöörinä toiminut isä jäi Kalkuttaan ja murhattiin pari vuotta myöhemmin epäselvissä oloissa Pakistanin Karachissa. Äiti yritti salata tapahtuneen tyttäreltään.

”Isä oli minulle hyvin läheinen ja tulo Suomeen oli vaikea, kun en osannut lainkaan kieltä ja lapset nimittelivät jostakin syystä ryssäksi. Tajusin myöhemmin, että minulla oli lapsena ja nuorena jatkuva jännitystila päällä”, Banerjee-Louhija sanoo.

Nyt kymmeniä vuosia myöhemmin hän huomaa viihtyvänsä Ranskassa, koska se on henkisesti ikään kuin ”Intian ja Suomen välissä”.

”Mitäpä minä siellä pelkäisin sen enempää kuin Suomessakaan. Olen elänyt hyvän elämän, eikä tunnu, että mitään olisi varsinaisesti kesken. Sellainen on usein pelottoman elämän lähtökohta”, Banerjee-Louhija sanoo.