Arkkitehtuuri

Turku

Aprillipäivänä vuonna 1994 Pekka Vapaavuori tuli myöhään illalla kotiin. Puhelinvastaajan valo vilkkui. Vastaajassa oli virolaisella korostuksella ja juhlilta kuulostavan taustamelun keskeltä jätetty viesti, että Vapaavuori on voittanut Eestin taidemuseosta järjestetyn kansainvälisen ­arkkitehtuurikilpailun.

Vapaavuori luuli viestiä aprillipilaksi.

Televisiossa Virossa oli ollut päivällä suora lähetys, jossa arkkitehtuurikilpailun voittajien nimikuoria avattiin tv-katsojien silmien edessä. Yleiset kilpailut käydään nimimerkeillä. Suomessa kuoret avaa yleensä palkintolautakunta, ja tulokset julkistetaan myöhemmin. Virossa arkkitehtuurikilpailun tuloksista tehtiin kansanjuhla.

Osallistujamäärä oli suuri, noin 240 ehdotusta, joista sata oli Suomesta. Laman pysäytettyä työt 1990-luvun alussa suomalaiset arkkitehdit osallistuivat ahkerasti kilpailuihin myös ulkomailla.

Seuraavana aamuna Vapaavuorelle soitti kollega, joka oli nähnyt tv-lähetyksen. Pakko oli lopulta uskoa. Onnitellessaan monet tosin ennustivat, ettei köyhä Viro ikinä pysty rakentamaan museota.

Pekka Vapaavuori oli valmistunut edellisenä vuonna. Opinnot Tampereen teknillisessä korkeakoulussa olivat vieneet yhdeksän vuotta, koska 1980-luvun hullun rakentamisen vuosina kaikki opiskelijat revittiin töihin kesken opintojen, Vapaavuori Lasse ­Kosusen toimistoon. Laman alettua hän palasi korkeakouluun lopettelemaan opintonsa.

Taidemuseo Kumun suunnittelu Tallinnaan tuli vastavalmistuneen Pekka Vapaavuorelle tehtäväksi avoimen arkkitehtuurikilpailun voittona. Museo sijaitsee rinteessä Kadriorgin puistossa, osin maan alla.

Kumu-kilpailun palkintojen ­jako oli pari viikkoa myöhemmin. Vapaavuori oli ensimmäistä kertaa elämässään Tallinnassa, ja se paljastui, kun toimittajat kysyivät hänen mielipidettään kaupungista.

Nyt oli pakko perustaa toimisto. Alkoi 12 vuoden prosessi, jota Vapaavuori kutsuu toiseksi ­korkeakoulukseen. Aluksi hän matkusteli museojohtaja Marika Valkin kanssa haalimassa rahaa projektille, ja usko oli välillä loppua. Mutta sitten valtio laittoi kasinot verolle ja rahoitus järjestyi. Kumu valmistui vuonna 2006.

Kumu oli nuorelle valtiolle samantapainen kansallinen projekti kuin Ateneum tai Kansallismuseo aikoinaan Suomelle. Pekka Vapaavuorta kohdeltiin Virossa kuin kansallissankaria. Rakennusaikana hän kävi Tallinnassa joka viikko.

Hän arvelee voittaneensa kilpailun ratkaisulla sijoittaa rakennus puistoon niin, ettei esimerkiksi Kadriorgin palatsin asema kärsi. Museo on rinteessä sen muotoja mukaillen, ja osa tiloista on maan alla.

Lattioissa käytettiin paikalta löytyvää kalkkikiveä. Julkisivun vihertävä, patinoitunut kupari saatiin Suomesta. Näyttelytiloja kattoikkunoista tulevine valoineen on pidetty harvinaisen ­onnistuneina taiteen esittelylle.

Turun Manillassa, vanhassa teollisuusrakennuksessa, jossa on Vapaavuoren toimisto, voi nähdä pienoismalleja muistakin maanalaisista projekteista. Niihin kuuluu esimerkiksi ehdotus Oslon Viikinkimuseoksi.

”Pekka haluaa aina piilottaa kaiken”, luonnehtii ystävä ­Vapaavuoren halua kaivaa maan alle paikoissa, joissa ei ole varaa revitellä maan pinnalla. Kumua varten toimistoon palkattiin ­aikoinaan kymmenkunta avustajaa.

”En halua isoa toimistoa. Palkkaan väkeä tarpeen mukaan, projekti kerrallaan, enkä näin ollen ole joutunut koskaan irtisanomaan ketään”, Vapaavuori kertoo. ”Olisi ehkä kannattanut perustaa toimisto Tallinnaan siihen aikaan.”

Sieltä tuli pari uutta tilausta kuten huonekaluvalmistaja Sarkopin tehdas.

Suomessa tuli uusi ikuisuus­projekti. Sekin vei toista­kymmentä vuotta: VR:n konepaja haluttiin kunnostaa Turun kulttuurikaupunkivuotta 2011 varten tapahtumakeskukseksi, ja Vapaavuorta pyydettiin Logomon suunnittelijaksi.

Vanha VR:n konepaja muutettiin kulttuurikeskus Logomoksi. Salissa on siirrettävä katsomo, ja salin kokoa voidaan vaihdella noin 1000–3500 katsojan tilaisuuksiin.

”Minä olen raunioromantikko”, Vapaavuori naurahtaa.

Rakennusta on muutettu toimintakeskukseksi vanhaa säästäen ja esille jättäen. Nyt siellä on useita konsertti- ja kokoussaleja sekä työhuoneita ja kahviloita. Salissa on siirrettävä katsomo. Siellä on tehty esimerkiksi Voice of Finland -tv-sarjaa, ja Turun kaupunginteatteri käytti sitä teatteritalon remontin aikana.

Kulttuurivuotta varten kunnostettiin vain osa, työtilat ja kahvilat tehtiin myöhemmin.

Kierrämme koronan tyhjentämää Logomoa sateisena heinäkuun päivänä. Ravintolat näkyvät aloittelevan toimintaa. Kävelysilta keskustasta radan ylitse Logomoon näyttää melkein valmiilta. Vapaavuorikin osallistui sillasta järjestettyyn kilpailuun, mutta voitto meni toisaalle.

Vapaavuori tunnustaa, että pääsi jyvälle arkkitehtuurista vasta diplomityövaiheessa. Alalle hakeutuminen oli koominen: ystävä houkutteli Vapaavuoren mukaan pääsykokeisiin, koska niitä varten sai pari päivää vapaata varusmiespalveluksesta.

Ensimmäisellä kerralla ei tärpännyt, mutta oltuaan vuoden rakennustyömailla Vapaavuori pyrki uudelleen ja pääsi. Vuosi rakennustöissä ei ollut merkityksetön. Vapaavuoren mielestä arkkitehdin pitää osata rakentaa edes jotain omin käsin.

”Itse olen ikuisuusremontoija”, hän naureskelee, kun esittelee kotityömaataan elokuussa uudelleen tavatessamme. Mansardikattoisen 1930-luvun puutalon ympärille on tullut hienovaraista uudisrakentamista, sauna, työhuone, puutarha.

Pekka on perfektionisti, ar­vioivat kurssikaverit, joista osa kävi talkoissa auttamassa remonttia alkuun.

Funikulaari ei ollut lyhyt prosessi sekään. Paljasjalkaisena turkulaisena Vapaavuori jopa hieman kiihtyy kertoessaan mielestään välillä asiattomasta ilkkumisesta hankkeen ympärillä.

Turun funikulaarin odotushuoneissa näkyy turkulainen kivi ja ruosteenruskea corten-teräs.

Suomen tunnetuin kiskohissi eli Kakolanmäen funikulaari on ollut käytössä Turussa lähes puolentoista vuoden ajan. Musta vaunu kulkee automaatti­ohjauksella edestakaisin jyrkkää mäkeä noin 132 metrin matkan, nopeammin kuin bussi kulkisi, ja matka on ilmainen.

”Uudelle asuinalueelle Kakolanmäelle piti saada julkiset yhteydet. Sinne menee mutkainen, liian kapea tie vakio­busseille”, Vapaavuori selvittää.

Lähes kuusi miljoonaa euroa maksaneen kiskohissiin alku­taival ei ole ollut kaikkein helpoin, sillä se on kärsinyt teknisistä ongelmista, jotka ovat saaneet paljon huomiota.

Hissi nousi julkisuuteen kuitenkin jo ennen valmistumistaan viime vuoden keväällä, kun funikulaarin ranskalais­valmisteisen vaunun ulkonäöstä nousi kohu.

Hankkeen havainnollistamiseksi oli aikanaan pyydetty esittelykuva kertomaan, miten funikulaari käytännössä toimii. Havainnekuvaa kuitenkin tulkittiin myös lupaukseksi vaunujen lopullisesta ulkonäöstä. Kun jossain keksittiin rinnastaa kuva lopulliseen, alkoi ilkeä pilailu.

Vapaavuori tuli mukaan hankkeeseen loppuvaiheessa, vuonna 2017. Hänen tehtävänsä oli suunnitella funikulaarin odotuspaviljongit. Ne ovat pieniä, tyylikkäitä, ruosteenruskeilla corten-teräslevyillä päällystettyjä noin 30 neliömetrin tiloja, jotka toistavat kolmioaihetta.

Ala-asema on luolamainen, yläasema puolestaan kuin näköalapaviljonki kaupunkiin. Ja taas Vapaavuori on keksinyt käyttää paikalta löytyvää materiaalia, kakoliitti-nimistä kiveä. Nimen keksivät kiveä aikanaan louhineet Kakolan vangit.

Kohuista huolimatta tai osittain juuri niiden takia funikulaari on nyt turistinähtävyys, ja sinne jonotetaan.

Vapaavuoren pikkupaviljongit on valittu Kaksivuotisnäyttelyyn Arkkitehtuurimuseoon. Se on ”jurytetty” näyttely, johon arkkitehtityöryhmä valitsee kahden vuoden ajalta parhaiksi arvioimiaan kohteita.

Pekka Vapaavuori haluaa painottaa yleisen, avoimen kilpailun merkitystä arkkitehtuurin kehityksessä sekä innovaatioiden ja uusien lahjakkuuksien löytymisessä. Jokainen kansainvälisesti tunnettu suomalainen arkkitehti 150 vuoden ajalta, Eliel Saarisesta ja Alvar Aallosta vaikkapa Asmo Jaaksiin, on noussut esiin voittamalla yleisen kilpailun.

Vapaavuori toivoo, että yleisten kilpailujen historiasta ­tehtäisiin tutkimus, jottei niiden merkitys arkkitehtuurimme ­kehityksessä ja maineen syntymisessä hämärtyisi.

Yleisessä kilpailussa ainoastaan ratkaisut ja ideat kilpailevat keskenään. Se on kollektiivinen tutkimustyö.

Valtio ja kunnat eivät Vapaavuoren mielestä saisi luopua yleisestä kilpailusta julkisten rakennusten suunnittelijaa etsittäessä.

Yleiset kilpailut tuovat myös ilmaista mainetta kunnille: niitä seurataan kansainvälisessä lehdistössä kilpailusta toteutukseen asti.

”Ei minuakaan olisi ikinä valittu ensitöikseni taidemuseon suunnittelijaksi ilman avointa kilpailua”, Vapaavuori toteaa.

Kuparipäällysteinen Villa Alfredsro ei näy hyvin meren suunnasta, mutta asukkaille näköala merelle avautuu suurista ikkunoista.