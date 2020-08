Viimeinen vieras ★★

(Suomi 1941) Ville Salmisen ja Arvi Tuomen jännityselokuvassa toimittaja (Hannes Häyrinen) päsmäröi murhatutkimuksessa. (K7)

TV1 klo 13.25

Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 ★★★★

(Britannia 2011) Harry (Daniel Radcliffe) ja Voldemort (Ralph Fiennes) ottavat toisistaan mittaa viimeisen kerran. Sarjan viimeinen osa on myös paras. Ohjaaja on David Yates. (K12)

Sub klo 21.00

Sex and the City – Sinkkuelämää ★★★

(USA 2008) Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) ja Kiho (Chris Noth) ovat aikeissa lyödä hynttyyt yhteen. Michael Patrick Kingin romanttinen komedia on sekä hauska että romanttinen. (K12)

Liv klo 21.00

Lost River ★★★★

(USA 2014) Yh-äiti (Christina Hendricks) on vaarassa menettää talonsa pankille. Ryan Goslingin neo noir lainaa David Lynchiltä. (K16)

Hero klo 21.05

Eilen, tänään, huomenna ★★★

(Italia/Ranska 1963) Vittorio De Sican episodielokuvassa nähdään Sophia Loren kolmessa roolissa: suurperheen äitinä, palkintovaimona ja prostituoituna – kaikki naisen roolit ovat ajan tapaan suhteessa mieheen. Tyylilaji on komedia. Elokuvan historiaan on jäänyt erityisesti Lorenin stripteasekohtaus, vaikka se onkin nykyperspektiivistä kovin kesy. Miespääosat hoitaa Marcello Mastroianni. Musiikin on säveltänyt Armando Trovaioli. (K7)

Teema & Fem klo 22.50

Winter’s Bone ★★★★

(USA 2010) Debra Granikin draamassa teinityttö (häikäisevä Jennifer Lawrence) yrittää löytää kadonneen rikollisisänsä. (K12)

Sub klo 0.05

Edelleen Alice ★★★

(USA/Ranska 2014) Professorilla (Julianne Moore) todetaan 50-vuotiaana Alzheimerin tauti. Richard Glatzerin ja Wash Westmorelandin draaman miinus on se, että se kaunistelee sairautta. (K7)

Sub klo 2.00