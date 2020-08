Salaiset seksisuhteet yhteen ja samaan brittinäyttelijään ovat johtaneet jo kahden viihde- ja elokuva-alan mogulin tehtävien päättymiseen, kertoo muun muassa The New York Times.

Viihde- ja elokuva-alan tuotantoyhtiön NBCUniversalin hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Ron Meyer erosi tehtävistään viime viikolla, kun vuosia sitten käynnistynyt ja päättynyt seksisuhde brittinäyttelijä Charlotte Kirkiin tuli julki.

Meyer oli tehnyt näyttelijän kanssa sopimuksen viime vuonna. Sopimuksen mukaan Meyer maksaisi Kirkille kaksi miljoonaa USA:n dollaria (noin 1,8 miljoonaa euroa) sitä vastaan, että Kirk ei puhuisi heidän taannoisesta seksisuhteestaan.

Rahat oli tarkoitus maksaa neljässä erässä, ja ainakin yksi 500 000 dollarin erä ehdittiin Los Angeles Timesin lähteiden mukaan maksaa.

Meyer on tunnustanut tehneensä sopimuksen naisen kanssa. Meyer ei nimennyt kyseistä naista, mutta myöntää maksaneensa tämän vaitiolosta. The New York Timesin tietojen mukaan kyseessä on nimenomaan Kirk.

Näyttelijän asianajaja Raymond Markovich kiistää tehneensä minkäänlaista sopimusta Meyerin kanssa, kertoo elokuvajulkaisu Variety.

Meyer on pyytänyt anteeksi ja sanonut katuvansa tekojaan. Hän työskenteli 25 vuotta NBCUniversalin palveluksessa.

Kirk on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa useille amerikkalaismedioille. Hänen managerinsa Shannon Pierce kysyi The New York Timesilta, onko median mahdollista maksaa Kirkille, mikäli näyttelijä suostuu haastatteluun.

Lehti kieltäytyi maksamasta haastattelusta eikä se saanut kommentteja Kirkiltä.

Näyttelijä Charlotte Kirk.

Myös Kirkin entinen ja nykyinen poikaystävä kietoutuvat mukaan vyyhtiin.

Los Angeles Timesin mukaan Kirkin entinen poikaystävä Joshua Newton sekä Kirkin nykyinen kihlattu Neil Marshall olisivat alkaneet painostaa Meyeriä sen jälkeen, kun heille oli selvinnyt Meyerin ja Kirkin tekemä vaitiolosopimus.

Kolmen eri lähteen mukaan Newton ja Marshall, molemmat ohjaajia, olisivat uhanneet julkistaa seksisuhteen NBCUniversalin emoyhtiölle, mikäli Meyer ei avusta heitä työprojekteissaan.

Marshall on ohjannut muun muassa hittisarja Game ot Thronesin muutamia jaksoja, Newton on käsikirjoittaja.

Marshall on kiistänyt itseään koskevat väitteet ja puolustanut ”noitajahdin” kohteeksi joutunutta Kirkiä.

”Tämä on yksinkertaisesti noitajahti. Sitä ovat johtaneet valta-asemassa olevat miehet, ja heitä ovat auttaneet heidän samassa asemassa olevat ystävänsä”, Marshall kommentoin Deadlinelle.

Kohu ei ole ensimmäinen, jossa Charlotte Kirk on ollut osallisena. Aiempi kohu tuli julki vuonna 2019. Tuolloin selvisi, että Kirkillä oli ollut suhde toisen viihde- ja elokuvatuotantoyhtiö Warner Brosin johtajan kanssa.

Kevin Tsujiharan ja Kirkin suhteen loppumisen jälkeen Kirk oli ollut yhteydessä Tsujiharaan ja painostanut tätä antamaan rooleja tulevissa elokuvissa. Tapauksesta on uutisoinut Hollywood Reporter.

Kirk ei saanut merkittäviä rooleja painostuksen avulla, mutta hän sai kuitenkin muutaman pienen roolin Warner Brosin tuotannoissa Ocean’s 8 ja elokuvassa How to be Single.

Tsujihara irtisanoutui tehtävistään kohun ja satojen kaksikon välisten tekstiviestien tultua julki.

Kirkin suhteet molempiin moguleihin sijoittuvat samoihin aikoihin, vuoteen 2013, jolloin Kirk täytti 21 vuotta. Meyerin ja Kirkin suhde kesti pari viikkoa, Tsujiharan kanssa suhde jatkui vielä vuoden 2014 puolella. Molemmat miehet olivat suhteiden aikana naimisissa.

Kahden tapauksen lisäksi brittinäyttelijän on väitetty painostaneen Millennium Filmsin toimitusjohtaja Avi Lerneriä saadakseen rooleja. Elokuvalehti Varietyn mukaan tapaus kohdistui Neill Marshallin ohjaamaan elokuvaan Hellboy, josta Kirk ei tosin saanut roolia.

Kirk on Yhdysvalloissa asuva brittinäyttelijä, joka on tehnyt muutamia pieniä rooleja muun muassa dokumenttielokuvissa ja komedioissa. Hän on kirjoittanut yhdessä Marshallin kanssa tänä kesänä julkaistun kauhuelokuvan The Reckoning, jossa Kirk näyttelee myös pääosaa.