Lontoossa asuva suomalainen Jessica Luostarinen, 27, sai yllättävän viestin vuosi sitten kesällä. Katumuotibrändi Vansin sekä muotikauppasovellus Depopin edustajat olivat nähneet hänen kuvitustöitään Instagramissa ja ehdottivat yhteistyötä.

”Se oli upea yllätys ja uudenlainen haaste”, Luostarinen kertoo puhelimitse kotoaan Itä-Lontoon Hackneysta.

Luostarinen on kotoisin Vantaan Rekolasta. Viimeiset kymmenen vuotta hän on työskennellyt mallina eri puolilla maailmaa.

Hän kertoo olleensa jo pienenä kiinnostunut esiintymisestä ja matkustamisesta ja otti äitinsä rohkaisemana yhteyttä eri mallitoimistoihin.

Luostarisen mallikuvia on julkaistu muun muassa Australian ja Portugalin Voguessa, Britannian Ellessä ja Ranskan Marie Clairessa. Häntä edustaa Suomessa Brand Model Management ja Lontoossa Wilhelmina Models.

Luostarinen on löytänyt pysyvän kodin Lontoosta, jossa on asunut nyt neljä vuotta. Hänen puheensa on sekoitus, suomea, englantia ja finglishiä.

Kuvittajana ja vaatesuunnittelijana Luostarinen on itseoppinut. Hän kertoo työstäneensä erilaisia luovia projekteja omaksi ilokseen mallin töiden ohella. Viimeiset kaksi vuotta hän on panostanut aiempaa enemmän visuaaliseen ilmaisuun.

Nyt hänen kättensä jäljet koristavat Vansin paksupohjaisia klassikkotennareita.

Luostarisen luomukset toteutettiin osana Depopin ja Vansin rajoitettua yhteistyömallistoa, johon valittiin yhteensä neljä lontoolaista suunnittelijaa. Jokainen suunnitteli omat kuosit tennareihin.

Lisäksi Luostarinen sai suunnitella kuosit Vansin huppariin ja pitkähihaiseen paitaan.

”On niin kiitollinen olo, että he huomasivat, että minulla on jotain messagea kuvitusteni takana.”

Luostarinen kuvailee, että hänen taiteensa inspiraatio syntyy ”luovasta hulluudesta”.

”Taiteeni ydin on iloisuus. Haluan tehdä taidetta, josta ihmisille tulee hauska ja hyvä fiilis. Sitä tarvitaan etenkin näinä aikoina. Tuon kuvituksissani esille asioita, jotka tekevät minut onnelliseksi. Niissä on värejä, energiaa ja tulisuutta”, Luostarinen kuvailee.

Vansille suunnitellussa mallistossa on muun muassa nauravia kasvoja, rohkeita värejä ja lieskoja. Luostarinen piirsi kuvat ensin käsin pastelliväreillä ja jatkokäsitteli ne digitaalisesti.

Itsevarmaa ekspressionismia räiskyvät kuosit poikkeavat pohjoismaisesta minimalistisesta muodista.

”En seuraa hirveästi mitään trendejä, vaikka olenkin tehnyt mallin töitä. Mielestäni muodikkainta on se, että ihmisellä on oma persoonallinen tyyli ja hän on sinut itsensä kanssa. Kunhan vain tuntee itsensä upeaksi valitsemissaan asuissa.”

Luostarisen suuri inspiraatio on myös Lontoo, jossa ”arvostetaan persoonallisuutta ja outoutta”.

Luostarinen aikoo jatkaa edelleen mallin töitä mutta haaveilee uusista kuvitus­projekteista. Kenties jonain päivänä hän perustaa oman yrityksen.

Koronakevään aikana Luostarinen hankki ompelukoneen ja saumurin ja kierteli kirpputoreja. Hän innostui muokkaamaan kierrätetyistä vaatteista uusia. Hän teki niitä ensin itselleen ja pian kaikille kavereilleen.

”Olen siihen aivan koukussa! Ehkä sekin voisi olla jotain, mitä teen tulevaisuudessa, koska kierrätysteema on minulle tosi tärkeä.”

