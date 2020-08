Brittien isänmaallisten kappaleiden kohtalo The Proms -festivaalin päätöskonsertissa on ratkennut. Suomalaisen kapellimestarin Dalia Stasevskan johtama BBC:n sinfoniaorkesteri esittää kappaleet festivaalin päätöskonsertissa ilman laulua.

Brittilehti The Sunday Times uutisoi sunnuntaina, että BBC suunnittelee perinteisten Rule Britannia!- ja Land of Hope and Glory -kappaleiden jättämistä pois festivaalin päätöskonsertin ohjelmistosta niiden kolonialististen ja patrioottisten sävyjen vuoksi.

BBC:n musiikkijohdon mukaan ohjelma oli kuitenkin vielä harkinnassa käytännöllisten ja koronavirusohjeistuksiin liittyvien syiden vuoksi. Esimerkiksi Rule Britannia! -kappaleen esittäminen vaatii 80 orkesterin jäsentä ja satahenkisen kuoron.

Asia kuitenkin politisoitui viime sunnuntaina, The Sunday Timesin artikkelin ja Brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen twiitin vuoksi. Hän antoi ymmärtää, että suomalainen kapellimestari Stasevska olisi asian takana ja että hänet pitäisi erottaa.

HS uutisoi asiasta tuoreeltaan.

Tiistaiaamuna BBC ilmoitti, että kappale esitetään ilman laulua, mutta kappale palaa perinteisessä muodossaan ohjelmistoon heti, kun pandemia on ohi.

BBC:n lausunnossa sanotaan, että he ovat pahoillaan siitä, että suomalainen kapellimestari joutui epäreilujen hyökkäysten kohteeksi.

The Sunday Times väitti, että Dalia Stasevska olisi Black Lives Matter -liikkeen kannattaja eikä siksi halua, että laulua esitetään.

Rule Britannia! -kappaleessa lauletaan muun muassa, että britit eivät ole koskaan orjia ja että Britannia on muille kansoille pelon ja kateuden aihe.

Konsertti striimataan ilman yleisöä 12. syyskuuta.