Journalismi

Helsingin Sanomat on saanut useita palkintoja pohjoismaisessa suunnittelukilpailussa. Best of News Design Scandinavia 2020 -kilpailu toi erilaisista taittokokonaisuuksista lehdelle kolme kultaa, viisi hopeaa ja kaksitoista pronssia. Lisäksi HS:n portfolio digitaalisten toteutusten sarjassa palkittiin kilpailun parhaana.

Painetun lehden osalta kisaan osallistui 240 työtä 20 eri mediayhtiöstä. Digitaalisia artikkeleita kilpailuun lähetettiin 111.

Kultaa Helsingin Sanomat voitti muun muassa Kuukausiliitteen marraskuun 2019 kannella. Se nosti punaiselle pohjalle aids-taudin kuvitellun kuolinilmoituksen. Tuomaristo piti erityisesti sivun yksinkertaisen tehokkaasta toteutuksesta.

Työstä vastasivat Marko Ylitalo, Konstantin Neugodov ja Lilli Korhonen.

Digitaalisten artikkeleiden sarjassa Helsingin Sanomien datadeskin koko portfolio ja tiimi palkittiin Best of Show -palkinnolla. Yhdessä muun toimituksen kanssa toteutetut verkkoartikkelit toivat myös yksittäisiä palkintoja.

Kultaa sai runsas vuorokausi Kuopion hyökkäyksen jälkeen julkaistu erikoisartikkeli, jonka tekivät Akseli Muraja, Uolevi Holmberg, Petri Salmén, Kimmo Taskinen, Emma-Leena Ovaskainen, Juhani Saarinen sekä Elisa Bestetti. Sen lisäksi kultaa sai 1960-luvulla Helsinkiä varten tehdyistä suurista liikennesuunnitelmista kertova juttu. Kalle Silfverbergin kirjoittaman jutun verkkototeutuksesta vastasivat Uolevi Holmberg, Elisa Bestetti, Maria Lähteenmäki ja Emma-Leena Ovaskainen.

Hopeaa voitti pitkien juttujen sarjassa retrohenkinen juttu 30-vuotiaasta internetistä. Ilkka Mattilan kirjoittaman jutun koodista ja ulkoasusta vastasi Timo Myllymäki, animoinnista Boris Stefanov ja sen tuottivat Merituuli Saikkonen ja Juhani Saarinen.

Pronssipalkintoja muille digiartikkeleille myönnettiin yhteensä seitsemän, muun muassa dataa hyödyntäneille artikkelille rikkaimmasta väestöpromillesta sekä vesiliikenteestä Suomenlahdella.

Painetun lehden puolella uutissivujen sarjassa Notre-Damen tulipaloa käsittelevä juttukokonaisuus voitti hopeaa. Sen tekivät Kimmo Koskinen, Arja Nukarinen, Seija Lundén, Jouni Pajunen ja John Woodward. Avoimessa sarjassa Nyt-liitteen koko lehden läpi leikkaava toteutus Amerikan vaikutuksesta kulttuuritarjontaan Suomessa voitti hopeaa. Siitä vastasivat Tuomas Peltomäki, Arja Nukarinen ja Kimmo Koskinen.

Helsingin Sanomat sai palkintoja myös kokonaisdesignista, josta HS Viikko palkittiin hopealla ja Kuukausiliite pronssilla. Jälkimmäinen sai myös useita pronssipalkintoja muista kansista, kuten häkki sekä sellureportaasista.

Boris Stefanov, Mirka Kolehmainen ja Ea Vasko toteuttivat Tuntematon tekijä -jutun visuaalisen ilmeen.

Niin ikään pronssilla palkittiin visuaalinen kommunikaatio -sarjassa Sunnuntaisivujen juttu Tuntematon tekijä.

Vuosittaista kilpailua järjestää uutiskerronnan kehityksen järjestö Society for News Design Foundationin pohjoismaiden osasto SNDS. Nyt palkittiin vuonna 2019 Pohjoismaissa julkaistuja juttuja.