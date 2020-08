Albumi, klassinen

Berio: Coro, Cries of London. Norjan solistikuoro & radio-orkesteri, Grete Pedersen. BIS. ★★★★

Italialainen Luciano Berio (1925–2003) kuului sodanjälkeisen avantgarde-rintaman kärkeen Pierre Boulezin, Karlheinz Stockhausenin, Luigi Nonon ja muutaman muun rinnalla. Katastrofiin ajautunut vanha maailma piti hylätä ja panna musiikki uusiksi.

Berio kuitenkin erosi kollegoistaan monessa suhteessa. 1960-luvulla hän kulki avantgarden radikaaleimpia polkuja, mutta samalla sekoitti eri sävellystekniikoita ja tyylipiirteitä vapaammin ja leikkivämmin kuin totisemmat kollegansa.

Ensimmäisen vaimon, mezzosopraano Cathy Berberianin rajaton ääniakrobatia hedelmöitti Berion monia teoksia.

Ihmisääni oli Beriolle tärkeä ja sen myötä erilaiset tekstit joko merkityssisällöltään ymmärrettävinä tai äänteiksi hajotettuina. Yhteiskuntakritiikki tai kapitalismin kritiikki ei ollut Nonon tapaan saarnaavaa, vaan kyselevää ja kansanomaista ainesta arvostavaa.

Ihmisääni merkitsi myös kehollisuutta tai fyysisyyttä ja sen myötä eufoniaa, soinnukkuutta, mutta ei tonaalisen musiikin kolmisointujen merkityksessä. Kansanperinteitä jäljittäessään Berio tähysi monelle mantereelle. Vaikutteita tuli myös populaarimusiikista.

Berion sinfonia on nimeltään Sinfonia, ooppera Opera ja tunnin mittainen kuoroteos Coro. Neutraaleja lajinimiä käyttäessään Berio ei hylännyt vanhaa, vaan sisällytti teoksiinsa koko lajihistorian.

Vaikka Berion musiikki on erittäin yksityiskohtaista ja käsitteellisellä tasolla vaikeaselkoista, se voi samaan aikaan olla huumaavaa, soinnillisesti viettelevää ja ritualistisesti koukuttavaa. Se vaatii esittäjiltä äärimmäistä taituruutta.

Corossa on 40 laulajaa ja 44 soittajaa, jotka levittäytyvät laulaja–soittaja-pareina tasaisesti konserttilavalle. Berio tavoitteli äänityypeittäin yhteen nivoutunutta kokonaissointia, joka eroaa tavanomaisesta blokkiasettelusta: orkesteri edessä, kuoro takana.

Teoksen laajennetun version kantaesityksen johti Leif Segerstam Grazissa 1977.

Berion monisäikeisen, detaljeja vilisevän musiikin ei ole helppoa menestyä levyllä. Berion itsensä johtama levytys Corosta (DG, 1979) soi tasapaksusti, vaikka nostaakin yksittäisiä soittimia kömpelösti esiin.

Siksi Grete Pedersenin johtama Coro tuleekin ilmestyksenä. Sykkivä, poreileva ja hälisevä rikkaus avautuu aivan toisella tavalla.

Dramaturgisesti väkevässä esityksessä on voimaa, sävyjä, iskevyyttä, virtuoosisuutta ja synkkää traagisuutta. Apuna on erinomainen monikanavaäänitys.

Kuorolta vaaditaan sekä kiinteätä yhteissointia että kantavaa ja yksilöllistä solistisuutta. Norjan solistikuoro on nimensä veroinen.

Kerrankin kuoron keskuudesta nousevat soolot vakuuttavat.

Alun perin Berion ajatuksena oli siirtää kansanjuhlan moniäänisyys konserttilavalle. 31-osaisen teoksen tekstiksi valikoituivat katkelmat Pablo Nerudan runoista, Amerikan alkuperäiskansoilta, Polyne­siasta, Afrikasta, Kroatiasta, Italian murteista sekä heprean- ja per­siankielisistä runoista.

Kenraali Pinochetin johtaman Chilen vallankaappauksen jälkeen sävelletty teos sai vahvan traagisen sävyn. Pelottavimmillaan Coro muistuttaa Ligetin Requiemin vihaisena risteilevää äänimattoa Kubrickin elokuvassa 2001: Avaruusseikkailu.

Toisaalta eri puolilta maailmaa sekoittuvasta ilonpidosta tulee mieleen vaikkapa Stravinskyn Häät tai Villa-Lobosin värikkäästi melskaava Chôros nro 10.

Musikologi Simha Aromin tutkimusten pohjalta Berio sovelsi keskiafrikkalaisen banda-linda-heimon taiturillista yhteissoitto­tekniikkaa.

Berion mukaan Coro on balladi, jossa pääosassa eivät ole kansat, vaan ihmisten kohtaaminen.

Levyn päättävä, kahdeksalle laulajalle sävelletty Cries of London on saanut ideansa katukauppiaiden huudoista: hyvää valkosipulia, tepsii kaikkiin vaivoihin! Sävellys­muoto oli suosittu jo 1600-luvulla.

Lauluyhtye hallitsee pomminvarmasti puhtauden ja eri laulu­tekniikat – ”money, money” ­hauskasti pärryyttävänä hokemana.

Yleissävy saisi silti olla ronskimpi ja röyhkeämpi, äänityskin läheisempi ja päällekäyvämpi.

Albumi, klassinen

The Gesualdo Six: Fading. Hyperion. ★★★★★

Kuusijäsenisen The Gesualdo Six -lauluyhtyeen miesäänet houkuttelevat täydellisellä puhtaudellaan ja sointitasapainollaan kuulijan hämärän syliin. Päivän päättymisen rukoushetkestä idean saanut levy solmii yhteen 1500-luvun vokaalipolyfoniaa ja viime vuosikymmenien rakkauslauluja. Renessanssimestari Nicholas Gombertin anova Media vita -motetti kohoaa jyhkeänä Veljo Tormisin virolaisten tuutulaulujen keskeltä. Yhtyeen basson ja johtajan Owain Parkin Phos hilaronin pehmoisesti hyrisevää kynttilähetkeä seuraa Joanna Marshin kirpeä Fading tekstinään modernin arabirunoilijan muisto kohtaamastaan naisesta.

Albumi, klassinen

Mahan Esfahani: Musique? Hyperion. ★★★★

Mahan Esfahani sanoo Kaija Saariahon täysin muuttaneen hänen tapansa soittaa uutta musiikkia cembalolla. Vastakkaisen laidan innoittajia ovat kuulijat, jotka ovat buuanneet Esfahanin konserteissa. Ennakkoluuloja säikkymätön asenne on vienyt Esfahanin konserttilavoille maailman ympäri Carnegie Hallista Sydneyn oopperaan. Kun Jukka Ollikan työpajassa rakennettu muhkeaääninen cembalo räjähtelee elektronisen sykkeen rinnalla Luc Ferrarin Programme communissa, paikallaan on vakuutus, ettei levyä tehtäessä cembaloa ole vahingoitettu. Sävyasteikon haurasta puolta edustaa Tōru Takemitsun Rain dreaming.

Albumi, klassinen

Virpi Räisänen: Trasparente. Alba. ★★★★

Mezzosopraano ja viulisti Virpi Räisänen on yhdistänyt molemmat taitonsa Viulaja-projektiksi. Yhtaikaa soittaen ja laulaen on syntynyt meditatiivinen, raikas ja intiimi levy. Gustav Holstin Neljä laulua op. 35 on saanut kantaesityksensä sata vuotta säveltämisen jälkeen. Räisänen suoriutuu tehtävästään ihailtavasti. Vain Bachin Preludi jää varovaiseksi. Muut kappaleet ovat uusia tai kansansävelmiä. Sanoista ei vain tahdo saada selvää, oli kieli suomi, englanti, italia tai saksa. Musikanttinen, vapautunut ja omaksi iloksi laulava tunnelma on kuitenkin niin vahva, ettei se suuresti haittaa.

Albumi, klassinen

Adès: In Seven Days. Gerstein, Tanglewood Orchestra, Adès. Myrios. ★★★★★

On ihme, kuinka Thomas Adès saa musiikkinsa toimimaan. Siinä on tolkuttomasti nuotteja, rytmi venyy ja vanuu, sointivärit on kiepautettu ääriasentoihin. In Seven Days seuraa luomismyyttiä, jossa pianon ja orkesterin mikrobikasvustosta taivaat, maat ja eläimet sikiävät. Kirill Gerstein ja Adès muodostavat millintarkan pianoduon turmeltuneesti huojahtelevassa konserttiparafraasissa Powder Her Face -oopperasta. Kolmessa masurkassa Chopinilta napatut tyylipiirteet on pirskotettu ylösalaisin. Menestysoopperan The Exterminating Angel kehtolaulu pianolle sovitettuna päättyy kauhistaviin sointuihin.