Millaista on elämä äärimmäisissä poikkeusoloissa?

Siitä kertoo kaksi Nukketeatteri Sampon keskiviikkona alkavilla Sampo XX -nukketeatterifestivaaleilla nähtävää harvinaista vierasta, Nordic Puppet Ambassadorsin Vain yksi laukku mukaan ja Livsmedlet Duon Näkymättömät maat – Invisible Lands.

Viime vuosina vain Euroopan kiertueilla nähdyt esitykset saapuvat nyt Suomeen omien tämänhetkisten poikkeusolojemme takia. Kansainväliset festivaalit perunut koronavirus mahdollistaa nimittäin esitysten näkemisen meillä usean vuoden tauon jälkeen.

Tänä vuonna pienimuotoisempana järjestettävä, järjestyksessä neljäs festivaali on nyt yleisölle maksuton. Yhteensä festivaalilla nähdään kuusitoista nukketeatteriesitystä lapsille ja aikuisille.

Outi Sippolan ohjaama Vain yksi laukku on saanut innoituksensa Anne Frankin päiväkirjoista. Esitys on sanaton.

”Nimi tulee siitä, että leireille vietäviä juutalaisia kehotettiin pakkaamaan mukaansa vain yhden laukun. Ihmiset eivät tienneet minne he olivat menossa, joten he tietysti pakkasivat sinne kaikkein arvokkaimmat tavaransa. Näin natsit saivat heiltä helposti talteen arvotavarat”, Sippola sanoo.

Katsojaa lähelle tulevan esityksen rekvisiittana on vanhoja matkalaukkuja, joihin on rakennettu erilaisia miniatyyritiloja, joissa sanaton esitys tapahtuu. Miniatyyrimäinen on myös esityksen yleisömäärä. Tällä kertaa Merja Pöyhösen tulkitsemaan viisitoistaminuuttiseen esitykseen otetaan vain yksi katsoja kerrallaan.

Lontoon Mime-festivaaleilla 2017 pieni yleisömäärä aiheutti jopa lippujen hamstrausta.

”Lontoossa liput ostettiin nopeasti loppuun ja niitä oli myyty eteenpäin mustassa pörssissä”, Sippola kertoo.

Sampo XX -festivaalilla esitystä pääsee katsomaan 30 ensimmäistä ilmoittautunutta. Esityksiä on siis 30.

Vain yksi laukku mukaan -esityksen ensi-ilta oli Rovaniemellä vuonna 2014, ja viimeksi se on nähty Helsingissä samana vuonna.

Näkymättömät maat on Sandrina Lindgrenin ja Ishmael Falken teos.

Ei niin perinteistä nukketeatteria edustaa myös Ishmael Falken ja Sandrina Lindgrenin Livsmedlet Duon ohjaama ja esittämä Näkymättömät maat. Vahvasti fyysisessä tarinassa pakolaisten matkasta esiintyjien kehot muodostavat maaston pienoishahmojen vaaralliselle vaellukselle halki aavikoiden ja merien.

”Esityksen ensi-illan aikoihin vuonna 2015 alkoi tulla uutisia pakolaisten hukkumisista Välimereen”, Falke muistelee.

Hän kertoo Livsmedlet Duon halunneen tuoda esityksen fyysisyyden kautta ihmisille mahdollisuuden samaistua pakolaisten tarinoihin.

”Esityksessä on kaksi tasoa: se, miten me kodeissamme istuvat näemme televisiosta pakolaiset matkallaan ja toisaalta pakolaisten oma kokemus”, Falke kertoo.

Loistavan vastaanoton ulkomailla saanut esitys on saanut suitsutusta muun muassa The Guardianilta. Lehdessä sitä kehuttiin parhaaksi Edinburghissa järjestetyn visuaalisen teatterin Manipulate Festivalin esityksistä vuonna 2019.

Esitystä ei ole aiemmin nähty Helsingissä.

