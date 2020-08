Uusi Helsingin yliopiston tutkimus kertoo, että suomalaisten luottamus keskeisiin uutismedioihin on kansainvälisesti korkealla, mutta hieman laskussa. Lisäksi kriittisyys journalismia kohtaan on kasvanut.

Luottamus on samaa mittaluokkaa kuin runsas kymmenen vuotta sitten. Media ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet: Instituutiot, journalismi ja mediasuhde -tutkimusta johtanut Janne Matikainen toteaa seurantatutkimuksen tärkeimmäksi anniksi pysyvyyden luottamuksen tasossa.

”Yksittäisiä asioissa, kuten luottamuksessa journalistisiin käytäntöihin ja median tehtävien toteutumiseen, on kuitenkin myös laskua. Suuresta muutoksesta ei voida puhua, mutta näemme tekijöitä, jotka voivat myöhemmin osoittautua trendin omaisiksi”, Matikainen sanoo.

Tutkimus selvitti luottamusta mediaan kokonaisuutena sekä erikseen Yleen, MTV:n uutisiin, Helsingin Sanomiin, Iltalehteen ja Ilta-Sanomiin sekä sosiaaliseen mediaan uutisten lähteenä. Yleisön näkemyksiä kartoitettiin kyselyillä ja haastatteluilla vuosina 2007, 2009, 2019 ja 2020.

Dosentti Janne Matikainen.

Esimerkiksi verkko­ympäristössä vastaajista 78 prosenttia oli vähintään osittain samaa mieltä siitä, että perinteisen median sivuilla on luotettavasti kerrottu uusimmat uutiset.

Matikaisen mukaan tulokset yksittäisten pääuutismedioiden luotettavuudesta sekä uutismedian luotettavuudesta ylipäätään ovat kansainvälisesti korkeita.

”Esimerkiksi Reuters-instituutin raportit ovat tätä kertoneet: Suomi on melko poikkeuksellinen yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa”, dosentti toteaa.

Lisäksi huomionarvioista tuloksissa on Matikaisen mukaan esimerkiksi luottamuksen tason eriytyminen eri poliittisen näkemysten ja alueiden välillä.

”Suhteessa esimerkiksi puoluetaustaan on nähtävissä eroja siitä, miten suhtaudutaan ja luotetaan uutismediaan.”

Tutkimuksessa perussuomalaisten äänestäjistä perinteisen median koki epäluotettavaksi 29 prosenttia, kun taas muissa puolueissa vastaava luku oli alle kymmenen, vaihdellen kokoomuksen yhden ja keskustan kuuden välillä.

Vihreiden äänestäjistä peräti 91 prosenttia piti perinteistä mediaa vähintään melko luotettavana.

Vajaan kymmenen vuoden takaiseen verrattuna suomalaisten luottamus journalismin vastuullisuuteen on keskimäärin aiempaa heikompaa.

Etenkin tiedonvälityksen totuudenmukaisuuteen luotetaan yleisössä vähemmän. Vuonna 2007 yleisöstä 27 prosenttia katsoi, että totuudenmukaisuuden periaate toteutuu suomalaisissa joukkoviestimissä erittäin hyvin, kun taas vuonna 2019 samaa mieltä oli enää 17 prosenttia vastaajista.

Vastaavasti näkemys siitä, voiko yleisö erottaa tosiasiat mielipiteistä ja faktan fiktiosta erittäin hyvin laski lähes kymmenen prosenttia 23 prosentista 14 prosenttiin.

Eniten olivat heikentyneet arviot siitä, miten media onnistuu edistämään suomalaista kulttuuria ja yhteenkuuluvuutta sekä vahvistamaan suvaitsevaisuutta.

”Uutismedia sai tällaisissa yhteisöllisissä tehtävissä heikoimmat arvosanat. Sitä kyselymme ei kerro, onko median toiminnassa sinänsä petrattavaa vai kertooko se enemmän tästä aikakaudesta ja havaitusta eriytymisestä”, Matikainen sanoo.

Hankkeessa haastateltiin myös yhdeksää asiantuntijaa yleisötutkimuksen tuloksista. He edustivat eri välineiden toimittajia, tiedottajia, mediakasvattajia sekä viestinnänsääntelyn sidosryhmiä.

Näiden sekä aiemman tutkimuksen perusteella pyrittiin selvittämään sitä, miten luottamus mediaan rakentuu, mitkä ovat luotettavan journalismin piirteitä ja mitkä yleisöjen ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten luotettavana he median ja journalismin kokevat.

Esille nousi esimerkiksi uutismedian voima vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihin. Muun muassa kohujen nouseminen ja nostattaminen nähtiin asiaksi, jossa media ei välttämättä toimi oikein.

”Kansalaiset kokevat, että medialla on valtaa, ja sen mukanaan tuoma vastuu on ehkä joissain tapauksissa jäänyt uutiskilpailussa taka-alalle”, Matikainen sanoo.

Lisäksi journalististen prosessien läpinäkyvyyden merkitys luottamuksen rakentamisessa nousi keskeiseksi tulokseksi.

”Ihmisille saattaa olla vierasta, miten journalismi toimii ja miksi jokin juttu on sellainen kuin se on. Niitä on avattu, mutta niitä ehkä voisi vieläkin koettaa avata”, Matikainen avaa.

Tutkija muistuttaa myös, että eri juttutyyppien erottelu ei välttämättä ole yhtä selkeää yleisölle kuin median ammattilaisille. Tämä on voinut vaikuttaa yleisön näkemyksiin siitä, miten hyvin mielipiteellinen teksti on erotettavissa uutisista.

Toukokuussa 2020 tutkimus kartoitti myös luottamusta uutisointiin koronaviruspandemiasta. Matikaisen mukaan koronauutisoinnin yhteydessä luottamus uutismediaan sekä viranomaisiin ja hallitukseen kasvoi.

”Siinä aineistossa luottamus näytti nousevan. Kriisitilanteessa ehkä turvaudutaan tuttuihin ja turvallisiin toimijoihin”, Matikainen toteaa.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Ylen koronauutisoinnin koki vähintään melko luotettavana 90 prosenttia vastaajista. Helsingin Sanomien ja MTV uutisten koronauutisointia piti vähintään melko luotettavana noin kolme neljästä vastaajasta eli noin 75 prosenttia.

Helsingin yliopiston tutkimus perustui kuuteen eri aineistoon. Pääaineiston muodosti toukokuussa 2019 kerätty kyselyaineisto, jonka tuloksia verrattiin kahteen reilun kymmenen vuoden takaiseen kysely- ja haastattelututkimukseen (2007 ja 2009).

Neljäs kyselyaineisto keskittyi yleisön käsityksiin koronauutisoinnista, ja se kerättiin toukokuussa 2020. Viidennen aineiston muodostivat neljä yleisöjen fokusryhmähaastattelua sekä 12 sidosryhmähaastattelua. Lisäksi tutkimus hyödynsi media-aineistoa.

Kyselytutkimuksissa vastaajia kussakin oli yli tuhat. Niiden tulokset on painotettu edustamaan Manner-Suomen 18–79-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Virhemarginaali vaihtelee välillä 0,8–2,9 %, tutkimustuloksesta riippuen.

Tutkimushanketta rahoitti Helsingin Sanomain säätiö.

Päivitetty 26.8. klo 14.20: Lisätty tarkennusta luottamuksen eriytymisestä puoluekannan mukaan. Lisätty myös kohta siitä, että tutkimuksen mukaan eniten heikentyivät arviot median onnistumisesta suomalaisen kulttuurin ja yhteenkuuluvuuden lisäämisessä sekä suvaitsevaisuuden vahvistamisessa.