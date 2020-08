Poliittinen draamasarja West Wing palaa ruutuihin erikoisjaksolla lähes 15 vuoden tauon jälkeen Yhdysvaltain presidentinvaalien kunniaksi. Alkuperäisten näyttelijöiden ja tekijöiden luoma jakso nähdään tänä syksynä HBO Max -palvelussa.

Asiasta kertoo Variety.

Jakso kuvataan Los Angelesin Orpheum-teatterissa lokakuun alussa. Uutta jaksoa varten rakennetaan samanlainen lavastus, joka oli kolmannen kauden jaksossa nimeltä Hartsfield’s Landing.

Jakson on tarkoitus on tukea poliittisesti riippumattoman ja epäkaupallisen järjestön When We All Vote toimintaa. Järjestön pyrkii lisäämään kaikkien vaalien äänestysaktiivisuutta Yhdysvalloissa, ja sen toisena puheenjohtaja on Michelle Obama.

Emmy-palkitun sarjan luoja Aaron Sorkin tuottaa jaksoa varten uutta materiaalia, ja jakson ohjaa yksi alkuperäisen sarjan ohjaajista Thomas Schlamme.

Rooleihinsa palaavat näyttelijät Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford ja Martin Sheen.

West Wing -sarjaa tehtiin kaikkiaan seitsemän tuotantokautta. Yhdysvalloissa sitä esitettiin vuosina 1999–2006.