Tällä viikolla Kansallisoopperassa nähdään monella tavalla poikkeuksellinen ensi-ilta. Syksyn oopperakauden käynnistävä Covid fan tutte on nimittäin kursittu kasaan alle puolessa vuodessa. Normaalisti Kansallisoopperalla voi mennä kolmekin vuotta yhden teoksen valmisteluun.

”Kun ohjasin Mozartin Don Giovannin, käytin melkein puoli vuotta pelkästään aiheeseen liittyvän kirjallisuuden lukemiseen ja musiikin kuuntelemiseen”, oopperan ohjannut Jussi Nikkilä kertoo.

Tällä kertaa oopperan työstäminen piti aloittaa yhtäkkiä.

Nikkilä kertoo onneksi nähneensä Mozartin Così fan tutten pari kertaa aikaisemmin. Nyt ensi-iltansa saava ooppera pohjautuu musiikiltaan siihen.

Covid fan tutten ohjaaja Jussi Nikkilä seurasi oopperan ensimmäistä läpivetoa tiistaina 18. elokuuta.

Sitäkin tutumpi Così fan tutte on tähtisopraano Karita Mattilalle. Hän on aiemmin esittänyt lukuisia kertoja Fiordiligiä, yhtä oopperan päähenkilöistä. Nyt hänet nähdään Despinan roolissa, ja lavalla on sen suhteen luvassa yllätyksiä.

”Vaikka olen sata kertaa kuullut Despinan laulavan, olen nyt joutunut opettelemaan täysin uudenlaisen roolin ja vielä uudella kielellä.”

Mattila kertoo aloittaneensa lauluharjoittelun alkuperäisellä italiankielisellä tekstillä heti roolitarjouksen saatuaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että nyt esitettävä suomenkielinen ooppera on täysin oma teoksensa: yhteistä on lähinnä musiikki. Siinä missä puolitoistatuntinen covid näyttää kohtauksia Suomen koronaviruskeväästä, on sitä kaksi kertaa pidempi così Italian Napoliin sijoittuva romanttinen ihmissuhdekomedia.

”Vaikka taustalla onkin klassikko, nähdään perjantaina aivan uuden oopperan maailmanensi-ilta.”

Ohjaaja Jussi Nikkilä kertoo jopa yllättyneensä siitä, kuinka paljon lopulta innostui Kansallisoopperan taiteellisen johtajan Lilli Paasikiven ehdottamasta Covid fan tutten ideasta. Keväällä hän nimittäin ehti kyllästyä siihen, että kaikki ympärillä liittyi jollain tavoin koronavirukseen. Tilanne vei myös omat työt.

”Kun koronaviruksen tuomia ilmiöitä käsitelläänkin huumorin kautta, auttaa se myös itseä lähestymään aihetta uudesta näkökulmasta”, Nikkilä kuvailee.

Nikkilä kehitteli ideaa yhdessä libreton kirjoittaneen Minna Lindgrenin kanssa. Esityksessä nähdään niin etätöiden kuin tiedotustilaisuuksien kanssa tuskailevia hahmoja. Nikkilä muistuttaa, ettei oopperan tarkoituksena ole humoristisuudestaan huolimatta irvailla pandemian aiheuttamalle inhimilliselle kärsimykselle.

Samaa painottaa Karita Mattila.

”Kriisi itsessään ei ole missään nimessä hauska asia, mutta huumorin keinoin voidaan käsitellä ihmisille tapahtuneita sattumuksia. Ilman huumoria olisi tämä poikkeusaika ollut todella raskasta.”

Covid fan tutte käsittelee koronakevään tapahtumia suomalaisesta näkökulmasta huumorin kautta. Esityksessä on mukana myös hallituksen tiedotustilaisuuksia tulkkaava viittomakielen tulkki Outi Huusko.

Mattilan kevät on toden totta ollut poikkeuksellinen. Hän ei ole tänä vuonna päässyt esiintymään yleisön edessä vielä kertaakaan. Kevään ensimmäinen ensi-ilta Lontoossa jouduttiin perumaan viikkoa ennen sen esittämistä.

”Esiintyvänä taiteilijana saan yleensä tehdä työkseni sitä mitä eniten rakastan. Tänä keväänä se on kuitenkin otettu minulta pois!”

Mattila huokaa, että jos hän ryhtyisi tällaisia asioita märehtimään enemmän, hän saisi sillä itsensä alta aikayksikön masentuneeksi. Siksi hän onkin yrittänyt läpi kevään ja kesän säilyttää positiivisen asenteen.

”Vaikka ajoittain on ollut raskasta, täytyy muistaa, että tilanne on ollut kaikille muillekin sama. Erityisesti tänä kesänä olen huomannut, kuinka sopeutuvainen ihminen oikeastaan voikaan olla”, hän sanoo.

Töiden peruunnuttua Lontoossa Mattila päätti palata Suomeen ja sanoo nyt tehneensä oikean valinnan. Maahan saapumisen jälkeen hän asui karanteeniajan Turussa, jossa hänen taloyhtiön aulaan laittamansa, lauluharjoittelusta johtuvia häiriöitä pahoitteleva lappu herätti sosiaalisessa mediassa paljon huomiota.

Pian karanteeniajan jälkeen Mattila kuitenkin muutti Helsingin Töölöön Kansallisoopperan vuokra-asuntoon.

”Täällä on totuttu hieman erikoisempiin naapureihin, vaikka ei Turussakaan kukaan tullut valittamaan”, hän naurahtaa.

Tartuntoja välttääkseen Mattila on kesän aikana systemaattisesti kieltäytynyt muun muassa ystäviensä mökkikutsuista ja kaikenlaisista tapahtumista. Vaikka yksinolo on joskus tuntunut rankalta, Mattila kiittelee sosiaalista mediaa ja erityisesti Twitteriä siitä, että nykyisin sosiaalinen voi olla etäisyydenkin päästä.

Kesän harjoituksia Mattila kuvailee intensiivisiksi. Hänen mukaansa normaaliolosuhteissa tämän kesän vauhti olisi ollut aivan ”tappotahti”. Nyt aikaa oli vähän, ja lisäksi esitys treenataan kahdella täysin eri kokoonpanolla.

”Minusta otetaan tässä kyllä kaikki irti, mutta silloin olen omassa elementissäni. Tämä on hauskaa, vaikka rankkaa”, Mattila kertoo.

Nikkilä lupaa, että kiireestä huolimatta katsojat eivät joudu seuraamaan keskeneräistä teosta. Tavanomaista tiiviimmän aikataulun vuoksi harjoitustunteja on saatu kerrytettyä suurin piirtein saman verran kuin puolitoistatuntisessa oopperaproduktiossa yleensä.

Oman haasteensa ovat asettaneet koronavirusrajoitukset, joiden vuoksi kahden eri esityskokoonpanon jäsenet ovat koko kesän ajan työskennelleet erillään. Myös tekniikka, lavastus, esiintyjät ja orkesteri ovat kaikki työskennelleet erossa toisistaan, jottei mahdollinen koronavirustartunta rampauttaisi koko oopperaa.

Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi kertoo, että esiintyjien turvallisuuden lisäksi syksyllä on kiinnitetty poikkeuksellisen paljon huomiota myös katsojien turvallisuuteen. Muun muassa peruutuskäytäntöjä on muutettu niin, että lipun saa vaihtaa vielä esityspäivänä, jos kokee olonsa yhtään kipeäksi.

”Sairaana näytöksiin ei pidä tulla”, Kadambi korostaa.

Kaikista katsojapaikoista vain puolet on käytössä, millä pyritään pitämään turvavälit sekä katsomossa että lämpiön puolella. Vahtimestareita on myös ohjeistettu valvomaan näiden turvavälien pysymistä.

Eri esiintymiskokoonpanojen ja tiimien eriyttämisen lisäksi harjoituksia on pidetty vain suurimmissa harjoitussaleissa, ja siellä esiintyjät ovat pitäneet toisiinsa turvavälejä: kollegoita ei siis ole saanut myöskään kätellä tai halata.

”Halaamiskielto on ollut turvallisuusohjeista meille ehkä se vaikeimmin noudatettava”, Kadambi naurahtaa.

Covid fan tutte pohjautuu Mozartin säveltämän Cosi fan tutten musiikkiin.

Osin tiukkojen turvallisuusohjeiden ansiosta nyt näyttää siltä, että perjantaina 28. elokuuta Covid fan tutte todella saa ensi-iltansa.

”En ole mikään THL:n asiantuntija, mutta toistaiseksi olo on toiveikas syksyn suhteen. Eletään päivä kerrallaan ja jos tilanne muuttuu, se muuttuu”, Jussi Nikkilä sanoo.

Myös Karita Mattila sanoo jättävänsä spekuloinnit heille, joiden työhön se kuuluu. Vielä toistaiseksi hänen kalenteristaan löytyy syksylle esityksiä myös Kroatiasta, Tšekistä ja Espanjasta.

”Olen ollut kieli keskellä suuta ja keskittynyt omaan arkeeni: se on ollut tapani selviytyä tästä poikkeusajasta. Enhän minä kroonisessa murehtimisessa pystyisi edes laulamaan!”

Humoristiseen rooliin valmistautuva Karita Mattila uskoo, että yhtymäkohdat ihmisten omiin kokemuksiin kevään ajalta saavat yleisön nauramaan.