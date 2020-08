Mikko Alatalon elämäkerta kertoo artistin suurimmat saavutukset ja suurimmat menetykset. Se myös osoittaa, miten vaikeaa julkisuudenhallinta on jopa toimittajantöitä tehneelle ihmiselle.

Muusikko-toimittaja-poliitikko Mikko Alatalo on ihminen, joka on saanut julkisuudelta paljon, mutta paljon hän on sille myös antanut.

Ja paljon hän on sille myös menettänyt.

Ajatus herää lukiessa Tuomas Marjamäen kirjoittamaa yli viisisataasivuista Hymyilee kuin Mikko -elämäkertaa (Docendo, 2020), joka kertoo perusteellisesti Alatalon elämänvaiheet syntymästä Coitus Intiin, ja siirtomaa-Suomi-aiheisista levyistä Arkadianmäelle saakka. Ja vähän ylikin.