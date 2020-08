Tuleva syksy näyttää suomalaisen keikkajärjestäjän kannalta vaikealta. Asiaa ei helpota se, että viranomaisten säädöksiä tulevan kuukauden rajoituksista joutuu odottamaan viime hetkille saakka – ja että säädöksissä on ollut viranomaisten välilläkin epäselvyyttä.

Näin sanovat useat helsinkiläiset keikkajärjestäjät ja alan etujärjestöjen edustajat.

Kaikki vakuuttavat, että heille on oleellista tarjota yleisölle tapahtumia, jotka ovat turvallisia. Turvallisuuden takaaminen vaikuttaa myös siihen, minkälaisia keikkoja ylipäänsä järjestetään.

Musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien etujärjestön Livefinin toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen on turhautunut tällä hetkellä siihen, että viranomaiset eivät anna tarvittavaa tietoa tapahtumajärjestäjille aiemmin. Viime päivien epäselvä viestintä – Lahtisen sanoin ”sekavuus” – siitä, onko raja syyskuun alusta 50 vai 500 hengen tilaisuuksissa on vain eräänlainen jäävuorenhuippu.

”Viranomaisten ohjeet tulevat tällä hetkellä viime tipassa. Olemme jo keväällä tehneet selväksi, että alan toimijoille ennakoitavuus on elinehto.”

Lahtinen sanoo ymmärtävänsä, että aluehallintovirastot voivat antaa yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia vain kuukaudeksi kerrallaan. Sen sijaan sitä hän ei ymmärrä, miksi tieto syyskuun rajoituksista venyi aivan elokuun loppuun saakka. Elokuun rajoituksista annettiin tieto heti heinäkuun alussa, Lahtinen huomauttaa.

”Viivästymistä on selitetty lomakaudella ja vastaavalla. On anteeksiantamatonta, että tällaiset asiat heijastuvat ihmisten toimeentuloon”, Lahtinen sanoo.

Hän myös korostaa, että suurin osa keikkapaikoista toimii samalla ravintoloina, jolloin toimintaa eivät ohjaa vain yleisötapahtumia koskevat vaan myös ravintolatoimintaa koskevat rajoitukset.

Aluehallintovirastot ilmoittivat keskiviikkona, että syyskuun alusta lähtien yli 50 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on mahdollista, kunhan tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa ohjetta. Elokuussa myös 51–500 hengen yleisötilaisuuksia sai järjestää ilman erillisvaatimusta osallistujien turvallisuuden varmistamisesta.

Suvilahti TBA on järjestänyt kesällä ulkokeikkoja. Kuva kesältä 2019.

Tällä hetkellä Lahtista huolettaa viranomaisohjeistuksen viivästyksen lisäksi se, että ihmiset arkailevat taas tapahtumiin menoa paljon enemmän kuin pari viikkoa sitten.

Lahtisen mielestä julkisessa keskustelussa on ollut yksipuolisesti esillä tartuntatautinäkökulma. Hän sanoo pitävänsä sitä erittäin oleellisena lähtökohtana, mutta muistuttaa, että tapahtumajärjestäjät ovat tehneet paljon töitä voidakseen tarjota keikkoja mahdollisimman turvallisesti. Tämä puoli on hänen mukaansa unohtunut keskustelusta.

”Toivoisin keskustelua kulttuurisesta hyvinvoinnista. Silläkin alkaa olla väliä, jos tapahtumia ei järjestetä ollenkaan. Miten paljon sellaisen kulttuurin puuttuminen vaikuttaa yhteiskuntaan?”

Lahtisen mukaan keikkojen järjestäminen nykyisillä rajoituksilla on useimmille tapahtumajärjestäjille kannattamatonta liiketoimintaa. Sitä halutaan silti tehdä, koska toinen vaihtoehto on se, että keikkoja ei ole ennen kuin koronavirusepidemia saadaan taltutettua. Sen odottamista ei moni alalla toimiva kestäisi.

Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö on Lahtisen tavoin huolissaan tilanteen vaikutuksesta koko musiikkialaan. Rönkön mukaan kerrannaisvaikutukset ovat isoja: keikkojen väheneminen vaikuttaa yksittäisten artistien ja keikkajärjestäjien lisäksi kaikkien alalla toimivien ihmisten toimeentuloon. Ongelmissa ovat keikkamuusikot, teknikot, roudaajat, tanssijat – ja koko alan ekosysteemi, Rönkkö sanoo.

Jotta jonkinlainen toimeentulo olisi mahdollista, keikkoja yritetään nyt järjestää siinä määrin kuin se on turvallisesti mahdollista. Selvää on silti, että toiminta jää murto-osaan normaalista. Music Finland julkaisi tällä viikolla kannanoton, jossa arvioitiin, että tulonmenetykset elävälle musiikille ovat tänä vuonna yli 200 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 70 prosentin laskua edellisvuodesta.

”Viime aikoina on puhuttu siitä, miten yllättävän hyvin Suomessa on toistaiseksi selvitty taloudellisesti koronavirusepidemiasta. Musiikkiala ei ole kuitenkaan selvinnyt, ja olemme monelta osin edelleen jäissä.”

Rönkkö toivoo, että valtio tukisi musiikkialaa rahallisesti myös syksyllä.

”Jotta pystymme elpymään ja luomaan uutta on, valtion investoitava meihin nyt enemmän.”

Huolta alalla aiheuttaa se, että esimerkiksi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) on hiljattain sanonut, ettei voi luvata uutta koronatukea tapahtumajärjestäjille.

Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa pitää tilannetta liiketoiminnallisesti katastrofaalisena.

Parhaillaan syksyn ohjelmistoa Helsingissä suunnittelevat muun muassa Tavastia, Suvilahti TBA, Korjaamo, On the Rocks, Ääniwalli, Kuudes Linja ja Loose. Haastateltujen klubien edustajat sanovat, että parhaassakaan kuviteltavissa olevassa tilanteessa keikkojen järjestämisestä ei korona-aikana tule merkittävissä määrin, jos ollenkaan, kannattavaa.

”Liiketoiminnalle tilanne on katastrofaalinen”, Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa sanoo.

Loppukesästä Suomessa on järjestetty tavallista pienempiä festareita ulkoilmassa. Niiden kohdalla ovat puhuttaneet turvavälien puuttuminen, mutta esimerkiksi kohun keskelle päätyneellä Seinäjoen Vauhtiajoilla ei festarin ilmoituksen mukaan todettu yhtään koronavirustartuntaa.

Ulkoilmakeikkojakin vaikeampaa on sisällä järjestettävien keikkojen suunnittelu, koska sisätilassa koronavirus leviää huomattavasti helpommin. Sisätilat ovat myös paljon ahtaampia kuin isot festarialueet. Esimerkiksi teattereissa, elokuvateattereissa ja konserttisaleissa uuteen korona-aikaan on jo alettu sopeutua niin, että istumakatsomosta vain osa penkeistä on käytössä, jotta turvavälit toteutuvat.

Sen sijaan klubikeikkojen järjestäjät ovat nyt paljon suurempien kysymysten äärellä. Isoon osaan keikoista kuuluu seisominen, tanssiminen, pomppiminen ja laulaminen. Nyt villi juhliminen lavan edustalla tuntuu ajatuksenakin mahdottomalta. Sen sijaan keikkajärjestäjät pähkäilevät kuumeisesti, millaisia keikkoja on turvallista tai mahdollista järjestää.

”Rock nautitaan seisten, jazz istuen, humppa hiihtäen ja ooppera pilkkien.”

Juhani Merimaa yrittää selittää vanhan vitsin avulla sitä, miten ison muutoksen edessä klubikeikat ovat. Monet keikat sopeutetaan nyt turvavälien etäisyydellä nautittaviksi istumakeikoiksi, vaikka lähtökohtaisesti niistä ei nautittaisi niin, jos artistit ja yleisö saisivat vapaasti valita.

”Nyt pidämme yllä jonkinlaista toimintaa rock-estetiikan normien vastaisesti. Onhan tämä vähän sellainen irvikuva siitä, mitä keikat voisivat normaalisti olla”, Merimaa sanoo.

Tavastialla järjestettiin ensimmäinen keikka heinäkuussa istumapaikoilla ja pöydillä. Nyt lavan eteen on rajattu naruilla tanssilattialle alue, jossa jokainen pystyy nauttimaan keikasta turvavälin etäisyydellä toisiin katsojiin. Tarkoituksena on turvata jokaiselle tila, jossa voi myös tanssia. Yhteensä Tavastian keikoille otetaan enintään 200 ihmistä, mikä on alle puolet normaalista maksimiyleisömäärästä.

Syyskuulle Tavastialle on buukattu muun muassa Herra Ylppö, Sanni ja Leo. Tähän mennessä koronarajoitusten aikana klubilla ovat esiintyneet muun muassa Happoradio ja Kuumaa-yhtye. Niistä on tullut Merimaan mukaan positiivista palautetta.

”Tuntuu siltä, että ihmiset haluavat nyt keikoille, mutta olemme pohtineet myös sitä, ammummeko itseämme jalkaan, jos tarjoamme huonoja keikkakokemuksia. Tähän mennessä fiilis on ollut se, että kokemukset ovat olleet hyviä”, Merimaa sanoo.

Samanlaisia ajatuksia pohtivat muutkin keikkajärjestäjät. Suvilahti TBA:n tapahtumien tuottaja Mikko Hultman sanoo, että on siirtänyt suoraan ensi vuodelle sellaiset keikat, joiden kokemukseen olennaiselta osin kuuluu yleisön riehaantuminen lavan edustalla. Tällaisesta hän nostaa esimerkiksi Eläkeläisten keikan.

”Olemme tavallaan hassussa tilanteessa. Normaalisti orkesterin menestyksen mittari on ollut se, että yleisö juhlii hulluna lavan edessä. Nyt sitä pitää välttää.”

Tilanne on johtanut siihen, että myös Suvilahti TBA:n ohjelmisto koostuu nyt rauhallisemmista ja enemmän akustishenkisistä keikoista, joita voi nauttia järkevästi istualleen. Kaikki syksyn keikat järjestetään istumapaikoilla. Enintään yleisöä mahtuu sata henkeä.

Korjaamon ohjelmavastaava Eero Jäskeläinen on vasta suunnittelemassa paikan tapahtumakalenteria syksylle ja on joutunut pohtimaan paljon sitä, minkälaisia keikkoja tässä tilanteessa on järkevää järjestää.

”Tuntuisi tällä hetkellä väärältä ruveta järjestämään kamalan aggressiivisia keikkoja. Nyt päästään toteuttamaan enemmän suomalaista melankoliaa”, Jääskeläinen sanoo.

Korjaamon kolmesta keikkasalista kaksi pienempää ovat syksyn ajan kokonaan poissa käytöstä. Isoimmassa salissa järjestetään keikkoja, joissa kaikilla on istumapaikat ja pöydät. Yhteensä yleisöä näille keikoille mahtuu enintään 150 henkeä.

Loosessa on järjestetty keikkoja jo kesällä.

Rock-klubeista muun muassa On The Rocks ja Loose ovat järjestäneet pieniä sisäkeikkoja jo kesän aikana. Ne aikovat jatkaa toimintaa samalla tavalla myös syksyllä: jokaiselle yleisössä olevalle on istumapaikka ja pöytäpaikka. Kapasiteetti on On The Rocksissa 120 henkeä, Loosessa 75 henkeä.

”Rankemmat hardcore- ja hevikeikat on pitänyt nyt karsia minimiin ja järjestää vähän rauhallisempaa menoa. Meillä oli syksyn keikkakalenterissa paljon keväältä siirtyneitä loppuunmyytyjä keikkoja, joita on nyt pitänyt siirtää taas eteenpäin, joten aika kiireessä olemme alkaneet kehittää uutta ohjelmistoa syksylle”, Loosen tapahtumista vastaava Arttu Patolahti sanoo.

”Aluksi mietin enemmän sitä, minkälaisia keikkoja tällaisena aikana uskaltaa järjestää, mutta nyt olemme huomanneet, että myös rokkikeikat toimivat yllättävän hyvin istuvallekin katsomolle”, kertoo On The Rocksin ohjelmapäällikkö Iiro Ylönen.

Osa keikkapaikoista, muun muassa Kuudes Linja ja Ääniwalli, miettivät vielä, millaisia keikkoja niissä järjestetään. Ääniwallin ohjelmasta vastaava Timo Haapanen ja Kuudennen Linjan ohjelmasta vastaava Ville Metsola kertovat, että syksyn suunnittelu on vielä kesken.

”Osa syyskuun keikoista on jo siirretty eteenpäin, ja loppujen osalta tehdään aivan lähiaikoina päätöksiä”, kertoo Haapanen.

”On todennäköistä, että keikat alkavat meillä vasta lokakuussa. Tällä hetkellä mennään kaksi viikkoa kerrallaan”, Metsola sanoo.

Molemmat paikat ovat olleet kesällä auki, ja niissä on järjestetty yökerhotoimintaa. Ääniwallissa on järjestetty ulkotilassa elokuussa dj-tapahtumia, kuten Vum Open Air. Se nousi otsikoihin elokuun alussa, kun yhdellä tapahtumaan osallistuneella todettiin koronavirustartunta. Haapasen mukaan myös ulkoilmassa järjestetyt dj-tapahtumat on järjestetty tavallista pienemmällä kapasiteetilla.

Tällä hetkellä sekä Metsola että Haapanen kertovat, että ravintoloissa mietitään, miten niiden sisätiloissa voisi järjestää turvallisesti keikkoja. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty istumapaikkoja ja pöytäryhmiä, jolloin yleisömäärä olisi paljon normaalia pienempi.

Kuudennelle Linjalla ei ole todennäköisesti keikkoja vielä syyskuussa.

Oma lukunsa syksyn keikkojen osalta on se, että isoille artisteille käytännössä lähes kaikki keikkapaikat saattavat olla liian pieniä. Jäähalli- ja areenatason konserttien toteutus on vielä arvoitus, ja suurin osa areenakonserteista on jo siirretty vuodelle 2021. Tämän vuoksi osa artisteista jatkaa edelleen keikkataukoaan ja odottaa, että tarpeeksi isoja keikkoja on mahdollista toteuttaa. Kulttuuritalon ja Sellosalin kaltaisiin paikkoihin keikkoja on edelleen luvassa.

Ulkomaisten artistien saapuminen Suomeen tiukkojen matkustusrajoitusten aikana tuntuu epätodennäköiseltä. Niinpä esimerkiksi Tavastia on jo nyt buukannut joitain keikkoja vuodelle 2022.

Kokonaisuudessaan klubien keikkakalenterit koostunevat tulevana syksynä tavallista pienemmistä ja osittain tunnelmaltaan rauhallisemmista keikoista. Isommat erikoisshow’t jäävät odottamaan koronavirusepidemian jälkeistä aikaa.

Muun muassa Tavastia ja Korjaamo kertovat myyneensä keväälle ennen koronaepidemian puhkeamista useita keikkoja loppuun, eikä niiden toteuttamisesta ole edelleenkään tietoa. Alun perin ne siirrettiin syksylle, mutta edelleenkään keikkoja ei ole mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan sille yleisömäärälle, jotka ovat liput alun perin ostaneet.

Niinpä monien loppuunmyytyjen keikkojen kohdalla on päädytty siirtämään niitä edelleen vuoteen 2021. Joissain tapauksissa keikat on pystytty jakamaan niin, että bändi esiintyy useamman kerran peräkkäin samassa paikassa. Osa loppuunmyydyistä keikoista on myös jouduttu perumaan kokonaan, jos keikkojen järjestäminen myöhemmin ei ole enää mahdollista.