Draama

Syksyn jälkeen saapuu kevät. Ohjaus Annika Grof. Päärooleissa Asta Sveholm, Turkka Mastomäki, Verneri Lilja, Sari Havas, Wanda Dubiel. 74 min. K12

★★

On hienoa, että sotatarinoihin tulee uusia sävyjä, mutta samalla olisi syytä muistuttaa taustoista, varsinkin jos katsojiksi toivotaan nuorempia sukupolvia.

Annika Grofin elokuvaan pääsisi nopeammin sisään, jos sen alussa kerrottaisiin muutama perusasia: mikä on vuosi, mistä perhe on lähtenyt evakkoon ja mihin se on asettunut? Mitä ihmisille silloin tapahtui?

Elokuvassa eletään sotienjälkeisiä vuosia, ja paikkakunta on Lapinlahti.

Evakkoperhe yrittää sopeutua uuteen elämään vieraassa yhteisössä, mutta se tuottaa ristiriitoja puolin ja toisin, kuten silloin usein kävi.

Päähenkilö on nuori Anni (Asta Sveholm), joka on ryhtynyt salasuhteeseen sodassa vammautuneen, paikallisen maanviljelijän (Turkka Mastomäki) kanssa. Annin veljet ajautuvat vaikeuksiin tahoillaan. Perheen isä ammuttiin kotitalon pihalle, ja äiti (Sari Havas, Asta Sveholmin äiti muuten) on masentunut.

Grofilla on rohkeat tavoitteet, sillä hän on tabujen äärellä. Sotien seurauksista ei ylipäätään ole usein kerrottu naisten, saati nuorten naisten näkökulmasta, eikä tukahdutettuja intohimoja ole ollut tapana yhdistää traumaattisiin vuosiin, vaan niistä on vaiettu.

Valitettavasti elokuvan kuvakerronta ei kuitenkaan pysy kasassa, eikä Annin mielenliikkeistä saa otetta. Ongelma on jo Grofin käsikirjoituksessa, jossa on liian paljon vihjailevaa haahuilua ja liian vähän konkreettisia asioita. Elokuva ei oikein ala eikä pääty mihinkään.

Elokuvassa puhutaan suomen kielen lisäksi livvinkarjalaa – tämäkin tieto olisi voitu mainita alussa.