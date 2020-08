Joskus sarjojen sivuroolit jäävät hyvällä tavalla mieleen, ja yksi sellainen on brittien suosikkipoliisin Vera Stanhopen nuori alainen Bethany, jota näytteli Cush Jumbo.

Bethanyn hahmo kirjoitettiin aikoinaan ulos sarjasta, kun Cush Jumbo lähti tekemään uraa Yhdysvaltoihin. Irtiotto kannatti, ja nyt Jumbo on noussut isoksi nimeksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

Jumbo tunnetaan tätä nykyä parhaiten roolistaan amerikkalaisessa Good Wife -lakisarjassa ja erityisesti sen mainiossa Good Fight -spin offissa (HBO Nordic). Tosin Jumbo on kertonut, että Yhdysvalloissakin rakastetaan Veraa ja näyttelijä Brenda Blethyniä, joten he muistavat hyvin myös sympaattisen Bethanyn ja tämän esittäjän.

Good Fightissa Jumbo näyttelee urallaan etenevää, nopea­älyistä Lucca Quinnia.

Sarja kertoo afroamerikkalaisen eliitin omistamasta menestyvästä lakitoimistosta, jonne sarjan päähenkilö Diane Lockhart päätyy töihin, ja Lucca on yksi hänen läheisistä kollegoistaan.

Lakitoimistossa yritetään rämpiä Trumpin valtakauden hullunmyllyssä, ja sarja muuttuu edetessään yhä absurdimmaksi.

Lucan hahmo on samalla tavalla lakonisen hauska ja rakastettava kuin Veran Bethany. Sellaisena Cush Jumbosta on jo opittu pitämään. Good Fightiin hän tuo mukaan myös väläyksen vauva-arkea, kun sarjassa ei muuten nähdä lapsia ollenkaan. Toisen kauden lopussa Lucca synnyttää, kuten teki myös Cush Jumbo, neljä päivää kuvausten jälkeen.

Jumbon vakavampi puoli tulee näkyviin brittiläisessä minisarjassa Epäilyksen siemen ­(Deadwater Fell), joka on parhaillaan Yle Areenassa. Pienen skottikylän rauha särkyy traagisen tulipalon takia, ja Jumbon esittämä nainen alkaa vähitellen nähdä, millaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa yhteisön julkisivun taakse kätkeytyy.

Jumbon seuraava tv-rooli onkin sitten meille suomalaisille erityisen kiinnostava, sillä The ­Beast Must Die -sarjan ohjaa Dome Karukoski. Viisiosaisen trillerin käsikirjoittaja on Gaby Chiappe, joka on kirjoittanut myös Vera Stanhopea ja Shetlandsaarten murhia.

”Naispäähenkilö Frances on moniulotteinen, älykäs ja halutessaan hurmaava nainen. Yhden zoom-tapaamisen perusteella näin heti, että Cush henkii kaikkea tuota. Voima, äly ja charmi yhdistyvät hänessä merkillisellä tavalla”, Karukoski kehuu.

Sarjaa on vastikään kuvattu Isle of Wightilla, ja Karukoski kertoo, että Jumbon piti roolia varten opetella purjehtimista, josta hänellä ei ollut ennestään mitään kokemusta. ”Järjestimme hänelle yksi­tyisopetusta kaksinkertaisen olympiavoittajan Shirley Robertsonin kanssa. Cush lähti harjoitusten jälkeen erikseen Shirleyn kanssa purjehtimaan. Se kertoo sitoutumisesta ja valtavasta kunnianhimosta.”

Määrätietoinen Jumbo onkin ehtinyt päästä pitkälle, sillä hän on vasta 34-vuotias. Ura on edennyt myös teatterissa. Hän kirjoitti vuonna 2013 yhden naisen esityksen omasta idolistaan, viihdetaiteilija Josephine Bakerista, ja se herätti huomiota myös New Yorkissa.

Kuten kaikilla brittinäyttelijöillä, myös Cush Jumbolla on erityinen suhde Shakespeareen, ja hän on näytellyt muun muassa Marcus Antoniusta Julius Caesar -näytelmässä, jossa rooleissa oli vain naisia. Jumbon on tarkoitus näytellä seuraavaksi Hamletia, mutta Young Vic -teatterin ensi-ilta on toistaiseksi siirtynyt hamaan tulevaisuuteen koronan takia.

Jumbon isä on muuttanut teini-iässä Nigeriasta Britanniaan. Jumbon äiti on syntyperäinen britti, ja molemmat vanhemmat ovat ammatiltaan sairaanhoitajia.

Vogue-lehden haastattelussa Jumbo valitti, että hän on saanut kestää myös väitteitä, että historialliset roolit eivät kuulu tummaihoiselle näyttelijälle.

Kun Jumbolle myönnettiin viime vuonna ritarikunnan kunniamerkki draama-ansioistaan, hän poseerasi Buckinghamin palatsin pihalla perinteiseen nigerialaisasuun pukeutuneen isänsä kanssa.

”Se olin hyvin tunteikas päivä”, Jumbo kertoi Voguelle.

Samassa haastettelussa Jumbo sanoi olevansa kiitollinen omasta urastaan mutta tuntevansa myös vastuuta: ”Ilman rohkaisevia esikuvia ei ole tulevia sukupolvia.”

The Good Fight, HBO Nordic. Epäilyksen siemen, Yle Areena.